الاشتراكي زهران ممداني يفوز برئاسة بلدية نيويورك الأمريكية
الاشتراكي زهران ممداني يفوز برئاسة بلدية نيويورك الأمريكية
فاز الديمقراطي الاشتراكي زهران ممداني (34 عامًا) في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب وأصغر عمدة في تاريخ المدينة، في نتيجة غير رسمية وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية بالتحول التاريخي في قيادة أكبر المدن الأمريكية.
وبحسب قناة MSNBC، وبعد فرز أكثر من ثلث الأصوات، حصل ممداني على 51.5% من الأصوات، متقدمًا على الحاكم الديمقراطي السابق أندرو كومو الذي حلّ ثانيًا بنسبة 40%، فيما جاء المرشح الجمهوري كورتيس سلوى في المرتبة الأخيرة بنسبة 8%.ويُعدّ فوز ممداني مؤشرًا على تغيير جيلي وتحولٍ سياسي نحو اليسار داخل المدينة التي طالما شكّلت مرآة للتوجهات الوطنية في الولايات المتحدة. وقد طرح ممداني برنامجًا انتخابيًا طموحًا يتضمن تجميد الإيجارات لما يقرب من مليون شقة، وتوفير المواصلات العامة مجانًا، إلى جانب إصلاحات اجتماعية لتعزيز العدالة الاقتصادية.ويرى محللون أن هذا الفوز قد يُحدث صدى سياسيًا واسعًا داخل الحزب الديمقراطي، الذي يشهد انقسامات داخلية بين الجناح الوسطي والتيار التقدمي، كما يمثل اختبارًا للجمهوريين بعد غياب الرئيس دونالد ترامب عن السباق.وتعهّد ممداني، الذي سيتولى مهامه رسميًا في يناير المقبل، بالعمل على معالجة قضايا تكاليف المعيشة، والنقل العام، والإسكان، والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أنه سيكون "عمدةً للطبقة العاملة في نيويورك".وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة الانتخابات في نيويورك أن نسبة المشاركة تجاوزت مليوني ناخب، في أعلى معدل تصويت تشهده المدينة منذ عام 1969، ما يعكس الاهتمام الشعبي الكبير بهذه الانتخابات غير المسبوقة.
فاز الديمقراطي الاشتراكي زهران ممداني (34 عامًا) في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب وأصغر عمدة في تاريخ المدينة، في نتيجة غير رسمية وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية بالتحول التاريخي في قيادة أكبر المدن الأمريكية.
وبحسب قناة MSNBC، وبعد فرز أكثر من ثلث الأصوات، حصل ممداني على 51.5% من الأصوات، متقدمًا على الحاكم الديمقراطي السابق أندرو كومو الذي حلّ ثانيًا بنسبة 40%، فيما جاء المرشح الجمهوري كورتيس سلوى في المرتبة الأخيرة بنسبة 8%.
ويُعدّ فوز ممداني مؤشرًا على تغيير جيلي وتحولٍ سياسي نحو اليسار داخل المدينة التي طالما شكّلت مرآة للتوجهات الوطنية في الولايات المتحدة. وقد طرح ممداني برنامجًا انتخابيًا طموحًا يتضمن تجميد الإيجارات لما يقرب من مليون شقة، وتوفير المواصلات العامة مجانًا، إلى جانب إصلاحات اجتماعية لتعزيز العدالة الاقتصادية.
ويرى محللون أن هذا الفوز قد يُحدث صدى سياسيًا واسعًا داخل الحزب الديمقراطي، الذي يشهد انقسامات داخلية بين الجناح الوسطي والتيار التقدمي، كما يمثل اختبارًا للجمهوريين بعد غياب الرئيس دونالد ترامب عن السباق
وتعهّد ممداني، الذي سيتولى مهامه رسميًا في يناير المقبل، بالعمل على معالجة قضايا تكاليف المعيشة، والنقل العام، والإسكان، والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أنه سيكون "عمدةً للطبقة العاملة في نيويورك".
وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة الانتخابات في نيويورك أن نسبة المشاركة تجاوزت مليوني ناخب، في أعلى معدل تصويت تشهده المدينة منذ عام 1969، ما يعكس الاهتمام الشعبي الكبير بهذه الانتخابات غير المسبوقة.