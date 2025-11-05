عربي
أمساليوم
بث مباشر
الاشتراكي زهران ممداني يفوز برئاسة بلدية نيويورك الأمريكية
فاز الديمقراطي الاشتراكي زهران ممداني (34 عامًا) في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب وأصغر عمدة في تاريخ المدينة، في نتيجة غير... 05.11.2025
تابعنا عبر
فاز الديمقراطي الاشتراكي زهران ممداني (34 عامًا) في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب وأصغر عمدة في تاريخ المدينة، في نتيجة غير رسمية وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية بالتحول التاريخي في قيادة أكبر المدن الأمريكية.
وبحسب قناة MSNBC، وبعد فرز أكثر من ثلث الأصوات، حصل ممداني على 51.5% من الأصوات، متقدمًا على الحاكم الديمقراطي السابق أندرو كومو الذي حلّ ثانيًا بنسبة 40%، فيما جاء المرشح الجمهوري كورتيس سلوى في المرتبة الأخيرة بنسبة 8%.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
ترامب: لن أقدم سوى الحد الأدنى من التمويل لنيويورك إذا ما فاز ممداني بمنصب عمدة المدينة
3 نوفمبر, 23:24 GMT
ويُعدّ فوز ممداني مؤشرًا على تغيير جيلي وتحولٍ سياسي نحو اليسار داخل المدينة التي طالما شكّلت مرآة للتوجهات الوطنية في الولايات المتحدة. وقد طرح ممداني برنامجًا انتخابيًا طموحًا يتضمن تجميد الإيجارات لما يقرب من مليون شقة، وتوفير المواصلات العامة مجانًا، إلى جانب إصلاحات اجتماعية لتعزيز العدالة الاقتصادية.
ويرى محللون أن هذا الفوز قد يُحدث صدى سياسيًا واسعًا داخل الحزب الديمقراطي، الذي يشهد انقسامات داخلية بين الجناح الوسطي والتيار التقدمي، كما يمثل اختبارًا للجمهوريين بعد غياب الرئيس دونالد ترامب عن السباق.
وتعهّد ممداني، الذي سيتولى مهامه رسميًا في يناير المقبل، بالعمل على معالجة قضايا تكاليف المعيشة، والنقل العام، والإسكان، والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أنه سيكون "عمدةً للطبقة العاملة في نيويورك".
وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة الانتخابات في نيويورك أن نسبة المشاركة تجاوزت مليوني ناخب، في أعلى معدل تصويت تشهده المدينة منذ عام 1969، ما يعكس الاهتمام الشعبي الكبير بهذه الانتخابات غير المسبوقة.
