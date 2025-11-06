https://sarabic.ae/20251106/القوات-الروسية-تواصل-تحرير-القطاع-الشرقي-من-كوبيانسك-وتقضي-على-مجموعتين-للعدو---قائد-عسكري-1106815646.html

القوات الروسية تواصل تحرير القطاع الشرقي من كوبيانسك وتقضي على مجموعتين للعدو - قائد عسكري

القوات الروسية تواصل تحرير القطاع الشرقي من كوبيانسك وتقضي على مجموعتين للعدو - قائد عسكري

صرح قيادي في تجمع قوات "زاباد" (الغرب) التابعة للقوات المسلحة الروسية، اليوم الخميس، بأنه تم القضاء على مجموعتين للعدو تضمان 8 مسلحين، مشيرا إلى أن القوات... 06.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال القيادي في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية : "تواصل القوات تحرير القطاع الشرقي من كوبيانسك، و العدو يحاول المقاومة، و اليوم تم القضاء على مجموعتين للعدو تضمان 8 مسلحين".أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "الغرب" قضت على ما يصل إلى 50 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت جسرا ميكانيكيا ثقيلا في منطقة كوبيانسك التابعة لمقاطعة خاركوف خلال 24 الساعة الماضية.كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات عسكرية أوكرانية بالقرب من قرى سادكي، وبروليتارسكي، وميروبيليا، وإسكريكيفشينا، وكورتشاكيفكا في مقاطعة سومي.

