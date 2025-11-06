https://sarabic.ae/20251106/القوات-الروسية-تواصل-تحرير-القطاع-الشرقي-من-كوبيانسك-وتقضي-على-مجموعتين-للعدو---قائد-عسكري-1106815646.html
روسيا
رصد عسكري
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650381_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5eb549c44ef98bc647d0c3617ba0fa61.jpg
وقال القيادي في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية : "تواصل القوات تحرير القطاع الشرقي من كوبيانسك، و العدو يحاول المقاومة، و اليوم تم القضاء على مجموعتين للعدو تضمان 8 مسلحين".أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "الغرب" قضت على ما يصل إلى 50 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت جسرا ميكانيكيا ثقيلا في منطقة كوبيانسك التابعة لمقاطعة خاركوف خلال 24 الساعة الماضية.كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات عسكرية أوكرانية بالقرب من قرى سادكي، وبروليتارسكي، وميروبيليا، وإسكريكيفشينا، وكورتشاكيفكا في مقاطعة سومي.
روسيا, رصد عسكري, العالم
القوات الروسية تواصل تحرير القطاع الشرقي من كوبيانسك وتقضي على مجموعتين للعدو - قائد عسكري
صرح قيادي في تجمع قوات "زاباد" (الغرب) التابعة للقوات المسلحة الروسية، اليوم الخميس، بأنه تم القضاء على مجموعتين للعدو تضمان 8 مسلحين، مشيرا إلى أن القوات الروسية تواصل تحرير القطاع الشرقي من كوبيانسك.
وقال القيادي في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية : "تواصل القوات تحرير القطاع الشرقي من كوبيانسك، و العدو يحاول المقاومة، و اليوم تم القضاء على مجموعتين للعدو تضمان 8 مسلحين".
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "الغرب" قضت على ما يصل إلى 50 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت جسرا ميكانيكيا ثقيلا في منطقة كوبيانسك التابعة لمقاطعة خاركوف خلال 24 الساعة الماضية.
وأفادت الوزارة في بيان: "في منطقة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تم القضاء على نحو 50 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير جسر ميكانيكي ثقيل من طراز "تي إم إم - 3"، و12 سيارة، و4 محطات للحرب الإلكترونية خلال 24 ساعة".
وأضاف البيان: "عموما، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب"، بلغت خسائر القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 215 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و22 سيارة، ومدفعا، كما تم تدمير 7 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة".
كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات عسكرية أوكرانية بالقرب من قرى سادكي، وبروليتارسكي، وميروبيليا، وإسكريكيفشينا، وكورتشاكيفكا في مقاطعة سومي.