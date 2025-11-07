https://sarabic.ae/20251107/قائد-عسكري-روسي-يؤكد-استكمال-تحرير-الجزء-الغربي-من-مدينة-كوبيانسك----1106825614.html

قائد عسكري روسي يؤكد استكمال تحرير الجزء الغربي من مدينة كوبيانسك... فيديو

قائد عسكري روسي يؤكد استكمال تحرير الجزء الغربي من مدينة كوبيانسك... فيديو

سبوتنيك عربي

أكد قائد مفرزة الهجوم التابعة لفوج البنادق الآلية 121، ويحمل رمز النداء "لافريك"، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الهجوم التابعة لمجموعة... 07.11.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

وقال القائد: "وحدتي تستكمل تطهير الجزء الغربي من كوبيانسك؛ وخلال الـ24 ساعة الماضية، قمنا بتطهير ستة عشر مبنى آخر".ووفقا له، فإن "أطقم الطائرات دون طيار تساعدنا بشكل جيد للغاية؛ فقد أحرقوا ثلاث شاحنات صغيرة تحمل مسلحين في يوم واحد".بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، سيطرت قوات مجموعة "الغرب" الروسية على معبر نهر أوسكول وحاصرت مدينة كوبيانسك، حيث يتمركز نحو 5000 جندي أوكراني. في غضون ذلك، أكملت قوات مجموعة "المركز" تطويق القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسك وديميتروف. ويدعو الجانب الروسي القوات الأوكرانية المحاصرين إلى الاستسلام.تواصل القوات الروسية حاليًا تشديد الحصار، كما تضيق منطقة الحصار من الشمال الشرقي، بالقرب من قرية بتروفبافلوفكا.أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حرج، إذ لا أمل لها في النجاة إلا بالوقوع في الأسر. في غضون ذلك، أشارت الوزارة إلى أن فلاديمير زيلينسكي إما يحاول إخفاء حقيقة الوضع بإطلاق تصريحات حول تطهير هذه المناطق، أو أنه فقد الاتصال بالواقع ولم يكن على علم بالوضع العملياتي، أو أنه أدرك يأس الوضع، فحاول إخفاء الحقيقة.القضاء على نحو 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير جسر ميكانيكي ثقيل في محيط كوبيانسك- الدفاع الروسيةجنود من القوات المسلحة الأوكرانية يستسلمون في كراسنوأرميسك

