عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
قائد عسكري روسي يؤكد استكمال تحرير الجزء الغربي من مدينة كوبيانسك... فيديو
قائد عسكري روسي يؤكد استكمال تحرير الجزء الغربي من مدينة كوبيانسك... فيديو

أكد قائد مفرزة الهجوم التابعة لفوج البنادق الآلية 121، ويحمل رمز النداء "لافريك"، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الهجوم التابعة لمجموعة "الغرب" الروسية، تُكمل تطهير الجزء الغربي من مدينة كوبيانسك، مشيرا إلى أنه تم تطهير 16 مبنى آخر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقال القائد: "وحدتي تستكمل تطهير الجزء الغربي من كوبيانسك؛ وخلال الـ24 ساعة الماضية، قمنا بتطهير ستة عشر مبنى آخر".

وأشار إلى أنه يتم تحرير كوباينسك بثقة وهدوء وفقا للمهام المحددة.

ووفقا له، فإن "أطقم الطائرات دون طيار تساعدنا بشكل جيد للغاية؛ فقد أحرقوا ثلاث شاحنات صغيرة تحمل مسلحين في يوم واحد".
بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، سيطرت قوات مجموعة "الغرب" الروسية على معبر نهر أوسكول وحاصرت مدينة كوبيانسك، حيث يتمركز نحو 5000 جندي أوكراني. في غضون ذلك، أكملت قوات مجموعة "المركز" تطويق القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسك وديميتروف. ويدعو الجانب الروسي القوات الأوكرانية المحاصرين إلى الاستسلام.
تواصل القوات الروسية حاليًا تشديد الحصار، كما تضيق منطقة الحصار من الشمال الشرقي، بالقرب من قرية بتروفبافلوفكا.
أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حرج، إذ لا أمل لها في النجاة إلا بالوقوع في الأسر. في غضون ذلك، أشارت الوزارة إلى أن فلاديمير زيلينسكي إما يحاول إخفاء حقيقة الوضع بإطلاق تصريحات حول تطهير هذه المناطق، أو أنه فقد الاتصال بالواقع ولم يكن على علم بالوضع العملياتي، أو أنه أدرك يأس الوضع، فحاول إخفاء الحقيقة.
القضاء على نحو 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير جسر ميكانيكي ثقيل في محيط كوبيانسك- الدفاع الروسية
جنود من القوات المسلحة الأوكرانية يستسلمون في كراسنوأرميسك
