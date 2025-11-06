https://sarabic.ae/20251106/جنود-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يستسلمون-في-كراسنوارميسك-1106785311.html

جنود من القوات المسلحة الأوكرانية يستسلمون في كراسنوأرميسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مجموعة من قوات "المركز" الروسية أسرت جنودًا من لواء الحرس المنفصل 68 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، كانوا محاصرين في...

واستسلم المسلحون الأوكرانيون طواعيةً لأن قيادتهم تخلت عنهم ولم يعودوا قادرين على تحمل نيران المدفعية الروسية أو ضربات الطائرات المسيرة.صرّح قائد مفرزة اقتحام هجومية تابعة لتجمع قوات "زاباد" (الغرب) في الجيش الروسي، اليوم الخميس، بأن مشغلي الطائرات دون طيار التابعة للتجمع دمرت خمس شاحنات "بيك آب" تقل عسكريين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف مدينة كوبيانسك خلال الـ24 ساعة الماضية .وقال قائد المفرزة الذي يحمل علامة النداء "لافريك" في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "اليوم فقط، دمر مشغلو الطائرات دون طيار خمس شاحنات "بيك آب" تحمل مسلحين على مشارف المدينة".في وقت سابق، دحضت الدفاع الروسية مزاعم فلاديمير زيلينسكي عن قرب تطهير مدينة كوبيانسك في خاركوف من الجيش الروسي، ووصفت تصريحه هذا بأنه "ناجم إما عن انفصاله الكامل عن الواقع أو الكذب المتعمد خدمة لمصلحته الشخصية".جاء ذلك بعد أن صرح زيلينسكي، يوم الاثنين، بأنه لم يبق في كوبيانسك إلا "نحو 60 جنديا" روسيا، وأن "عملية التطهير جارية"، وقد "تم تحديد موعد (إتمامها)".وأكدت الدفاع الروسية أن وضع مجموعات القوات الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك في خاركوف وكراسنوأرميسك (بوكروفسك) في دونيتسك، والتي "تتكبد باستمرار خسائر فادحة بسبب الهجمات وتقدم القوات الروسية"، يتدهور بسرعة، مما لا يترك أي فرصة للعسكريين الأوكرانيين للنجاة سوى الاستسلام الطوعي.في 26 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف، الرئيس فلاديمير بوتين بأن مجموعة قوات "الغرب" سيطرت على معبر نهر أوسكول وحاصرت مدينة كوبيانسك، حيث يتمركز نحو 5000 جندي أوكراني. وقد أُحبطت محاولاتهم لكسر الحصار، ويدعو الجانب الروسي القوات المسلحة الأوكرانية إلى الاستسلام.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

