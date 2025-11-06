جنود من القوات المسلحة الأوكرانية يستسلمون في كراسنوأرميسك

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الأوكرانية يستسلمون في كراسنوأرميسك
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مجموعة من قوات "المركز" الروسية أسرت جنودًا من لواء الحرس المنفصل 68 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، كانوا محاصرين في كراسنوأرميسك.
واستسلم المسلحون الأوكرانيون طواعيةً لأن قيادتهم تخلت عنهم ولم يعودوا قادرين على تحمل نيران المدفعية الروسية أو ضربات الطائرات المسيرة.

وقال أسير الحرب الأوكراني، غينادي تشيرنادتشوك، إنه كان "هناك ما بين 300 و200 جريح متوزعين في كل مكان، لا مكان يذهبون إليه. سبعة أيام بلا طعام، لا ماء، لا طعام، ولا ذخيرة. في الأقبية والمخابئ، اختبأنا حيثما أمكن. لم يكن هناك مكان نذهب إليه، هذا كل ما في الأمر".

صرّح قائد مفرزة اقتحام هجومية تابعة لتجمع قوات "زاباد" (الغرب) في الجيش الروسي، اليوم الخميس، بأن مشغلي الطائرات دون طيار التابعة للتجمع دمرت خمس شاحنات "بيك آب" تقل عسكريين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف مدينة كوبيانسك خلال الـ24 ساعة الماضية .
يقوم أحد خبراء الألغام من مجموعة قوات المركزي بإزالة الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل- وزارة الدفاع
06:16 GMT
وقال قائد المفرزة الذي يحمل علامة النداء "لافريك" في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "اليوم فقط، دمر مشغلو الطائرات دون طيار خمس شاحنات "بيك آب" تحمل مسلحين على مشارف المدينة".
في وقت سابق، دحضت الدفاع الروسية مزاعم فلاديمير زيلينسكي عن قرب تطهير مدينة كوبيانسك في خاركوف من الجيش الروسي، ووصفت تصريحه هذا بأنه "ناجم إما عن انفصاله الكامل عن الواقع أو الكذب المتعمد خدمة لمصلحته الشخصية".
جاء ذلك بعد أن صرح زيلينسكي، يوم الاثنين، بأنه لم يبق في كوبيانسك إلا "نحو 60 جنديا" روسيا، وأن "عملية التطهير جارية"، وقد "تم تحديد موعد (إتمامها)".
طائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط عملية تناوب لقوات كييف في كونستانتينوفكا وتدمر معداتها
05:24 GMT
وأكدت الدفاع الروسية أن وضع مجموعات القوات الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك في خاركوف وكراسنوأرميسك (بوكروفسك) في دونيتسك، والتي "تتكبد باستمرار خسائر فادحة بسبب الهجمات وتقدم القوات الروسية"، يتدهور بسرعة، مما لا يترك أي فرصة للعسكريين الأوكرانيين للنجاة سوى الاستسلام الطوعي.
في 26 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف، الرئيس فلاديمير بوتين بأن مجموعة قوات "الغرب" سيطرت على معبر نهر أوسكول وحاصرت مدينة كوبيانسك، حيث يتمركز نحو 5000 جندي أوكراني. وقد أُحبطت محاولاتهم لكسر الحصار، ويدعو الجانب الروسي القوات المسلحة الأوكرانية إلى الاستسلام.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
