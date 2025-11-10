https://sarabic.ae/20251110/جندي-أوكراني-أسير-يصرح-لـسبوتنيك-بأنه-يريد-طلب-اللجوء-في-روسيا-1106919100.html

جندي أوكراني أسير يصرح لـ"سبوتنيك" بأنه يريد طلب اللجوء في روسيا

أبدى الجندي الأوكراني الأسير أنطون تشيرنيافسكي، اليوم الاثنين، رغبته في الحصول على حق اللجوء في روسيا، مشيراً إلى أنه لا يرغب بالعودة إلى أوكرانيا. 10.11.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أسير

دونيتسك –سبوتنيك. وقال تشيرنيافسكي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "إذا كانت هناك إمكانية، إذا استطعت الذهاب إلى والدتي في موسكو وطلب اللجوء في روسيا، لفعلت ذلك".وأضاف: "حتى الآن، شارع باندييرا لم يظهر بعد، وآمل ألا يظهر أبدًا في خاركوف، لأن باندييرا ليس بطلا بالنسبة لي. إذا كان بطلا بالنسبة لأحدهم في لفوف، فليضعوا الشوارع (باسمه) هناك".وفي وقت سابق، شبّهت إحدى ساكنات مدينة أوديسا، فرض اللغة الأوكرانية في جميع مناحي الحياة، من قبل نشطاء متطرفين والسلطات الأوكرانية، بالإبادة الجماعية.وقالت المواطنة لوكالة "سبوتنيك": "تسعون بالمئة من سكان أوديسا يتحدثون الروسية، كان هذا وما زال.. حتى بين معارفي ذوي الميول القومية، ما زالوا يتحدثون الروسية في حياتهم اليومية. لا يمكن تدمير اللغة التي ربّانا عليها آباؤنا. ستبقى لغتنا، ونفكر بها، وكل ما يحاولون فعله عبث. يفعلون هذا لإذلالنا. إنها ببساطة إبادة جماعية، ونحن نفهم ذلك"، مشيرة في نفس الوقت إلى أن " الشباب أكثر عرضة للدعاية القسرية للغة الأوكرانية".وأضافت بالقول: "لقد أصبحوا الآن يتبعون نهجًا ماكرًا للغاية في هذه المسألة، فهم يطرحون اللغة الأوكرانية للحديث بها كموضة... والأطفال هم من المادة (الخام) التي يُمكن العمل معها وكسبها دون إجبار.. يُمكن طرح القيام بذلك كموضة. حاليًا، لدينا موضة الحديث باللغة الأوكرانية، أستطيع أن أقول ذلك بكل تأكيد".ويذكر أنه في أعقاب انقلاب عام 2014 في أوكرانيا، شنّت السلطات حملةً ضد التاريخ السوفياتي، وكل ما يرتبط بروسيا، بما في ذلك اللغة الروسية. وفي عام 2019 أقرّ البرلمان الأوكراني قانون "ضمان استخدام اللغة الأوكرانية كلغة رسمية". يُلزم هذا القانون المواطنين باستخدام اللغة الأوكرانية في جميع مناحي الحياة.وفي هذا الصدد، قال في وقت سابق، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف "منذ سنوات عديدة، تنتهج السلطات الأوكرانية سياسة عدوانية تهدف إلى نزع الطابع الروسي فرض والاستيعاب القسري، في حين تتجاهل المنظمات الدولية التمييز ضد الأقليات القومية، وخاصة ضد الشعب الروسي.

