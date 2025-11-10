جندي أوكراني أسير يصرح لـ"سبوتنيك" بأنه يريد طلب اللجوء في روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
جندي أوكراني أسير يصرح لـ"سبوتنيك" بأنه يريد طلب اللجوء في روسيا

01:59 GMT 10.11.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجندي أوكراني أسير في مطبخ أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية
جندي أوكراني أسير في مطبخ أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أبدى الجندي الأوكراني الأسير أنطون تشيرنيافسكي، اليوم الاثنين، رغبته في الحصول على حق اللجوء في روسيا، مشيراً إلى أنه لا يرغب بالعودة إلى أوكرانيا.
دونيتسك –سبوتنيك. وقال تشيرنيافسكي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "إذا كانت هناك إمكانية، إذا استطعت الذهاب إلى والدتي في موسكو وطلب اللجوء في روسيا، لفعلت ذلك".
وتحدث الأسير عن حملة "أوكرنة" خاركوف، موضحًا أنه يجري فرض الطابع الأوكراني في المدينة وهدم النصب التذكارية وتغيير أسماء الشوارع.
وأضاف: "حتى الآن، شارع باندييرا لم يظهر بعد، وآمل ألا يظهر أبدًا في خاركوف، لأن باندييرا ليس بطلا بالنسبة لي. إذا كان بطلا بالنسبة لأحدهم في لفوف، فليضعوا الشوارع (باسمه) هناك".
وفي وقت سابق، شبّهت إحدى ساكنات مدينة أوديسا، فرض اللغة الأوكرانية في جميع مناحي الحياة، من قبل نشطاء متطرفين والسلطات الأوكرانية، بالإبادة الجماعية.
وقالت المواطنة لوكالة "سبوتنيك": "تسعون بالمئة من سكان أوديسا يتحدثون الروسية، كان هذا وما زال.. حتى بين معارفي ذوي الميول القومية، ما زالوا يتحدثون الروسية في حياتهم اليومية. لا يمكن تدمير اللغة التي ربّانا عليها آباؤنا. ستبقى لغتنا، ونفكر بها، وكل ما يحاولون فعله عبث. يفعلون هذا لإذلالنا. إنها ببساطة إبادة جماعية، ونحن نفهم ذلك"، مشيرة في نفس الوقت إلى أن " الشباب أكثر عرضة للدعاية القسرية للغة الأوكرانية".
جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جندي أوكراني سابق يكشف عن "تجارة الموت" داخل صفوف قوات نظام كييف
5 نوفمبر, 09:47 GMT
وأضافت بالقول: "لقد أصبحوا الآن يتبعون نهجًا ماكرًا للغاية في هذه المسألة، فهم يطرحون اللغة الأوكرانية للحديث بها كموضة... والأطفال هم من المادة (الخام) التي يُمكن العمل معها وكسبها دون إجبار.. يُمكن طرح القيام بذلك كموضة. حاليًا، لدينا موضة الحديث باللغة الأوكرانية، أستطيع أن أقول ذلك بكل تأكيد".
ويذكر أنه في أعقاب انقلاب عام 2014 في أوكرانيا، شنّت السلطات حملةً ضد التاريخ السوفياتي، وكل ما يرتبط بروسيا، بما في ذلك اللغة الروسية. وفي عام 2019 أقرّ البرلمان الأوكراني قانون "ضمان استخدام اللغة الأوكرانية كلغة رسمية". يُلزم هذا القانون المواطنين باستخدام اللغة الأوكرانية في جميع مناحي الحياة.
وفي هذا الصدد، قال في وقت سابق، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف "منذ سنوات عديدة، تنتهج السلطات الأوكرانية سياسة عدوانية تهدف إلى نزع الطابع الروسي فرض والاستيعاب القسري، في حين تتجاهل المنظمات الدولية التمييز ضد الأقليات القومية، وخاصة ضد الشعب الروسي.
