جندي أوكراني سابق يكشف عن "تجارة الموت" داخل صفوف قوات نظام كييف
جندي أوكراني سابق يكشف عن "تجارة الموت" داخل صفوف قوات نظام كييف
كشف جندي سابق في القوات المسلحة الأوكرانية عن قيام الضباط الأوكرانيين الموجودين على جبهات القتال بتلقي الرشاوى من الجنود مقابل وعود كاذبة.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا
وصرح الجندي الذي ينتمي إلى لواء "مكسيم كريفونوس" المعارض لنظام كييف، أن مجموعة من الجنود دفعت رشوة للقادة العسكريين لقاء عدم إرسالهم إلى خطوط المواجهة، لكن القادة أخذوا الأموال وأرسلوهم رغم ذلك إلى خطوط القتال الأمامية.يذكر أن لواء "مكسيم كريفونوس" هو تشكيل من المتطوعين مكون من جنود سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، وأعلن عن نفسه كجزء من "حركة تحرير" تناهض ما وصفته بنظام كييف.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية أحكمت الطوق حول تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك، مشيرة إلى أنها تقدمت على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في العديد والعتاد.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 29 أكتوبر/ تشرين الثاني، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.وقال بوتين خلال زيارته المستشفى العسكري المركزي في موسكو، حيث التقى بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج هناك: "في مكانين، في مدينة كوبيانسك وفي مدينة كراسنوأرميسك، تم حصار العدو وتطويقه".الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر- وزارة الدفاع
روسيا, أخبار روسيا
كشف جندي سابق في القوات المسلحة الأوكرانية عن قيام الضباط الأوكرانيين الموجودين على جبهات القتال بتلقي الرشاوى من الجنود مقابل وعود كاذبة.
وصرح الجندي الذي ينتمي إلى لواء "مكسيم كريفونوس" المعارض لنظام كييف، أن مجموعة من الجنود دفعت رشوة للقادة العسكريين لقاء عدم إرسالهم إلى خطوط المواجهة، لكن القادة أخذوا الأموال وأرسلوهم رغم ذلك إلى خطوط القتال الأمامية.
وأشار الجندي إلى أن ممارسات الابتزاز والفساد كانت منتشرة بشكل منهجي داخل الجيش الأوكراني، مضيفًا أن القادة كانوا غالبًا ما يطلبون أموالا من الجنود مقابل إعطائهم وعودا بعدم إرسالهم إلى خطوط القتال الأمامية، لكنهم كانوا يخلفون تلك الوعود بشكل دائم.
يذكر أن لواء "مكسيم كريفونوس" هو تشكيل من المتطوعين مكون من جنود سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، وأعلن عن نفسه كجزء من "حركة تحرير" تناهض ما وصفته بنظام كييف.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية
، يوم أمس الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية أحكمت الطوق حول تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك، مشيرة إلى أنها تقدمت على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في العديد والعتاد.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في 29 أكتوبر/ تشرين الثاني، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.
وقال بوتين خلال زيارته المستشفى العسكري المركزي في موسكو، حيث التقى بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج هناك: "في مكانين، في مدينة كوبيانسك وفي مدينة كراسنوأرميسك، تم حصار العدو وتطويقه".