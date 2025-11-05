جندي أوكراني سابق يكشف عن "تجارة الموت" داخل صفوف قوات نظام كييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251105/جندي-أوكراني-سابق-يكشف-عن-تجارة-الموت-داخل-صفوف-قوات-نظام-كييف--1106757251.html
جندي أوكراني سابق يكشف عن "تجارة الموت" داخل صفوف قوات نظام كييف
جندي أوكراني سابق يكشف عن "تجارة الموت" داخل صفوف قوات نظام كييف
سبوتنيك عربي
كشف جندي سابق في القوات المسلحة الأوكرانية عن قيام الضباط الأوكرانيين الموجودين على جبهات القتال بتلقي الرشاوى من الجنود مقابل وعود كاذبة. 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T09:47+0000
2025-11-05T09:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059261288_0:46:3477:2001_1920x0_80_0_0_011c90d91292140c1f4b95c93c48c53f.jpg
وصرح الجندي الذي ينتمي إلى لواء "مكسيم كريفونوس" المعارض لنظام كييف، أن مجموعة من الجنود دفعت رشوة للقادة العسكريين لقاء عدم إرسالهم إلى خطوط المواجهة، لكن القادة أخذوا الأموال وأرسلوهم رغم ذلك إلى خطوط القتال الأمامية.يذكر أن لواء "مكسيم كريفونوس" هو تشكيل من المتطوعين مكون من جنود سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، وأعلن عن نفسه كجزء من "حركة تحرير" تناهض ما وصفته بنظام كييف.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية أحكمت الطوق حول تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك، مشيرة إلى أنها تقدمت على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في العديد والعتاد.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 29 أكتوبر/ تشرين الثاني، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.وقال بوتين خلال زيارته المستشفى العسكري المركزي في موسكو، حيث التقى بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج هناك: "في مكانين، في مدينة كوبيانسك وفي مدينة كراسنوأرميسك، تم حصار العدو وتطويقه".الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251105/وضع-القوات-الأوكرانية-المحاصرة-في-كوبيانسك-وكراسنوأرمييسك-يتدهور-بسرعة--الدفاع-الروسية-1106754114.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059261288_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_9e0385d561c7dcc9ccb32bcade67b783.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا
روسيا, أخبار روسيا

جندي أوكراني سابق يكشف عن "تجارة الموت" داخل صفوف قوات نظام كييف

09:47 GMT 05.11.2025
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022
جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف جندي سابق في القوات المسلحة الأوكرانية عن قيام الضباط الأوكرانيين الموجودين على جبهات القتال بتلقي الرشاوى من الجنود مقابل وعود كاذبة.
وصرح الجندي الذي ينتمي إلى لواء "مكسيم كريفونوس" المعارض لنظام كييف، أن مجموعة من الجنود دفعت رشوة للقادة العسكريين لقاء عدم إرسالهم إلى خطوط المواجهة، لكن القادة أخذوا الأموال وأرسلوهم رغم ذلك إلى خطوط القتال الأمامية.

وأشار الجندي إلى أن ممارسات الابتزاز والفساد كانت منتشرة بشكل منهجي داخل الجيش الأوكراني، مضيفًا أن القادة كانوا غالبًا ما يطلبون أموالا من الجنود مقابل إعطائهم وعودا بعدم إرسالهم إلى خطوط القتال الأمامية، لكنهم كانوا يخلفون تلك الوعود بشكل دائم.

دبابة روسية من طراز تي-72 بي3، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
وضع القوات الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك يتدهور بسرعة- الدفاع الروسية
07:51 GMT
يذكر أن لواء "مكسيم كريفونوس" هو تشكيل من المتطوعين مكون من جنود سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، وأعلن عن نفسه كجزء من "حركة تحرير" تناهض ما وصفته بنظام كييف.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية أحكمت الطوق حول تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك، مشيرة إلى أنها تقدمت على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في العديد والعتاد.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 29 أكتوبر/ تشرين الثاني، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.
وقال بوتين خلال زيارته المستشفى العسكري المركزي في موسكو، حيث التقى بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج هناك: "في مكانين، في مدينة كوبيانسك وفي مدينة كراسنوأرميسك، تم حصار العدو وتطويقه".
الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر- وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала