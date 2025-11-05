https://sarabic.ae/20251105/الجيش-الروسي-يدمر-نقطة-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر--وزارة-الدفاع--1106751967.html
الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر- وزارة الدفاع
صرحت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الاستطلاع المظلية التابعة لقوات مجموعة "دنيبر"، المتمركزة في إيفانوفو، دمّرت نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية على... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت الوزارة للصحفيين بأن "قوات الاستطلاع المظلية التابعة لقوات مجموعة "دنيبر"، باستخدام طائرة مسيرة، دمّرت نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون".
الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر- وزارة الدفاع
صرحت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الاستطلاع المظلية التابعة لقوات مجموعة "دنيبر"، المتمركزة في إيفانوفو، دمّرت نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وأفادت الوزارة للصحفيين بأن "قوات الاستطلاع المظلية التابعة لقوات مجموعة "دنيبر"، باستخدام طائرة مسيرة، دمّرت نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون".
وأكدت وزارة الدفاع أن جنود قوات "دنيبر" المحمولة جواً، يحسّنون مهاراتهم القتالية يومياً في ميدان التدريب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.