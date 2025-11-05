https://sarabic.ae/20251105/قوات-الاستطلاع-الروسية-تكشف-لـسبوتنيك-عن-الاستعانة-بالكلاب-والقطط-لرصد-تحصينات-العدو-1106750284.html
قوات الاستطلاع الروسية تكشف لـ"سبوتنيك" عن الاستعانة بالكلاب والقطط لرصد تحصينات العدو
أفاد ضابط استطلاع وأحد مشغلي سلاح الطائرات المسيرة الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، باستعانة القوات الروسية والطائرة دون طيار بالحيوانات، لكشف مخابئ القوات الأوكرانية
وصرح ضابط الاستطلاع الملقب بـ"سيد": "إنهم يساعدوننا، القطط والكلاب، غالبًا ما تتجول بالقرب من المخابئ ليلا، حيث تتمركز القوات المسلحة الأوكرانية".بهذه الطريقة نحدد المخابئ، إذا كانت تحوم باستمرار هناك، فهذا يعني وجود شخص ما هناك، عندها نستهدفه (الموقع)".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
