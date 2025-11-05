https://sarabic.ae/20251105/القوات-الروسية-تسقط-40-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1106749921.html
القوات الروسية تسقط 40 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 40 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 40 طائرة مسيرة أوكرانية، 11 منها فوق مقاطعة فورونيج، و8 فوق مقاطعة روستوف، و6 فوق مقاطعة كورسك، و6 فوق جمهورية القرم، و5 فوق مقاطعة بريانسك، وطائرتان مسيرتان فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وأوريول.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
04:18 GMT 05.11.2025 (تم التحديث: 04:19 GMT 05.11.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 40 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 40 طائرة مسيرة أوكرانية، 11 منها فوق مقاطعة فورونيج، و8 فوق مقاطعة روستوف، و6 فوق مقاطعة كورسك، و6 فوق جمهورية القرم، و5 فوق مقاطعة بريانسك، وطائرتان مسيرتان فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وأوريول.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.