https://sarabic.ae/20251104/خبراء-من-أمريكا-اللاتينية-أنظمة-الأسلحة-الروسية-الجديدة-تغير-موازين-القوى-العالمية-1106747989.html
خبراء من أمريكا اللاتينية: أنظمة الأسلحة الروسية الجديدة تغير موازين القوى العالمية
خبراء من أمريكا اللاتينية: أنظمة الأسلحة الروسية الجديدة تغير موازين القوى العالمية
سبوتنيك عربي
قال خبراء من أمريكا اللاتينية، اليوم الأربعاء، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن الأنظمة الدفاعية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعكس مستوى التقدم... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T22:51+0000
2025-11-04T22:51+0000
2025-11-04T22:51+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103393/02/1033930253_0:4:2071:1169_1920x0_80_0_0_4c2df6f8ae89ebeae23280cf5564d6fa.jpg
وأكد الخبير الأرجنتيني في العلاقات الدولية تاديو كاستيليوني، أن الأسلحة التي عرضتها روسيا “تمثل تحوّلًا كبيرًا في موازين القوى على الساحة الدولية”، مضيفًا أن “الكرملين يولي اهتمامًا بالغًا بالدفاع الوطني في ظل انتهاك الغرب المستمر لقواعد العلاقات الدولية”.وقال كاستيليوني إن “هذه الأنظمة ليست هجومية بل دفاعية، وتأتي في وقت يتصاعد فيه الضغط الغربي، مشيرًا إلى أن روسيا تضمن بأي وسيلة سلامة أراضيها واستقلال قرارها، وتسعى إلى الردع دون عدوانية، لكنها في الوقت نفسه لا تتجاهل التهديدات الكامنة القادمة من الولايات المتحدة”.من جانبه، رأى الخبير الكوبي يوسماني فرنانديز باتشيكو من المعهد العالي للعلاقات الدولية في هافانا، أن الأنظمة الجديدة “تعزز قدرات الردع الاستراتيجي لروسيا وتؤكد مستوى تطورها التكنولوجي والسيادي في مجال الصناعات الدفاعية”.وأضاف أن:أما الخبير الأرجنتيني في الجيوسياسة مارسيلو مونتيس، فاعتبر أن خطاب الرئيس الروسي “يحمل رسالتين واضحتين: الأولى للشعب الروسي لطمأنته بأن بلاده تواصل تطوير قدراتها الدفاعية وسط الصراع الأوكراني، والثانية للمجتمع الدولي، وخصوصًا للولايات المتحدة وأوروبا”.وقال مونتيس: “إذا حاول حلف الناتو اختبار حدود روسيا كما فعل عبر أوكرانيا، فسيدرك جيدًا ما الذي سيواجهه. فموسكو تردّ على الحصار الغربي عبر مجمعها الصناعي العسكري، وتثبت قدرتها على الابتكار والإبداع في مواجهة الضغوط”.وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" أمر بالغ الأهمية لأمن روسيا والتكافؤ الاستراتيجي لعقود قادمة.وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز مطوري "بوريفيستنيك" و"بوسيدون": "أود أن أشكركم، وجميع الفرق العلمية والإنتاجية والعمالية، عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين شاركوا في ابتكار هذا السلاح القوي والفعال والفريد من نوعه".ولفت بوتين إلى أن:وأشار بوتين إلى أن روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية، قائلا: "روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية والاستراتيجية، كل ما نتحدث عنه الآن هو عمل معلن عنه منذ زمن طويل".وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اكتمال اختبارات صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي غير محدود المدى.وأفاد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، للرئيس الروسي، بأن صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي أظهر قدرته العالية على تجاوز منظومات الدفاع الصاروخي والجوي.
https://sarabic.ae/20251104/بوتين-تطوير-بوسيدون-وبوريفيستنيك-أمر-بالغ-الأهمية-لأمن-روسيا--عاجل-1106739702.html
https://sarabic.ae/20251104/بوريفيستنيك-وبوسويدون-فخر-الصناعة-النووية-الروسية--الاستخبارات-الخارجية-1106709282.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103393/02/1033930253_254:0:1818:1173_1920x0_80_0_0_458d5d9c91aa5cae04893b013eba8e9f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
خبراء من أمريكا اللاتينية: أنظمة الأسلحة الروسية الجديدة تغير موازين القوى العالمية
قال خبراء من أمريكا اللاتينية، اليوم الأربعاء، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن الأنظمة الدفاعية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعكس مستوى التقدم التكنولوجي لروسيا وقدرتها على الحفاظ على سيادتها وأمنها رغم الضغوط الغربية.
وأكد الخبير الأرجنتيني في العلاقات الدولية تاديو كاستيليوني، أن الأسلحة التي عرضتها روسيا “تمثل تحوّلًا كبيرًا في موازين القوى على الساحة الدولية”، مضيفًا أن “الكرملين يولي اهتمامًا بالغًا بالدفاع الوطني في ظل انتهاك الغرب المستمر لقواعد العلاقات الدولية”.
وقال كاستيليوني إن “هذه الأنظمة ليست هجومية بل دفاعية، وتأتي في وقت يتصاعد فيه الضغط الغربي، مشيرًا إلى أن روسيا تضمن بأي وسيلة سلامة أراضيها واستقلال قرارها، وتسعى إلى الردع دون عدوانية، لكنها في الوقت نفسه لا تتجاهل التهديدات الكامنة القادمة من الولايات المتحدة”.
من جانبه، رأى الخبير الكوبي يوسماني فرنانديز باتشيكو من المعهد العالي للعلاقات الدولية في هافانا، أن الأنظمة الجديدة “تعزز قدرات الردع الاستراتيجي لروسيا وتؤكد مستوى تطورها التكنولوجي والسيادي في مجال الصناعات الدفاعية”.
“هذه التطورات تفند الادعاءات الغربية، خصوصًا الأوروبية، بأن العقوبات حدّت من قدرة موسكو على التطور الصناعي، بل على العكس، تُظهر أن روسيا قادرة على إنتاج منظومات متطورة بشكل مستقل”.
أما الخبير الأرجنتيني في الجيوسياسة مارسيلو مونتيس، فاعتبر أن خطاب الرئيس الروسي “يحمل رسالتين واضحتين: الأولى للشعب الروسي لطمأنته بأن بلاده تواصل تطوير قدراتها الدفاعية وسط الصراع الأوكراني، والثانية للمجتمع الدولي، وخصوصًا للولايات المتحدة وأوروبا”.
وقال مونتيس: “إذا حاول حلف الناتو اختبار حدود روسيا كما فعل عبر أوكرانيا، فسيدرك جيدًا ما الذي سيواجهه. فموسكو تردّ على الحصار الغربي عبر مجمعها الصناعي العسكري، وتثبت قدرتها على الابتكار والإبداع في مواجهة الضغوط”.
وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" أمر بالغ الأهمية لأمن روسيا والتكافؤ الاستراتيجي لعقود قادمة.
وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز مطوري "بوريفيستنيك" و"بوسيدون": "أود أن أشكركم، وجميع الفرق العلمية والإنتاجية والعمالية، عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين شاركوا في ابتكار هذا السلاح القوي والفعال والفريد من نوعه".
"مبادئ التشغيل والخوارزميات الجديدة لـ"بوسيدون" ستحدث تأثيرًا كبيرا في تحسين المركبات المسيرة"، مؤكدا أن سرعة "بوسيدون" تفوق سرعة جميع السفن السطحية الحديثة بعدة أضعاف.
وأشار بوتين إلى أن روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية، قائلا: "روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية والاستراتيجية، كل ما نتحدث عنه الآن هو عمل معلن عنه منذ زمن طويل".
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اكتمال اختبارات صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي
غير محدود المدى.
وأفاد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، للرئيس الروسي، بأن صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي أظهر قدرته العالية على تجاوز منظومات الدفاع الصاروخي والجوي.