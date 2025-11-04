القوات الروسية تحكم الطوق على تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251104/القوات-الروسية-تحكم-الطوق-على-تجمعات-القوات-الأوكرانية-في-محيط-كوبيانسك---عاجل--1106718063.html
القوات الروسية تحكم الطوق على تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك
القوات الروسية تحكم الطوق على تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية، أحكمت الطوق حول تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك، مشيرة إلى أنها تقدمت على... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T09:24+0000
2025-11-04T10:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105603416_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_fbb9fc497d4ccb33269318fe2d00948c.jpg
وأوضح البيان: "عززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقعها التكتيكية، واستهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات بيتروفبافليفكا، وكوريلوفكا، وبوغوسلافكا، ونوفوبلاتونوفكا، ودروزيليوبوفكا، وبوروفسكايا أندرييفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيليفكا، وستافكي، وياروفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان: "يستمر تطويق المجموعة المعادية من الشمال الشرقي بالقرب من قرية بتروفبافليفكا في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "في المجمل، في منطقة مسؤولية تجمع قوات "الغرب"، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و21 عربة، ومدفع ميداني، كما تم تدمير ست محطات حرب إلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات، وستة مستودعات ذخيرة".وأضاف البيان: "حررت وحدات من مجموعة "الجنوب" خطوطا ومواقع هامة؛ حيث استهدفت وحدات عسكرية أوكرانية، بالقرب من محيط بلدات دروجكوفكا، وكونستانتينوفكا، وسيفيرسك، وزفانوفكا، وإيفانوبول، ودرونوفكا، وفيدوروفكا، وفيروليوبوفكا، وفاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وفي محيط بلدات أوليكسييفكا وأندرييفكا وبروليتارسكويه ونوفايا سيتش وكورتشاكوفكا في مقاطعة سومي، استهدفت قوات محموعة "الشمال" قوات كييف.وعلى محور خاركوف، أشارت الوزارة إلى استهداف وحدات من الألوية الميكانيكية والمشاة الآلية، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في محيط بلدات سينيلنيكوفو وفولتشانسك بمقاطعة خاركوف".كما كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.وأردف البيان: "دك الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات الهجومية المسيرة، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل، التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشأة لإنتاج قذائف المدفعية، ومستودع وقود، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".في بلدة كراسنوارميسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت مجموعات هجومية تابعة للجيشين الثاني والحادي والخمسين من قوات "المركز"، تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة، وتم تحرير أربعة مبانٍ في المنطقة السكنية بمنطقة بريغورودني، و31 مبنىً خاصًا في الجزء الشرقي من المنطقة المركزية. وأضاف البيان: "تم صد عشر هجمات للعدو شمال وشمال غرب قرية كراسنوارميسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف كسر الحصار، كما أُحبطت ثلاث محاولات للمرتزقة الأجانب من منطقة غريشينو، جمهورية دونيتسك الشعبية، لتخفيف الحصار عن مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة". وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تحييد ما يصل إلى 205 عسكريين وشاحنتي بيك أب ومدفع ميدان في هذه المنطقة.كما بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نفوذ قوات "الشرق"، أكثر من 240 جنديًا، و20 مركبة، وقطعتي مدفعية، وخمس محطات حرب إلكترونية.وأضاف البيان: "استهدفت وحدات تجمع قوات "دنيبر" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات مالية شيرباكي في مقاطعة زابوروجيا أنتونوفكا ونيكولسكويه في مقاطعة خيرسون".وأوضحت الوزارة أن: "خسائر العدو بلغت 80 عسكريًا و 8 سيارات".القوات الروسية تحبط محاولات أوكرانية لفك الحصار عن وحداتها في كراسنوأرميسك - وزارة الدفاعالدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون المحاصرون في كراسنوأرميسك يبدأون بالاستسلام
https://sarabic.ae/20251103/القوات-الروسية-تستهدف-بصواريخ-كينجال-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1106678301.html
https://sarabic.ae/20251104/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-85-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-عدة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1106709571.html
https://sarabic.ae/20251101/الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-35-إس-المتطورة-1106621864.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105603416_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_758049f9db3dc914f2856bf1e1915a75.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحكم الطوق على تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك

09:24 GMT 04.11.2025 (تم التحديث: 10:01 GMT 04.11.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات "المركز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية
مشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات المركز في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية، أحكمت الطوق حول تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك، مشيرة إلى أنها تقدمت على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في العديد والعتاد.
وأوضح البيان: "عززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقعها التكتيكية، واستهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات بيتروفبافليفكا، وكوريلوفكا، وبوغوسلافكا، ونوفوبلاتونوفكا، ودروزيليوبوفكا، وبوروفسكايا أندرييفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيليفكا، وستافكي، وياروفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

بالقرب من بلدة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تواصل وحدات من الجيش السادس تشديد الحصار على مجموعة العدو. وتم إحباط محاولة أخرى من وحدات اللواء الأول للحرس الوطني بالقرب من بلدة بيتروفكا في مقاطعة خاركوف لاختراق نهر أوسكول وتأمين خروج للوحدات الأوكرانية المحاصرة من الضفة اليسرى. تم تدمير ما يصل إلى 10 مسلحين وعربة مدرعة.

وتابع البيان: "يستمر تطويق المجموعة المعادية من الشمال الشرقي بالقرب من قرية بتروفبافليفكا في مقاطعة خاركوف".
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بالقرب من قرية كوبيانسك، تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديًا أوكرانيًا، و16 قطعة سلاح ومعدات عسكرية، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة، ومدفع ذاتي الحركة من طراز بوغدان عيار 155 ملم، وعربتان قتاليتان مدرعتان من طراز قوزاق، وعربة مدرعة أمريكية الصنع من طراز هامفي، ومدفعي هاون، وثلاث شاحنات بيك أب.
وأضاف البيان: "في المجمل، في منطقة مسؤولية تجمع قوات "الغرب"، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و21 عربة، ومدفع ميداني، كما تم تدمير ست محطات حرب إلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات، وستة مستودعات ذخيرة".
إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
أمس, 09:22 GMT
وأضاف البيان: "حررت وحدات من مجموعة "الجنوب" خطوطا ومواقع هامة؛ حيث استهدفت وحدات عسكرية أوكرانية، بالقرب من محيط بلدات دروجكوفكا، وكونستانتينوفكا، وسيفيرسك، وزفانوفكا، وإيفانوبول، ودرونوفكا، وفيدوروفكا، وفيروليوبوفكا، وفاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 عسكريين و4 مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة، و6 مدافع ميدانية، بالإضافة إلى 3 محطات رادار إلكترونية، ومستودع إمداد ومحروقات.
وفي محيط بلدات أوليكسييفكا وأندرييفكا وبروليتارسكويه ونوفايا سيتش وكورتشاكوفكا في مقاطعة سومي، استهدفت قوات محموعة "الشمال" قوات كييف.
إس-500 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 85 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل- وزارة الدفاع
04:55 GMT
وعلى محور خاركوف، أشارت الوزارة إلى استهداف وحدات من الألوية الميكانيكية والمشاة الآلية، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في محيط بلدات سينيلنيكوفو وفولتشانسك بمقاطعة خاركوف".

وأوضح البيان أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 225 عسكريًا، و12 سيارة، ومدفع ميداني؛ فضلا عن تدمير محطة استطلاع لاسلكية إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة، وأربعة مستودعات إمداد.

كما كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وأردف البيان: "دك الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات الهجومية المسيرة، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل، التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشأة لإنتاج قذائف المدفعية، ومستودع وقود، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت ثلاث قنابل جوية موجهة، وصاروخً هيمارس أمريكي الصنع، و204 طائرات مسيرة.
في بلدة كراسنوارميسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت مجموعات هجومية تابعة للجيشين الثاني والحادي والخمسين من قوات "المركز"، تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة، وتم تحرير أربعة مبانٍ في المنطقة السكنية بمنطقة بريغورودني، و31 مبنىً خاصًا في الجزء الشرقي من المنطقة المركزية.
كما يتواصل تطهير قريتي غناتيفكا وريه، جمهورية دونيتسك الشعبية، من المسلحين الأوكرانيين، حيث تم تحرير 24 مبنى.
وأضاف البيان: "تم صد عشر هجمات للعدو شمال وشمال غرب قرية كراسنوارميسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف كسر الحصار، كما أُحبطت ثلاث محاولات للمرتزقة الأجانب من منطقة غريشينو، جمهورية دونيتسك الشعبية، لتخفيف الحصار عن مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة".
فريق الاستعراض الجوي الروسي فرسان روسيا على متن طائرة سو-35 إس خلال عرض ديناميكي للطائرات في إطار المنتدى العسكري التقني الدولي في مطار كوبينكا الروسي في المنتدى الدولي الجيش-2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتطورة
1 نوفمبر, 08:32 GMT
وبلغت خسائر العدو أكثر من 30 مسلحًا، كما تم تحرير 17 مبنى في الأجزاء الشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية من قرية ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتتقدم باتجاه مقاطعة زابادني، ويستمر توسيع منطقة السيطرة وتشديد الحصار على مجموعة العدو من الشرق.
وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تحييد ما يصل إلى 205 عسكريين وشاحنتي بيك أب ومدفع ميدان في هذه المنطقة.
وبلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "المركز" 430 عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات مدرعة قتالية وسبع مركبات وثلاث قطع مدفعية.
كما بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نفوذ قوات "الشرق"، أكثر من 240 جنديًا، و20 مركبة، وقطعتي مدفعية، وخمس محطات حرب إلكترونية.
وأضاف البيان: "استهدفت وحدات تجمع قوات "دنيبر" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات مالية شيرباكي في مقاطعة زابوروجيا أنتونوفكا ونيكولسكويه في مقاطعة خيرسون".
وأوضحت الوزارة أن: "خسائر العدو بلغت 80 عسكريًا و 8 سيارات".
القوات الروسية تحبط محاولات أوكرانية لفك الحصار عن وحداتها في كراسنوأرميسك - وزارة الدفاع
الدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون المحاصرون في كراسنوأرميسك يبدأون بالاستسلام
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала