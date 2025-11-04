القوات الروسية تحكم الطوق على تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك
09:24 GMT 04.11.2025 (تم التحديث: 10:01 GMT 04.11.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات "المركز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية، أحكمت الطوق حول تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك، مشيرة إلى أنها تقدمت على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في العديد والعتاد.
وأوضح البيان: "عززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقعها التكتيكية، واستهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات بيتروفبافليفكا، وكوريلوفكا، وبوغوسلافكا، ونوفوبلاتونوفكا، ودروزيليوبوفكا، وبوروفسكايا أندرييفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيليفكا، وستافكي، وياروفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالقرب من بلدة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تواصل وحدات من الجيش السادس تشديد الحصار على مجموعة العدو. وتم إحباط محاولة أخرى من وحدات اللواء الأول للحرس الوطني بالقرب من بلدة بيتروفكا في مقاطعة خاركوف لاختراق نهر أوسكول وتأمين خروج للوحدات الأوكرانية المحاصرة من الضفة اليسرى. تم تدمير ما يصل إلى 10 مسلحين وعربة مدرعة.
وتابع البيان: "يستمر تطويق المجموعة المعادية من الشمال الشرقي بالقرب من قرية بتروفبافليفكا في مقاطعة خاركوف".
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بالقرب من قرية كوبيانسك، تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديًا أوكرانيًا، و16 قطعة سلاح ومعدات عسكرية، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة، ومدفع ذاتي الحركة من طراز بوغدان عيار 155 ملم، وعربتان قتاليتان مدرعتان من طراز قوزاق، وعربة مدرعة أمريكية الصنع من طراز هامفي، ومدفعي هاون، وثلاث شاحنات بيك أب.
وأضاف البيان: "في المجمل، في منطقة مسؤولية تجمع قوات "الغرب"، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و21 عربة، ومدفع ميداني، كما تم تدمير ست محطات حرب إلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات، وستة مستودعات ذخيرة".
وأضاف البيان: "حررت وحدات من مجموعة "الجنوب" خطوطا ومواقع هامة؛ حيث استهدفت وحدات عسكرية أوكرانية، بالقرب من محيط بلدات دروجكوفكا، وكونستانتينوفكا، وسيفيرسك، وزفانوفكا، وإيفانوبول، ودرونوفكا، وفيدوروفكا، وفيروليوبوفكا، وفاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 عسكريين و4 مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة، و6 مدافع ميدانية، بالإضافة إلى 3 محطات رادار إلكترونية، ومستودع إمداد ومحروقات.
وفي محيط بلدات أوليكسييفكا وأندرييفكا وبروليتارسكويه ونوفايا سيتش وكورتشاكوفكا في مقاطعة سومي، استهدفت قوات محموعة "الشمال" قوات كييف.
وعلى محور خاركوف، أشارت الوزارة إلى استهداف وحدات من الألوية الميكانيكية والمشاة الآلية، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في محيط بلدات سينيلنيكوفو وفولتشانسك بمقاطعة خاركوف".
وأوضح البيان أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 225 عسكريًا، و12 سيارة، ومدفع ميداني؛ فضلا عن تدمير محطة استطلاع لاسلكية إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة، وأربعة مستودعات إمداد.
كما كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وأردف البيان: "دك الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات الهجومية المسيرة، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل، التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشأة لإنتاج قذائف المدفعية، ومستودع وقود، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت ثلاث قنابل جوية موجهة، وصاروخً هيمارس أمريكي الصنع، و204 طائرات مسيرة.
في بلدة كراسنوارميسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت مجموعات هجومية تابعة للجيشين الثاني والحادي والخمسين من قوات "المركز"، تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة، وتم تحرير أربعة مبانٍ في المنطقة السكنية بمنطقة بريغورودني، و31 مبنىً خاصًا في الجزء الشرقي من المنطقة المركزية.
كما يتواصل تطهير قريتي غناتيفكا وريه، جمهورية دونيتسك الشعبية، من المسلحين الأوكرانيين، حيث تم تحرير 24 مبنى.
وأضاف البيان: "تم صد عشر هجمات للعدو شمال وشمال غرب قرية كراسنوارميسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف كسر الحصار، كما أُحبطت ثلاث محاولات للمرتزقة الأجانب من منطقة غريشينو، جمهورية دونيتسك الشعبية، لتخفيف الحصار عن مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة".
1 نوفمبر, 08:32 GMT
وبلغت خسائر العدو أكثر من 30 مسلحًا، كما تم تحرير 17 مبنى في الأجزاء الشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية من قرية ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتتقدم باتجاه مقاطعة زابادني، ويستمر توسيع منطقة السيطرة وتشديد الحصار على مجموعة العدو من الشرق.
وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تحييد ما يصل إلى 205 عسكريين وشاحنتي بيك أب ومدفع ميدان في هذه المنطقة.
وبلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "المركز" 430 عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات مدرعة قتالية وسبع مركبات وثلاث قطع مدفعية.
كما بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نفوذ قوات "الشرق"، أكثر من 240 جنديًا، و20 مركبة، وقطعتي مدفعية، وخمس محطات حرب إلكترونية.
وأضاف البيان: "استهدفت وحدات تجمع قوات "دنيبر" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات مالية شيرباكي في مقاطعة زابوروجيا أنتونوفكا ونيكولسكويه في مقاطعة خيرسون".
وأوضحت الوزارة أن: "خسائر العدو بلغت 80 عسكريًا و 8 سيارات".