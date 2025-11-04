https://sarabic.ae/20251104/القوات-الروسية-تحكم-الطوق-على-تجمعات-القوات-الأوكرانية-في-محيط-كوبيانسك---عاجل--1106718063.html

القوات الروسية تحكم الطوق على تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك

القوات الروسية تحكم الطوق على تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية، أحكمت الطوق حول تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك، مشيرة إلى أنها تقدمت على... 04.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-04T09:24+0000

2025-11-04T09:24+0000

2025-11-04T10:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105603416_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_fbb9fc497d4ccb33269318fe2d00948c.jpg

وأوضح البيان: "عززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقعها التكتيكية، واستهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات بيتروفبافليفكا، وكوريلوفكا، وبوغوسلافكا، ونوفوبلاتونوفكا، ودروزيليوبوفكا، وبوروفسكايا أندرييفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيليفكا، وستافكي، وياروفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان: "يستمر تطويق المجموعة المعادية من الشمال الشرقي بالقرب من قرية بتروفبافليفكا في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "في المجمل، في منطقة مسؤولية تجمع قوات "الغرب"، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و21 عربة، ومدفع ميداني، كما تم تدمير ست محطات حرب إلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات، وستة مستودعات ذخيرة".وأضاف البيان: "حررت وحدات من مجموعة "الجنوب" خطوطا ومواقع هامة؛ حيث استهدفت وحدات عسكرية أوكرانية، بالقرب من محيط بلدات دروجكوفكا، وكونستانتينوفكا، وسيفيرسك، وزفانوفكا، وإيفانوبول، ودرونوفكا، وفيدوروفكا، وفيروليوبوفكا، وفاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وفي محيط بلدات أوليكسييفكا وأندرييفكا وبروليتارسكويه ونوفايا سيتش وكورتشاكوفكا في مقاطعة سومي، استهدفت قوات محموعة "الشمال" قوات كييف.وعلى محور خاركوف، أشارت الوزارة إلى استهداف وحدات من الألوية الميكانيكية والمشاة الآلية، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في محيط بلدات سينيلنيكوفو وفولتشانسك بمقاطعة خاركوف".كما كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.وأردف البيان: "دك الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات الهجومية المسيرة، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل، التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشأة لإنتاج قذائف المدفعية، ومستودع وقود، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".في بلدة كراسنوارميسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت مجموعات هجومية تابعة للجيشين الثاني والحادي والخمسين من قوات "المركز"، تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة، وتم تحرير أربعة مبانٍ في المنطقة السكنية بمنطقة بريغورودني، و31 مبنىً خاصًا في الجزء الشرقي من المنطقة المركزية. وأضاف البيان: "تم صد عشر هجمات للعدو شمال وشمال غرب قرية كراسنوارميسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف كسر الحصار، كما أُحبطت ثلاث محاولات للمرتزقة الأجانب من منطقة غريشينو، جمهورية دونيتسك الشعبية، لتخفيف الحصار عن مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة". وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تحييد ما يصل إلى 205 عسكريين وشاحنتي بيك أب ومدفع ميدان في هذه المنطقة.كما بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نفوذ قوات "الشرق"، أكثر من 240 جنديًا، و20 مركبة، وقطعتي مدفعية، وخمس محطات حرب إلكترونية.وأضاف البيان: "استهدفت وحدات تجمع قوات "دنيبر" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات مالية شيرباكي في مقاطعة زابوروجيا أنتونوفكا ونيكولسكويه في مقاطعة خيرسون".وأوضحت الوزارة أن: "خسائر العدو بلغت 80 عسكريًا و 8 سيارات".القوات الروسية تحبط محاولات أوكرانية لفك الحصار عن وحداتها في كراسنوأرميسك - وزارة الدفاعالدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون المحاصرون في كراسنوأرميسك يبدأون بالاستسلام

https://sarabic.ae/20251103/القوات-الروسية-تستهدف-بصواريخ-كينجال-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1106678301.html

https://sarabic.ae/20251104/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-85-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-عدة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1106709571.html

https://sarabic.ae/20251101/الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-35-إس-المتطورة-1106621864.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا, رصد عسكري