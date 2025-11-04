https://sarabic.ae/20251104/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-85-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-عدة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1106709571.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 85 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل- وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يسقط 85 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 85 طائرة مسيرة أوكرانية، استهدفت مناطق عدة داخل... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T04:55+0000
2025-11-04T04:55+0000
2025-11-04T04:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/0e/1050427442_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2302654eead6b72b8bb71530ce3c397.png
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:30 يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري) حتى الساعة 7:00 من صباح 4 نوفمبر (الجاري)، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية".وأردفت: "تم إسقاط 40 مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، فيما تم إسقاط 20 أخرى فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و10 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، إضافة لـ6 مسيّرات فوق مقاطعة كورسك، و4 أخرى فوق مقاطعة ليبيتسك، وطائرتان مسيرتان فوق كل من مقاطعتي فولغوغراد وباشكورتستان، إضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة ساراتوف".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يوجه ضربة مباشرة لنقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك
https://sarabic.ae/20251101/الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-35-إس-المتطورة-1106621864.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/0e/1050427442_236:0:1676:1080_1920x0_80_0_0_039bb5322ca4339997ddd1fe8bae6ae5.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط 85 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 85 طائرة مسيرة أوكرانية، استهدفت مناطق عدة داخل الأراضي الروسية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:30 يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري) حتى الساعة 7:00 من صباح 4 نوفمبر (الجاري)، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأردفت: "تم إسقاط 40 مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، فيما تم إسقاط 20 أخرى فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و10 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، إضافة لـ6 مسيّرات فوق مقاطعة كورسك، و4 أخرى فوق مقاطعة ليبيتسك، وطائرتان مسيرتان فوق كل من مقاطعتي فولغوغراد وباشكورتستان، إضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة ساراتوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.