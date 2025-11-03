https://sarabic.ae/20251103/الجيش-الروسي-يوجه-ضربة-مباشرة-لنقطة-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-على-محور-دونيتسك-فيديو-1106675656.html
الجيش الروسي يوجه ضربة مباشرة لنقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك
الجيش الروسي يوجه ضربة مباشرة لنقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، بقنابل "فاب-500"... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T08:02+0000
2025-11-03T08:02+0000
2025-11-03T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
روسيا
اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094152553_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_318d20825e5b606063eb3c4e57de7da9.jpg
وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها: "دمرت القوات الجو فضائية الروسية، مواقع انتشار مؤقتة لوحدات اللواء الـ14 للقوات الخاصة التابع للحرس الوطني الأوكراني، في مبانٍ مهجورة ببلدة رودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "تمت الضربة، باستخدام قنابل "فاب-500" الجوية المزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة، في لحظة تمركز أكبر عدد لعناصر العدو".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.جنود أوكرانيون يسلمون أنفسهم للقوات الروسية في كوبيانسك – الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20251027/القوات-الروسية-تدمر-أهدافا-عسكرية-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-فيديو-1106448351.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094152553_222:0:1662:1080_1920x0_80_0_0_741b4c2b8accb695e6703ea2188e47dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم, روسيا, اليوم
رصد عسكري, العالم, روسيا, اليوم
الجيش الروسي يوجه ضربة مباشرة لنقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك
08:02 GMT 03.11.2025 (تم التحديث: 08:24 GMT 03.11.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، بقنابل "فاب-500" شديدة الانفجار.
وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها: "دمرت القوات الجو فضائية الروسية، مواقع انتشار مؤقتة لوحدات اللواء الـ14 للقوات الخاصة التابع للحرس الوطني الأوكراني، في مبانٍ مهجورة ببلدة رودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "تمت الضربة، باستخدام قنابل "فاب-500" الجوية المزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة، في لحظة تمركز أكبر عدد لعناصر العدو".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.