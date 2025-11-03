عربي
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يوجه ضربة مباشرة لنقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك
وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها: "دمرت القوات الجو فضائية الروسية، مواقع انتشار مؤقتة لوحدات اللواء الـ14 للقوات الخاصة التابع للحرس الوطني الأوكراني، في مبانٍ مهجورة ببلدة رودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "تمت الضربة، باستخدام قنابل "فاب-500" الجوية المزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة، في لحظة تمركز أكبر عدد لعناصر العدو".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.جنود أوكرانيون يسلمون أنفسهم للقوات الروسية في كوبيانسك – الدفاع الروسية
08:02 GMT 03.11.2025 (تم التحديث: 08:24 GMT 03.11.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، بقنابل "فاب-500" شديدة الانفجار.
وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها: "دمرت القوات الجو فضائية الروسية، مواقع انتشار مؤقتة لوحدات اللواء الـ14 للقوات الخاصة التابع للحرس الوطني الأوكراني، في مبانٍ مهجورة ببلدة رودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "تمت الضربة، باستخدام قنابل "فاب-500" الجوية المزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة، في لحظة تمركز أكبر عدد لعناصر العدو".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر أهدافا عسكرية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
27 أكتوبر, 14:31 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
جنود أوكرانيون يسلمون أنفسهم للقوات الروسية في كوبيانسك – الدفاع الروسية
