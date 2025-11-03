عربي
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع

09:22 GMT 03.11.2025 (تم التحديث: 09:35 GMT 03.11.2025)
© وزارة الدفاع الروسية / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "كينجال"
إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© وزارة الدفاع الروسية
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية نفذت ضربات عالية الدقة باستخدام صواريخ "كينجال"، استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية الليلة هجومًا باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، بما في ذلك صواريخ "كينجال" الباليستية فرط الصوتية، بالإضافة إلى طائرات دون طيار، استهدفت منشآت صناعية عسكرية، ومنشآت غاز وطاقة أوكرانية تدعمها، وبنية تحتية للمطارات العسكرية، ومنشأة لإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأشارت إلى أن "أهداف الهجوم تحققت، حيث أُصيبت جميع الأهداف المحددة".
وتابع البيان: "قرب كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، واصلت مجموعات هجومية تابعة للجيش السادس استهداف مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة. وخلال القتال، تم طُرد العدو من أربعة مواقع محصنة في المنطقة الصناعية على الضفة اليسرى لنهر أوسكول".
وأضافت الوزارة: "في كراسنوأرميسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، دخلت مجموعات هجومية تابعة للجيش الثاني الروسي وعززت مواقعها في منطقة سكنية بمنطقة بريغورودني. ويتواصل استهداف وتدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة قرب محطة السكة الحديد والمنطقة الصناعية خلف السكة الحديد، بالإضافة إلى تطهير قريتي غناتيفكا وروغ، جمهورية دونيتسك الشعبية، من المسلحين الأوكرانيين. وتم صد عشر هجمات للعدو في الاتجاهين الشمالي والشمالي الغربي من كراسنوأرميسك، بهدف كسر الحصا".
وتابع: "علاوة على ذلك، أُحبطت أربع محاولات لإخراج مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة من قبل مرتزقة أجانب من ما يسمى "الفيلق الدولي للدفاع عن أراضي أوكرانيا" واللواء الآلي الثاني والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية من منطقة قرية غريشينو، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائؤ العدو أكثر من 50 مسلحا".
وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة "الشرق" تقدمت إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي زابوريجيه، دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 255 عسكريا،ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى تدمير ثلاثة مستودعات إمداد".
وبحسب البيان، "حسنت وحدات مجموعة "الجنوب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 200 جنديا ودبابة ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير 4 محطات حرب إلكترونية ومستودع وقود".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 240عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة لتدمير محطة حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة، ومستودع إمدادات".
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية أضرارا بمنشآت الطاقة، وورش إنتاج الطائرات دون طيار بعيدة المدى ومواقع إطلاقها، ومستودع تخزين للقوارب المسيرة، ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 148 منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أعترضت قنبلة جوية موجهة، و365 مسيرة أوكرانية، وصاروخ من طراز "هيمارس".
