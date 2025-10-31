الدفاع الروسية تكشف سبب قيام نظام كييف بمنع الحصفيين من زيارة الأماكن التي حوصرت فيها قواتها - عاجل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الدفاع الروسية تكشف سبب قيام نظام كييف بمنع الحصفيين من زيارة الأماكن التي حوصرت فيها قواتها - عاجل

08:01 GMT 31.10.2025 (تم التحديث: 08:37 GMT 31.10.2025)
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حظر وزارة الخارجية الأوكرانية وصول وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية إلى العسكريين الأوكرانيين المحاصرين في كراسنوأرميسك وديميتروف وكوبيانسك، يعد اعترافًا بالكارثة التي حلت ببقايا القوات المسلحة الأوكرانية، كاشفة أن السبب وراء هذا المنع يكمن بإخفاء حقيقة الوضع المأساوي لقوات كييف عن الأطراف الدولية والمحلية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان، تلاه المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف: "تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، غيورغي تيخي، أمس، الذي منع فيه وسائل الإعلام الأجنبية والأوكرانية من محاولة الوصول إلى القوات الأوكرانية المحاصرة في المناطق المحاصرة فيها قوات كييف، عبر الأراضي التي حررتها روسيا، يعد اعترافا رسميا بالوضع الكارثي الذي تعيشه فلول القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوارميسك وديميتروف وكوبيانسك".
وأضاف كوناشينكوف: "لذلك، أكد الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الأوكرانية عدم وجود خيارات أخرى للصحفيين أو الجنود الأوكرانيين للدخول أو الخروج من المراجل سوى عبر "الممرات الأمنية" الروسية".
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تتلقى أمرا من بوتين بضمان مرور الصحفيين الأجانب إلى كراسنوأرميسك وديميتروف وكوبيانسك
أمس, 13:30 GMT
وأوضح كوناشينكوف، أن حظر وزارة الخارجية الأوكرانية دخول وسائل الإعلام إلى المناطق المحاصرة، عبر الممرات الأمنية الروسية ضروري لإخفاء حقيقة الوضع على الجبهة عن المجتمع الدولي والمواطنين الأوكرانيين.

وقال كوناشينكوف: على نظام كييف منع الصحفيين من وسائل الإعلام الأجنبية والأوكرانية من دخول هذه المناطق عبر الممرات التي وفرتها وزارة الدفاع الروسية لإخفاء حقيقة الوضع على الجبهة وخداع المجتمع الدولي والمواطنين الأوكرانيين.

وختم كوناشينكوف: "الهدف النهائي من هذه الإجراءات، هو توفير ظروف مواتية لنظام كييف، للحصول على أموال من الرعاة الغربيين للحرب مع روسيا ومواصلة اختلاسها".
وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة.
وقال بيسكوف: "عقد الرئيس اجتماعًا مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف وقادة المجموعات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقدموا جميعًا تقارير مفصلة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول الوضع على طول خط التماس".
وأشار إلى أن بوتين تلقّى تقريرًا منفصلًا حول اتجاهي كوبيانسك وكراسنوارميسك. وأُبلغ بأنّ ما يصل إلى 5000 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية محاصرون في منطقة كوبيانسك، وما يصل إلى 5500 جندي في منطقة كراسنوارميسك.
وأضاف بيسكوف أن "القائد الأعلى للقوات المسلحة تلقى معلومات كاملة عن الوضع على الجبهة".
الجيش الروسي يدمر معقلا للقوات الأوكرانية في كوبيانسك- وزارة الدفاع
