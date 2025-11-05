https://sarabic.ae/20251105/وضع-القوات-الأوكرانية-المحاصرة-في-كوبيانسك-وكراسنوأرمييسك-يتدهور-بسرعة--الدفاع-الروسية-1106754114.html

وضع القوات الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك يتدهور بسرعة- الدفاع الروسية

وضع القوات الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك يتدهور بسرعة- الدفاع الروسية

دحضت وزارة الدفاع الروسية ادعاءات رئيس نظام كييف المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، حول "تطهير" قواته لكوبيانسك، المنافية للواقع. 05.11.2025

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن تصريح زيلينسكي بأن القوات المسلحة الأوكرانية تجري "تطهيرا" مزعومًا لما يصل إلى 60 روسيا متبقين في كوبيانسك، لا يشير إلا إلى أمرين.أولهما، أن رئيس نظام كييف فقدَ صلته بالواقع تمامًا، وهو، إذ يستمع إلى تقارير سيرسكي (وزير الدفاع الأوكراني) الكاذبة، أو أنه يجهل تمامًا الوضع الميداني.وأضافت وزارة الدفاع: "اليوم، يتدهور وضع القوات المسلحة الأوكرانية، المحاصرة في جيبي كوبيانسك وكراسنوأرميسك، والتي تتكبد خسائر فادحة باستمرار جراء الهجمات وتقدم القوات الروسية، بشكل سريع، ما لا يترك أي فرصة للجنود الأوكرانيين للنجاة سوى الاستسلام طواعيةً.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية أحكمت الطوق حول تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك، مشيرة إلى أنها تقدمت على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في العديد والعتاد.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 29 أكتوبر/ تشرين الثاني، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.وقال بوتين خلال زيارته المستشفى العسكري المركزي في موسكو، حيث التقى بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج هناك: "في مكانين، في مدينة كوبيانسك وفي مدينة كراسنوأرميسك، تم حصار العدو وتطويقه".الدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون المحاصرون في كراسنوأرميسك يبدأون بالاستسلام

