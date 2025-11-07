https://sarabic.ae/20251107/بصواريخ-إسكندر-إم-الجيش-الروسي-يدمر-أهدافا-عسكرية-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-فيديو-1106846789.html
بصواريخ "إسكندر-إم" الجيش الروسي يدمر أهدافا عسكرية أوكرانية في جمهورية دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية، استهدفت بصواريخ من طراز "إسكندر-إم"، تمركز أفراد وأسلحة ومعدات عسكرية تابعة لفوج أوكراني للطائرات المسيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/01/1105496485_0:0:630:355_1920x0_80_0_0_2e62c830c9f7306a98e738cc4e6e3359.png
وقالت الدفاع في بيان: "بعد استطلاع إضافي للهدف من قبل مشغلي طائرة الاستطلاع الروسية دون طيار، تم اتخاذ قرار بشن ضربة باستخدام منظومة الصواريخ التكتيكية التشغيلية "إسكندر-إم".ونشرت وزارة الدفاع لقطات للهجوم الصاروخي على منطقة تمركز لأفراد وأسلحة ومعدات عسكرية تابعة للفوج 411 للأنظمة المسيرة المنفصلة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، على محور كراماتورسك-دروجكوفكا.ردًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات مُوجهة ضد الأفراد والمعدات والمرتزقة الأوكرانيين، بالإضافة إلى البنى التحتية، بما في ذلك منشآت الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والاتصالات العسكرية. وقد أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف مرارًا وتكرارًا أن الجيش لا يستهدف المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية .وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
بصواريخ "إسكندر-إم" الجيش الروسي يدمر أهدافا عسكرية أوكرانية في جمهورية دونيتسك... فيديو
