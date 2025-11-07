الجيش الروسي يحرر بلدة أوسبنوفكا في زابوروجيه-الدفاع الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يحرر بلدة أوسبنوفكا في زابوروجيه-الدفاع الروسية
الجيش الروسي يحرر بلدة أوسبنوفكا في زابوروجيه-الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت بلدة أوسبنوفكا في مقاطعة زابوروجيه. 07.11.2025
روسيا
روسيا

الجيش الروسي يحرر بلدة أوسبنوفكا في زابوروجيه-الدفاع الروسية

09:29 GMT 07.11.2025 (تم التحديث: 10:03 GMT 07.11.2025)
مشاهد لتدمير طائرة "ميغ - 29" ومنصة إس-300 بي إس" تابعة لنظام كييف
مشاهد لتدمير طائرة ميغ - 29 ومنصة إس-300 بي إس تابعة لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت بلدة أوسبنوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من مجموعة "الشرق" التقدم إلى عمق الدفاعات الأوكرانية، وأكملت تحرير بلدة أوسبنوفكا في مقاطعة زابوروجيه".

وبحسب البيان، فإنه "خلال الأسبوع الماضي، تمكنت قوات "الشرق" بالتقدم في دفاعات العدو، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1695 فردا عسكريا ودبابتين و11 مركبة قتالية مدرعة و96 مركبة، وتم تدمير 11 مدفعية ميدانية و9 محطات حرب إلكترونية و4 مستودعات للذخيرة والعتاد".

وأضاف البيان: "ردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، في الفترة من 1 نوفمبر إلى 7 نوفمبر، نفذت القوات المسلحة الروسية سبع ضربات جماعية بأسلحة دقيقة، بالإضافة إلى طائرات دون طيار، على شركات الصناعة العسكرية في أوكرانيا ومرافق الغاز والطاقة التي وفرت عمل القوات المسحلة الأوكرانية، والبنية التحتية للنقل التي تستخدمها لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، والمطارات العسكرية، وقاعدة إصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية، وورش التجميع وأماكن تخزين الطائرات دون طيار، فضلا عن مواقع مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".
وأشار البيان إلى أن "في كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تواصل المجموعات الهجومية للجيش السادس وجيش الدبابات الأول استهداف وتحييد المجموعة المحاصرة من القوات المسلحة الأوكرانية".
مشاهد لتدمير طائرة ميغ - 29 ومنصة إس-300 بي إس تابعة لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إحباط عملية إنزال لمروحية للقوات الخاصة الأوكرانية قرب كراسنوأرميسك- الدفاع الروسية
1 نوفمبر, 09:40 GMT
وأوضحت الدفاع أنه "في مناطق كوبيانسك-أوزلوفوي وكوريلوفكا وبيتروبافلوفسك في مقاطعة خاركوف يتم تطهيرها من مجموعات العدو المتناثرة".
ووفقا لبيان الدفاع: "في المجموع، خلال الأسبوع الماضي، تم إحباط ست محاولات للعدو لفك حصارالوحدات المحاصرة للقوات المسلحة الأوكرانية من بلادت بلاغوداتوفكا وموناشينوفكا وموسكوفكا ونيتشفولودوفكا وبيتروفكا في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى ثلاث محاولات من قبل التشكيلات الأوكرانية لاستعادة السيطرة على معبر نهر أوسكول واختراق حلقة التطويق".

وأكدت الدفاع أنه، خلال الأسبوع، "فقد العدو 345 عسكريا، و94 قطعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك 9 مركبات قتالية مدرعة و45 مركبة و15 قطعة مدفعية وقذائف هاون، في كوبيانسك في مقاطعة خاركوف".

وبحسب البيان، فإنه "خلال الأسبوع الماضي، تمكنت قوات "الشرق" بالتقدم في دفاعات العدو، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1695 فردا عسكريا ودبابتين و 11 مركبة قتالية مدرعة و 96 مركبة، وتم تدمير 11 مدفعية ميدانية وتسع محطات حرب إلكترونية وأربعة مستودعات للذخيرة والعتاد".

وأضاف البيان: "خلال الأسبوع ، حسنت وحدات مجموعة قوات "الشمال" وضعها التكتيكي. واستهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكراني في مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 1470 فردا عسكريا وتسع دبابات ومركبات قتالية مدرعة أخرى و 81 مركبة بالإضافة إلى 19 قطعة مدفعية ميدانية، وتم تدمير ست محطات حرب واستطلاع إلكترونية و 49 مستودعا للذخيرة والعتاد".

وتابع: "في غضون أسبوع واحد فقط في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب"، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1540 فردا عسكريا و33 مركبة قتالية مدرعة و138 مركبة و12 مدفعية ميدانية، وتم تدمير 33 مستودعا للذخيرة و49 محطة حرب إلكترونية ومحطات حرب مضادة للبطاريات".
لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط 9 محاولات لكسر الحصار عن قوات كييف في خاركوف و"أوسكول"
31 أكتوبر, 11:00 GMT
وبحسب البيان، فإن "وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية اتخذت مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوات الأوكرانية، وقامت بتدمير المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 1095 جنديا، وخمس دبابات، بما في ذلك دبابة ليوبارد، و27 مركبة قتالية مدرعة، وتم تدمير 17 مدفعا ميدانيا، وتسع محطات حرب لاسلكية إلكترونية ومضادة للبطاريات، و20 مستودعا للذخيرة والوقود والعتاد".

وقالت الوزارة في بيان: "في كراسنوأرميسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل المجموعات الهجومية للجيش الثاني بتحييد واستهداف التشكيلات المحاصرة للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من المنطقة الوسطى وفي المنطقة الصناعية الغربية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطهير بلدتي غناتوفكا وروغ في جمهورية دونيتسك الشعبية من المسلحين الأوكرانيين، وتم تطهير 45 مبنى في يوم واحد".

وبحسب البيان، فإنه "تم صد 11 هجوما للعدو من منطقة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية من أجل فك حصار التشكيلات المحاصرة للقوات المسلحة الأوكرانية. حاول المسلحون الأوكرانيون من اللواء 32 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، بدعم من دبابة، الخروج من الحصار في اتجاه الشمال، ونتيجة لذلك، تم تدمير دبابة أوكرانية من طراز تي-72 بضربة دقيقة لطائرة دون طيار، وتم قمع أفراد العدو بالأسلحة الصغيرة ونيران المدفعية".
وأشار البيان: "خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 17 قنبلة جوية موجهة، و 13 صاروخ "هيمارس"، بالإضافة إلى 1497 طائرة دون طيار، وتمكنت قوات أسطول البحر الأسود بتدمير 7 قوارب مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني: القوات الروسية تقضي على سرايا كاملة من القوات الأوكرانية والخسائر بالمئات
07:43 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
