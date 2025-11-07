https://sarabic.ae/20251107/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-أوسبنوفكا-في--زابوروجيه-الدفاع-الروسية-1106838187.html

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت بلدة أوسبنوفكا في مقاطعة زابوروجيه. 07.11.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من مجموعة "الشرق" التقدم إلى عمق الدفاعات الأوكرانية، وأكملت تحرير بلدة أوسبنوفكا في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف البيان: "ردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، في الفترة من 1 نوفمبر إلى 7 نوفمبر، نفذت القوات المسلحة الروسية سبع ضربات جماعية بأسلحة دقيقة، بالإضافة إلى طائرات دون طيار، على شركات الصناعة العسكرية في أوكرانيا ومرافق الغاز والطاقة التي وفرت عمل القوات المسحلة الأوكرانية، والبنية التحتية للنقل التي تستخدمها لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، والمطارات العسكرية، وقاعدة إصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية، وورش التجميع وأماكن تخزين الطائرات دون طيار، فضلا عن مواقع مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".وأشار البيان إلى أن "في كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تواصل المجموعات الهجومية للجيش السادس وجيش الدبابات الأول استهداف وتحييد المجموعة المحاصرة من القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضحت الدفاع أنه "في مناطق كوبيانسك-أوزلوفوي وكوريلوفكا وبيتروبافلوفسك في مقاطعة خاركوف يتم تطهيرها من مجموعات العدو المتناثرة".ووفقا لبيان الدفاع: "في المجموع، خلال الأسبوع الماضي، تم إحباط ست محاولات للعدو لفك حصارالوحدات المحاصرة للقوات المسلحة الأوكرانية من بلادت بلاغوداتوفكا وموناشينوفكا وموسكوفكا ونيتشفولودوفكا وبيتروفكا في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى ثلاث محاولات من قبل التشكيلات الأوكرانية لاستعادة السيطرة على معبر نهر أوسكول واختراق حلقة التطويق".وبحسب البيان، فإنه "خلال الأسبوع الماضي، تمكنت قوات "الشرق" بالتقدم في دفاعات العدو، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1695 فردا عسكريا ودبابتين و 11 مركبة قتالية مدرعة و 96 مركبة، وتم تدمير 11 مدفعية ميدانية وتسع محطات حرب إلكترونية وأربعة مستودعات للذخيرة والعتاد". وتابع: "في غضون أسبوع واحد فقط في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب"، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1540 فردا عسكريا و33 مركبة قتالية مدرعة و138 مركبة و12 مدفعية ميدانية، وتم تدمير 33 مستودعا للذخيرة و49 محطة حرب إلكترونية ومحطات حرب مضادة للبطاريات".وبحسب البيان، فإن "وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية اتخذت مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوات الأوكرانية، وقامت بتدمير المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 1095 جنديا، وخمس دبابات، بما في ذلك دبابة ليوبارد، و27 مركبة قتالية مدرعة، وتم تدمير 17 مدفعا ميدانيا، وتسع محطات حرب لاسلكية إلكترونية ومضادة للبطاريات، و20 مستودعا للذخيرة والوقود والعتاد".وبحسب البيان، فإنه "تم صد 11 هجوما للعدو من منطقة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية من أجل فك حصار التشكيلات المحاصرة للقوات المسلحة الأوكرانية. حاول المسلحون الأوكرانيون من اللواء 32 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، بدعم من دبابة، الخروج من الحصار في اتجاه الشمال، ونتيجة لذلك، تم تدمير دبابة أوكرانية من طراز تي-72 بضربة دقيقة لطائرة دون طيار، وتم قمع أفراد العدو بالأسلحة الصغيرة ونيران المدفعية".وأشار البيان: "خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 17 قنبلة جوية موجهة، و 13 صاروخ "هيمارس"، بالإضافة إلى 1497 طائرة دون طيار، وتمكنت قوات أسطول البحر الأسود بتدمير 7 قوارب مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

