https://sarabic.ae/20251112/روسيا-تشكل-أفواجا-نظامية-للطائرات-المسيرة-1106999641.html
روسيا تشكل أفواجا نظامية للطائرات المسيرة
روسيا تشكل أفواجا نظامية للطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أعلن سيرغي إشتوغانوف، نائب رئيس "الفوج الجديد" الذي تم إنشاؤه، عن تشكيل أفواج خاصة بالطائرات المسيرة. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T08:15+0000
2025-11-12T08:15+0000
2025-11-12T08:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
اخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/09/1094638305_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ab286a5df803a8233082515106ee5f50.jpg
وقال إشتوغانوف في مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا": "لقد تم تشكيل أفواج نظامية، ووحدات أخرى".في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022، تسلم سيرغي إشتوغانوف، الذي كان آنذاك برتبة مقدم، ونائب قائد لواء الهجوم الجوي الحادي والثلاثين التابع للحرس المستقل، وسام النجمة الذهبية لبطل روسيا من رئيس روسيا الاتحادية.ودأبت القوات الروسية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، إلى توظيف إمكانيات الأفراد وتطويرها، بما يتناسب مع متطلبات الوضع العسكري وتطورات الميدان، حيث خصصت أطقمًا للتعامل مع القوات البرية المعادية، وأخرى للطائرات المسيرة الهجومية، وغيرها من الوحدات العسكرية الاحترافية.وفي الآونة الأخيرة، تم إنشاء وحدات مضادة للطائرات المسيرة ضمن لواء "ألكسندر نيفسكي" للاستطلاع والهجوم، التابع لفيلق المتطوعين في القوات المسلحة الروسية، الذي ينشط في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية.وتتمثل مهام هذه الوحدات بـ"اصطياد" الطائرات المسيرة الأوكرانية الثقيلة، وفقًا لما صرّح به رئيس أركان اللواء، الذي يحمل رمز النداء "مورياك"، لوكالة "سبوتنيك".وأضاف "مورياك": "يستخدم العسكريون الأوكرانيون بنشاط طائرات سداسية وثمانية المراوح، بالإضافة إلى طائرات رباعية المراوح كبيرة ذات حمولة عالية، هذه الطائرات المسيرة قادرة على إسقاط ألغام مضادة للدبابات وقذائف هاون، ونقل إشارات للمسيرات الهجومية الأخرى".خبير أمريكي: لا يوجد مجال تقني عسكري واحد يتفوق فيه الغرب على روسياطواقم الدفاع الجوي الروسي تدمر 22 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251110/رادار-روسي-خارق-لتعطيل-أسراب-الطائرات-المسيرة-والسيطرة-عليها-1106925991.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/09/1094638305_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6f32db48acf7826ddbff79dffc7e9667.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, اخبار روسيا
رصد عسكري, روسيا, اخبار روسيا
روسيا تشكل أفواجا نظامية للطائرات المسيرة
أعلن سيرغي إشتوغانوف، نائب رئيس "الفوج الجديد" الذي تم إنشاؤه، عن تشكيل أفواج خاصة بالطائرات المسيرة.
وقال إشتوغانوف في مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا": "لقد تم تشكيل أفواج نظامية، ووحدات أخرى".
وأوضح العقيد أن "الهيكل التنظيمي للقوات المسيرة قد حدد بالفعل، وتم تعيين قائد لها".
وأضاف إشتوغانوف أنه "تم تشكيل هيئات قيادية عسكرية في جميع أنحاء البلاد".
في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022، تسلم سيرغي إشتوغانوف، الذي كان آنذاك برتبة مقدم، ونائب قائد لواء الهجوم الجوي الحادي والثلاثين التابع للحرس المستقل، وسام النجمة الذهبية لبطل روسيا من رئيس روسيا الاتحادية.
ودأبت القوات الروسية
، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، إلى توظيف إمكانيات الأفراد وتطويرها، بما يتناسب مع متطلبات الوضع العسكري وتطورات الميدان، حيث خصصت أطقمًا للتعامل مع القوات البرية المعادية، وأخرى للطائرات المسيرة الهجومية، وغيرها من الوحدات العسكرية الاحترافية.
وفي الآونة الأخيرة، تم إنشاء وحدات مضادة للطائرات المسيرة ضمن لواء "ألكسندر نيفسكي" للاستطلاع والهجوم، التابع لفيلق المتطوعين في القوات المسلحة الروسية، الذي ينشط في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية.
وتتمثل مهام هذه الوحدات بـ"اصطياد" الطائرات المسيرة الأوكرانية
الثقيلة، وفقًا لما صرّح به رئيس أركان اللواء، الذي يحمل رمز النداء "مورياك"، لوكالة "سبوتنيك".
وأضاف "مورياك": "يستخدم العسكريون الأوكرانيون بنشاط طائرات سداسية وثمانية المراوح، بالإضافة إلى طائرات رباعية المراوح كبيرة ذات حمولة عالية، هذه الطائرات المسيرة قادرة على إسقاط ألغام مضادة للدبابات وقذائف هاون، ونقل إشارات للمسيرات الهجومية الأخرى".