عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
روسيا تشكل أفواجا نظامية للطائرات المسيرة
روسيا تشكل أفواجا نظامية للطائرات المسيرة
وقال إشتوغانوف في مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا": "لقد تم تشكيل أفواج نظامية، ووحدات أخرى".في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022، تسلم سيرغي إشتوغانوف، الذي كان آنذاك برتبة مقدم، ونائب قائد لواء الهجوم الجوي الحادي والثلاثين التابع للحرس المستقل، وسام النجمة الذهبية لبطل روسيا من رئيس روسيا الاتحادية.ودأبت القوات الروسية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، إلى توظيف إمكانيات الأفراد وتطويرها، بما يتناسب مع متطلبات الوضع العسكري وتطورات الميدان، حيث خصصت أطقمًا للتعامل مع القوات البرية المعادية، وأخرى للطائرات المسيرة الهجومية، وغيرها من الوحدات العسكرية الاحترافية.وفي الآونة الأخيرة، تم إنشاء وحدات مضادة للطائرات المسيرة ضمن لواء "ألكسندر نيفسكي" للاستطلاع والهجوم، التابع لفيلق المتطوعين في القوات المسلحة الروسية، الذي ينشط في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية.وتتمثل مهام هذه الوحدات بـ"اصطياد" الطائرات المسيرة الأوكرانية الثقيلة، وفقًا لما صرّح به رئيس أركان اللواء، الذي يحمل رمز النداء "مورياك"، لوكالة "سبوتنيك".وأضاف "مورياك": "يستخدم العسكريون الأوكرانيون بنشاط طائرات سداسية وثمانية المراوح، بالإضافة إلى طائرات رباعية المراوح كبيرة ذات حمولة عالية، هذه الطائرات المسيرة قادرة على إسقاط ألغام مضادة للدبابات وقذائف هاون، ونقل إشارات للمسيرات الهجومية الأخرى".خبير أمريكي: لا يوجد مجال تقني عسكري واحد يتفوق فيه الغرب على روسياطواقم الدفاع الجوي الروسي تدمر 22 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
أعلن سيرغي إشتوغانوف، نائب رئيس "الفوج الجديد" الذي تم إنشاؤه، عن تشكيل أفواج خاصة بالطائرات المسيرة.
وقال إشتوغانوف في مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا": "لقد تم تشكيل أفواج نظامية، ووحدات أخرى".

وأوضح العقيد أن "الهيكل التنظيمي للقوات المسيرة قد حدد بالفعل، وتم تعيين قائد لها".

رادار روسي خارق لتعطيل أسراب الطائرات المسيرة والسيطرة عليها
وأضاف إشتوغانوف أنه "تم تشكيل هيئات قيادية عسكرية في جميع أنحاء البلاد".

في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022، تسلم سيرغي إشتوغانوف، الذي كان آنذاك برتبة مقدم، ونائب قائد لواء الهجوم الجوي الحادي والثلاثين التابع للحرس المستقل، وسام النجمة الذهبية لبطل روسيا من رئيس روسيا الاتحادية.
ودأبت القوات الروسية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، إلى توظيف إمكانيات الأفراد وتطويرها، بما يتناسب مع متطلبات الوضع العسكري وتطورات الميدان، حيث خصصت أطقمًا للتعامل مع القوات البرية المعادية، وأخرى للطائرات المسيرة الهجومية، وغيرها من الوحدات العسكرية الاحترافية.
وفي الآونة الأخيرة، تم إنشاء وحدات مضادة للطائرات المسيرة ضمن لواء "ألكسندر نيفسكي" للاستطلاع والهجوم، التابع لفيلق المتطوعين في القوات المسلحة الروسية، الذي ينشط في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية.
وتتمثل مهام هذه الوحدات بـ"اصطياد" الطائرات المسيرة الأوكرانية الثقيلة، وفقًا لما صرّح به رئيس أركان اللواء، الذي يحمل رمز النداء "مورياك"، لوكالة "سبوتنيك".
وأضاف "مورياك": "يستخدم العسكريون الأوكرانيون بنشاط طائرات سداسية وثمانية المراوح، بالإضافة إلى طائرات رباعية المراوح كبيرة ذات حمولة عالية، هذه الطائرات المسيرة قادرة على إسقاط ألغام مضادة للدبابات وقذائف هاون، ونقل إشارات للمسيرات الهجومية الأخرى".
خبير أمريكي: لا يوجد مجال تقني عسكري واحد يتفوق فيه الغرب على روسيا
طواقم الدفاع الجوي الروسي تدمر 22 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
