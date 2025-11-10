https://sarabic.ae/20251110/رادار-روسي-خارق-لتعطيل-أسراب-الطائرات-المسيرة-والسيطرة-عليها-1106925991.html
رادار روسي خارق لتعطيل أسراب الطائرات المسيرة والسيطرة عليها
رادار روسي خارق لتعطيل أسراب الطائرات المسيرة والسيطرة عليها
ومن بين تلك الأنظمة منظومة التشويش والسيطرة "آر بي - 504 بي إي"، التي يمكنها العمل منفردة أو التكامل مع منظومات إلكترونية أخرى.
تمتلك روسيا العديد من الأنظمة التي تم تطويرها لمكافحة الطائرات المسيرة المعادية والتشويش على قنوات الاتصال الخاصة بها، سواء عبر موجات الراديو أو إشارات الأقمار الصناعية.
ومن بين تلك الأنظمة منظومة التشويش والسيطرة "آر بي - 504 بي إي"، التي يمكنها العمل منفردة أو التكامل مع منظومات إلكترونية أخرى.