https://sarabic.ae/20251120/الصين-تؤكد-استعدادها-للعمل-مع-أطراف-الصراع-في-أوكرانيا-للتوصل-إلى-تسوية-1107347349.html
الصين تؤكد استعدادها للعمل مع أطراف الصراع في أوكرانيا للتوصل إلى تسوية
الصين تؤكد استعدادها للعمل مع أطراف الصراع في أوكرانيا للتوصل إلى تسوية
سبوتنيك عربي
أعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو تسونج، عن استعداد بلاده للتعاون مع جميع أطراف النزاع في أوكرانيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسوية سياسي للأزمة. 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T21:43+0000
2025-11-20T21:43+0000
2025-11-20T21:43+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/13/1106182807_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_7bf15ec091b4c25bf9ad11cffb7fbd86.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فو تسونج في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "نحن مستعدون لمواصلة التعامل مع جميع الأطراف، وتعزيز صوت التوازن والموضوعية والعقلانية داخل المجتمع الدولي، ولعب دور بناء في تحقيق وقف سريع لإطلاق النار وتعزيز الحل السياسي للأزمة".وأكدت الصين أن الناس في مناطق الصراع يواجهون معاناة مضاعفة بسبب البرد القارس مع قدوم الشتاء، وأشارت إلى أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية والبدء في مسار تسوية سياسية.ويناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إحاطة مفتوحة بشأن أوكرانيا، في ظل تجدد البعثة الأمريكية إلى كييف سعيا للتوصل إلى اتفاق سلام. حيث طالب أعضاء المجلس بإيجاد حلول واتخاذ إجراءات.وضمن هذا الإطار، أكد البيت الأبيض، يوم الخميس، أن المحادثات بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يؤيد الخطة الجديدة المكونة من 28 نقطة، والتي ستكون مرضية للطرفين".وعقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المحادثات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل للأسرى. علاوة على ذلك، سلمت روسيا جثث جنود أوكرانيين سقطوا إلى نظام كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم لحل النزاع.في وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد روسيا لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل معها بأي شكل. إلا أن موسكو لم تتلقَ بعد ردا من كييف على مقترح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدا، والذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو/تموز. علاوة على ذلك. رفض زيلينسكي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحضور إلى موسكو لإجراء محادثات.
https://sarabic.ae/20251120/وزير-الخارجية-الإيطالي-يجب-أن-يكون-لأوروبا-دور-في-عملية-السلام-بأوكرانيا-1107345973.html
https://sarabic.ae/20251120/البيت-الأبيض-ترامب-يؤيد-خطة-السلام-الجديدة-بشأن-تسوية-الأزمة-في-أوكرانيا-1107344803.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/13/1106182807_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1a81b86dd7186afd58bf65ff7a4ed32.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, الصين
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, الصين
الصين تؤكد استعدادها للعمل مع أطراف الصراع في أوكرانيا للتوصل إلى تسوية
أعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو تسونج، عن استعداد بلاده للتعاون مع جميع أطراف النزاع في أوكرانيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسوية سياسي للأزمة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فو تسونج في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "نحن مستعدون لمواصلة التعامل مع جميع الأطراف، وتعزيز صوت التوازن والموضوعية والعقلانية داخل المجتمع الدولي، ولعب دور بناء في تحقيق وقف سريع لإطلاق النار وتعزيز الحل السياسي للأزمة".
وأكدت الصين أن الناس في مناطق الصراع يواجهون معاناة مضاعفة بسبب البرد القارس مع قدوم الشتاء، وأشارت إلى أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية والبدء في مسار تسوية سياسية.
كما دعت إلى تعزيز محادثات السلام، مشيرة إلى أن الصين والبرازيل وغيرهم من دول الجنوب العالمي أنشأوا مجموعة أصدقاء السلام وأطلقوا بيانا رحبوا فيه بالمحادثات الأخيرة بين الأطراف المعنية.
ويناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إحاطة مفتوحة بشأن أوكرانيا، في ظل تجدد البعثة الأمريكية إلى كييف سعيا للتوصل إلى اتفاق سلام. حيث طالب أعضاء المجلس بإيجاد حلول واتخاذ إجراءات.
وضمن هذا الإطار، أكد البيت الأبيض، يوم الخميس، أن المحادثات بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يؤيد الخطة الجديدة المكونة من 28 نقطة، والتي ستكون مرضية للطرفين".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في إفادة صحفية، أن واشنطن تجري محادثات جيدة مع موسكو وكييف على حد سواء "حول إنهاء الحرب".
وعقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المحادثات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل للأسرى. علاوة على ذلك، سلمت روسيا جثث جنود أوكرانيين سقطوا إلى نظام كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم لحل النزاع.
في وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد روسيا لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل معها بأي شكل. إلا أن موسكو لم تتلقَ بعد ردا من كييف على مقترح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدا، والذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو/تموز. علاوة على ذلك. رفض زيلينسكي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحضور إلى موسكو لإجراء محادثات.