عربي
بث مباشر.. الأمم المتحدة تناقش الوضع في أوكرانيا
وزير الخارجية الإيطالي: يجب أن يكون لأوروبا دور في عملية السلام بأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، بأنه من الضروري أن يكون لأوروبا دور في عملية السلام بأوكرانيا.
وقال تاياني، ردا على سؤال حول خطة السلام الأمريكية المقترحة لدى دخوله مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل: "يجب أن يكون لأوروبا دور في عملية السلام بأوكرانيا، فهي تمثل أيضا حاجزا أمنيا لأوروبا، إذا سقطت أوكرانيا ستزداد المخاطر تجاه أوروبا ونحن بالطبع لن نسمح بذلك".وتشير تقارير إلى أن "الخطة الأمريكية تتضمن أن تتنازل كييف عن أجزاء واسعة من الأراضي إلى روسيا، وأن تقلل عدد الجيش بصورة كبيرة"، وفق التقارير.وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خلال القمة الأوروبية في بروكسل، فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية استخدام الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي كقاعدة لقرض لأوكرانيا. وستتم إعادة مناقشة القضية في اجتماع المجلس الأوروبي في 18 و19 كانون الأول/ديسمبر المقبل.وجمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع، عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو (348.7 مليار دولار) ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو (232.4 مليار دولار) في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى شركة "يوروكلير" البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم. وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ماركوس لاميرت، في أواخر آب/أغسطس الماضي، أن تسعة مليارات يورو (10.4 مليارات دولار) من عائدات الأصول الروسية المجمدة قد أُرسلت إلى كييف منذ كانون الثاني/يناير.وأكدت روسيا مرارًا قدرتها على مواجهة ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي لا تزال تتفاقم. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر للشجاعة والاعتراف بفشل عقوباته المفروضة على روسيا. وأعربت جهات في الدول الغربية نفسها مرات عديدة عن رأيها بأن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة.
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، بأنه من الضروري أن يكون لأوروبا دور في عملية السلام بأوكرانيا.
وقال تاياني، ردا على سؤال حول خطة السلام الأمريكية المقترحة لدى دخوله مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل: "يجب أن يكون لأوروبا دور في عملية السلام بأوكرانيا، فهي تمثل أيضا حاجزا أمنيا لأوروبا، إذا سقطت أوكرانيا ستزداد المخاطر تجاه أوروبا ونحن بالطبع لن نسمح بذلك".

وأضاف أنه بلاده لا تعارض استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، وذلك طالما وُجدت "طريقة شرعية" لذلك.

وتشير تقارير إلى أن "الخطة الأمريكية تتضمن أن تتنازل كييف عن أجزاء واسعة من الأراضي إلى روسيا، وأن تقلل عدد الجيش بصورة كبيرة"، وفق التقارير.
وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خلال القمة الأوروبية في بروكسل، فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية استخدام الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي كقاعدة لقرض لأوكرانيا. وستتم إعادة مناقشة القضية في اجتماع المجلس الأوروبي في 18 و19 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
البيت الأبيض يؤكد أن روبيو وويتكوف يعملان على خطة جديدة لتسوية الصراع في أوكرانيا
20:14 GMT
وجمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع، عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو (348.7 مليار دولار) ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو (232.4 مليار دولار) في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى شركة "يوروكلير" البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ماركوس لاميرت، في أواخر آب/أغسطس الماضي، أن تسعة مليارات يورو (10.4 مليارات دولار) من عائدات الأصول الروسية المجمدة قد أُرسلت إلى كييف منذ كانون الثاني/يناير.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا مرارًا بأنه سرقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.
وأكدت روسيا مرارًا قدرتها على مواجهة ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي لا تزال تتفاقم. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر للشجاعة والاعتراف بفشل عقوباته المفروضة على روسيا. وأعربت جهات في الدول الغربية نفسها مرات عديدة عن رأيها بأن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة.
