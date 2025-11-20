https://sarabic.ae/20251120/البيت-الأبيض-يؤكد-أن-روبيو-وويتكوف-يعملان-على-خطة-جديدة-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1107345418.html
البيت الأبيض يؤكد أن روبيو وويتكوف يعملان على خطة جديدة لتسوية الصراع في أوكرانيا
البيت الأبيض يؤكد أن روبيو وويتكوف يعملان على خطة جديدة لتسوية الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت متحدثة البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو التقيا الأسبوع الماضي مع مسؤولين أوكرانيين لمناقشة خطة السلام... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T20:14+0000
2025-11-20T20:14+0000
2025-11-20T20:14+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg
وقالت ليفيت في إفادة صحفية، اليوم الخميس: "التقى المبعوث الخاص (ستيف) ويتكوف ووزير الخارجية (ماركو) روبيو بمسؤولين أوكرانيين الأسبوع الماضي لمناقشة هذه الخطة (حل النزاع الأوكراني) تحديدا".وأكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن المحادثات بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يؤيد الخطة الجديدة المكونة من 28 نقطة، والتي ستكون مُرضية للطرفين".وأضافت أن الإدارة الأمريكية تعمل بنشاط مكثف لإنجاز هذا الأمر، موضحة أن واشنطن تجري محادثات جيدة مع موسكو وكييف على حد سواء "حول إنهاء الحرب".
https://sarabic.ae/20251120/البيت-الأبيض-ترامب-يؤيد-خطة-السلام-الجديدة-بشأن-تسوية-الأزمة-في-أوكرانيا-1107344803.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_3674847703d216f8b0610111888e606d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض يؤكد أن روبيو وويتكوف يعملان على خطة جديدة لتسوية الصراع في أوكرانيا
أكدت متحدثة البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو التقيا الأسبوع الماضي مع مسؤولين أوكرانيين لمناقشة خطة السلام التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب.
وقالت ليفيت في إفادة صحفية، اليوم الخميس: "التقى المبعوث الخاص (ستيف) ويتكوف ووزير الخارجية (ماركو) روبيو بمسؤولين أوكرانيين الأسبوع الماضي لمناقشة هذه الخطة (حل النزاع الأوكراني) تحديدا".
وأكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن المحادثات بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يؤيد الخطة الجديدة المكونة من 28 نقطة، والتي ستكون مُرضية للطرفين".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في إفادة صحفية: "لن أناقش تفاصيل هذه الخطة [الأمريكية المقترحة للتسوية بأوكرانيا] لأنها لا تزال مستمرة ويجري العمل على وضع الصيغة النهائية، لكن الرئيس يؤيدها. إنها خطة جيدة لكل من روسيا وأوكرانيا، ونعتقد أنها يجب أن تكون مقبولة لكلا الجانبين".
وأضافت أن الإدارة الأمريكية تعمل بنشاط مكثف لإنجاز هذا الأمر، موضحة أن واشنطن تجري محادثات جيدة مع موسكو وكييف على حد سواء "حول إنهاء الحرب".