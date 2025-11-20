عربي
بث مباشر.. الأمم المتحدة تناقش الوضع في أوكرانيا
أمساليوم
بث مباشر
البيت الأبيض يؤكد أن روبيو وويتكوف يعملان على خطة جديدة لتسوية الصراع في أوكرانيا
البيت الأبيض يؤكد أن روبيو وويتكوف يعملان على خطة جديدة لتسوية الصراع في أوكرانيا
أكدت متحدثة البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو التقيا الأسبوع الماضي مع مسؤولين أوكرانيين لمناقشة خطة السلام... 20.11.2025
وقالت ليفيت في إفادة صحفية، اليوم الخميس: "التقى المبعوث الخاص (ستيف) ويتكوف ووزير الخارجية (ماركو) روبيو بمسؤولين أوكرانيين الأسبوع الماضي لمناقشة هذه الخطة (حل النزاع الأوكراني) تحديدا".وأكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن المحادثات بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يؤيد الخطة الجديدة المكونة من 28 نقطة، والتي ستكون مُرضية للطرفين".وأضافت أن الإدارة الأمريكية تعمل بنشاط مكثف لإنجاز هذا الأمر، موضحة أن واشنطن تجري محادثات جيدة مع موسكو وكييف على حد سواء "حول إنهاء الحرب".
البيت الأبيض يؤكد أن روبيو وويتكوف يعملان على خطة جديدة لتسوية الصراع في أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
أكدت متحدثة البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو التقيا الأسبوع الماضي مع مسؤولين أوكرانيين لمناقشة خطة السلام التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب.
وقالت ليفيت في إفادة صحفية، اليوم الخميس: "التقى المبعوث الخاص (ستيف) ويتكوف ووزير الخارجية (ماركو) روبيو بمسؤولين أوكرانيين الأسبوع الماضي لمناقشة هذه الخطة (حل النزاع الأوكراني) تحديدا".
وأكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن المحادثات بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يؤيد الخطة الجديدة المكونة من 28 نقطة، والتي ستكون مُرضية للطرفين".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في إفادة صحفية: "لن أناقش تفاصيل هذه الخطة [الأمريكية المقترحة للتسوية بأوكرانيا] لأنها لا تزال مستمرة ويجري العمل على وضع الصيغة النهائية، لكن الرئيس يؤيدها. إنها خطة جيدة لكل من روسيا وأوكرانيا، ونعتقد أنها يجب أن تكون مقبولة لكلا الجانبين".
وأضافت أن الإدارة الأمريكية تعمل بنشاط مكثف لإنجاز هذا الأمر، موضحة أن واشنطن تجري محادثات جيدة مع موسكو وكييف على حد سواء "حول إنهاء الحرب".
