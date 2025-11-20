https://sarabic.ae/20251120/الأمم-المتحدة-لم-نطلع-على-خطة-واشنطن-للتسوية-بأوكرانيا-ومستعدون-لدعم-أي-عملية-سلام-مجدية-1107340551.html
الأمم المتحدة: لم نطلع على خطة واشنطن للتسوية بأوكرانيا ومستعدون لدعم أي عملية سلام مجدية
ذكرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها لم تطلع على الخطة الأمريكية بشأن التسوية في أوكرانيا، مؤكدة استعدادها لدعم أي "عملية سلام مجدية". 20.11.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي: "لست على علم بأننا اطلعنا على المقترح بالكامل أو أكثر مما نٌشر بوسائل الإعلام.. وموقف الأمين العام للأمم المتحدة كان واضحًا للغاية منذ البداية، وهو أننا على استعداد لدعم ومساعدة أي عملية مجدية (للسلام)، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".وقال المكتب في بيان في قناته على "تلغرام": "تلقى رئيس أوكرانيا رسميا من الجانب الأمريكي مسودة خطة يمكنها، وفقًا للجانب الأمريكي، أن تُحفّز الجهود الدبلوماسية".وأضاف أن زيلينسكي والوفد الأمريكي اتفقا على العمل على نقاط لخطة التسوية المقترحة.كما ذُكر أن زيلينسكي يتوقع مناقشة "النقاط الضرورية للسلام" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام المقبلة.وبحسب وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤولين في الإدارة الرئاسية: "تم تنظيم الرحلة بسرعة بعد اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث قال ترامب إن دريسكول، الذي كان يخطط لرحلة إلى أوكرانيا الشهر المقبل، يجب أن يكون مبعوثا إلى فلاديمير زيلينسكي وفريقه لمناقشة الخطة".
الأخبار
روسيا, العالم
الأمم المتحدة: لم نطلع على خطة واشنطن للتسوية بأوكرانيا ومستعدون لدعم أي عملية سلام مجدية
ذكرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها لم تطلع على الخطة الأمريكية بشأن التسوية في أوكرانيا، مؤكدة استعدادها لدعم أي "عملية سلام مجدية".
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي: "لست على علم بأننا اطلعنا على المقترح بالكامل أو أكثر مما نٌشر بوسائل الإعلام.. وموقف الأمين العام للأمم المتحدة كان واضحًا للغاية منذ البداية، وهو أننا على استعداد لدعم ومساعدة أي عملية مجدية (للسلام)، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وكان مكتب زيلينسكي قد أعلن، اليوم الخميس، أن فلاديمير زيلينسكي، تلقى رسميا من الجانب الأمريكي مسودة الخطة المقترحة للتسوية في أوكرانيا.
وقال المكتب في بيان في قناته على "تلغرام": "تلقى رئيس أوكرانيا رسميا من الجانب الأمريكي مسودة خطة يمكنها، وفقًا للجانب الأمريكي، أن تُحفّز الجهود الدبلوماسية".
وأضاف أن زيلينسكي والوفد الأمريكي اتفقا على العمل على نقاط لخطة التسوية المقترحة.
كما ذُكر أن زيلينسكي يتوقع مناقشة "النقاط الضرورية للسلام" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام المقبلة.
وأوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الجيش دانييل دريسكول، إلى أوكرانيا لتقديم خطة السلام التي طورتها الولايات المتحدة إلى كييف.
وبحسب وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤولين في الإدارة الرئاسية: "تم تنظيم الرحلة بسرعة بعد اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث قال ترامب إن دريسكول، الذي كان يخطط لرحلة إلى أوكرانيا الشهر المقبل، يجب أن يكون مبعوثا إلى فلاديمير زيلينسكي وفريقه لمناقشة الخطة".