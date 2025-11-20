https://sarabic.ae/20251120/الأمم-المتحدة-لم-نطلع-على-خطة-واشنطن-للتسوية-بأوكرانيا-ومستعدون-لدعم-أي-عملية-سلام-مجدية-1107340551.html

الأمم المتحدة: لم نطلع على خطة واشنطن للتسوية بأوكرانيا ومستعدون لدعم أي عملية سلام مجدية

الأمم المتحدة: لم نطلع على خطة واشنطن للتسوية بأوكرانيا ومستعدون لدعم أي عملية سلام مجدية

سبوتنيك عربي

ذكرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها لم تطلع على الخطة الأمريكية بشأن التسوية في أوكرانيا، مؤكدة استعدادها لدعم أي "عملية سلام مجدية". 20.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-20T18:25+0000

2025-11-20T18:25+0000

2025-11-20T18:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048673065_0:49:3078:1780_1920x0_80_0_0_cf1423a32b214b574015c4201facfb10.jpg

وقال ‏المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي: "لست على علم بأننا اطلعنا على المقترح بالكامل أو أكثر مما نٌشر بوسائل الإعلام.. وموقف الأمين العام للأمم المتحدة كان واضحًا للغاية منذ البداية، وهو أننا على استعداد لدعم ومساعدة أي عملية مجدية (للسلام)، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".وقال المكتب في بيان في قناته على "تلغرام": "تلقى رئيس أوكرانيا رسميا من الجانب الأمريكي مسودة خطة يمكنها، وفقًا للجانب الأمريكي، أن تُحفّز الجهود الدبلوماسية".وأضاف أن زيلينسكي والوفد الأمريكي اتفقا على العمل على نقاط لخطة التسوية المقترحة.كما ذُكر أن زيلينسكي يتوقع مناقشة "النقاط الضرورية للسلام" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام المقبلة.وبحسب وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤولين في الإدارة الرئاسية: "تم تنظيم الرحلة بسرعة بعد اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث قال ترامب إن دريسكول، الذي كان يخطط لرحلة إلى أوكرانيا الشهر المقبل، يجب أن يكون مبعوثا إلى فلاديمير زيلينسكي وفريقه لمناقشة الخطة".

https://sarabic.ae/20251120/مكتب-زيلينسكي-يعلن-تلقيه-رسميا-مسودة-الخطة-المقترحة-للتسوية-في-أوكرانيا-من-واشنطن-1107336931.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم