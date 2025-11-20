https://sarabic.ae/20251120/مكتب-زيلينسكي-يعلن-تلقيه-رسميا-مسودة-الخطة-المقترحة-للتسوية-في-أوكرانيا-من-واشنطن-1107336931.html
مكتب زيلينسكي يعلن تلقيه رسميا مسودة الخطة المقترحة للتسوية في أوكرانيا من واشنطن
أعلن مكتب زيلينسكي، اليوم الخميس، أن فلاديمير زيلينسكي، تلقى رسميا من الجانب الأمريكي مسودة الخطة المقترحة للتسوية في أوكرانيا. 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T17:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
وقال المكتب في بيان في قناته على "تلغرام": "تلقى رئيس أوكرانيا رسميا من الجانب الأمريكي مسودة خطة يمكنها، وفقًا للجانب الأمريكي، أن تُحفّز الجهود الدبلوماسية".كما ذُكر أن زيلينسكي يتوقع مناقشة "النقاط الضرورية للسلام" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام المقبلة.وأوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الجيش دانييل دريسكول، إلى أوكرانيا لتقديم خطة السلام التي طورتها الولايات المتحدة إلى كييف.وبحسب وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤولين في الإدارة الرئاسية: "تم تنظيم الرحلة بسرعة بعد اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث قال ترامب إن دريسكول، الذي كان يخطط لرحلة إلى أوكرانيا الشهر المقبل، يجب أن يكون مبعوثا إلى فلاديمير زيلينسكي وفريقه لمناقشة الخطة".يشار إلى أن المسؤولين الروس لم يعلقوا علنا على الخطة، ولم يكشف البيت الأبيض حتى الآن أي تفاصيل بشأن المقترح.إعلام: ترامب يوفد وزير الجيش إلى أوكرانيا لعرض خطة السلام الجديدة على كييف
