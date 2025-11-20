https://sarabic.ae/20251120/إعلام-ترامب-يوفد-وزير-الجيش-إلى-أوكرانيا-لعرض-خطة-السلام-الجديدة-على-كييف-1107315291.html
إعلام: ترامب يوفد وزير الجيش إلى أوكرانيا لعرض خطة السلام الجديدة على كييف
إعلام: ترامب يوفد وزير الجيش إلى أوكرانيا لعرض خطة السلام الجديدة على كييف
أوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الجيش دانييل دريسكول، إلى أوكرانيا لتقديم خطة السلام التي طورتها الولايات المتحدة إلى كييف.
وبحسب وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤولين في الإدارة الرئاسية: "تم تنظيم الرحلة بسرعة بعد اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث قال ترامب إن دريسكول، الذي كان يخطط لرحلة إلى أوكرانيا الشهر المقبل، يجب أن يكون مبعوثا إلى فلاديمير زيلينسكي وفريقه لمناقشة الخطة".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة لم تطلع حلفاءها الأوروبيين بخطتها التي أعدتها لحل النزاع الأوكراني، إذ نقلت صحيفة "تلغراف" عن مصادر أوروبية، لم تسمها، قولها: "كانوا يجهلون تفاصيل الخطة بخصوص أوكرانيا".وأكد وزير الخارجية الألماني يوهانس فاديفول، في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة لم تطلع ألمانيا على ما يزعم أنه خطة جديدة للتسوية السلمية"، على حد قوله.وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد أفاد، في وقت سابق، نقلا عن مصادر روسية وأمريكية، بأن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية" مع روسيا لوضع خطة جديدة لتسوية النزاع في أوكرانيا، مع الإشارة إلى أنه "لا يزال من غير الواضح كيف سيكون رد فعل كييف وحلفائها الأوروبيين".من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا التسوية السلمية في ألاسكا، ومنذ ذلك الحين "لم تحدث أي تطورات جديدة بشأن هذا الموضوع بين الطرفين".إعلام يكشف عن الخطة الأمريكية المقترحة حول أوكرانيا
وبحسب وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤولين في الإدارة الرئاسية: "تم تنظيم الرحلة بسرعة بعد اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث قال ترامب إن دريسكول، الذي كان يخطط لرحلة إلى أوكرانيا الشهر المقبل، يجب أن يكون مبعوثا إلى فلاديمير زيلينسكي وفريقه لمناقشة الخطة".
وأضافت تلك الوسائل أنه بعد اللقاء مع زيلينسكي، سيقوم دريسكول بعرض خطة التسوية الأوكرانية على حلفاء الناتو.
يشار إلى أن المسؤولين الروس لم يعلقوا علنا على الخطة، ولم يكشف البيت الأبيض حتى الآن أي تفاصيل بشأن المقترح.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة لم تطلع حلفاءها الأوروبيين بخطتها التي أعدتها لحل النزاع الأوكراني، إذ نقلت صحيفة "تلغراف" عن مصادر أوروبية، لم تسمها، قولها: "كانوا يجهلون تفاصيل الخطة بخصوص أوكرانيا".
وأكد وزير الخارجية الألماني يوهانس فاديفول، في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة لم تطلع ألمانيا على ما يزعم أنه خطة جديدة للتسوية السلمية"، على حد قوله.
وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد أفاد، في وقت سابق، نقلا عن مصادر روسية وأمريكية، بأن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية" مع روسيا لوضع خطة جديدة لتسوية النزاع في أوكرانيا
، مع الإشارة إلى أنه "لا يزال من غير الواضح كيف سيكون رد فعل كييف وحلفائها الأوروبيين".
من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا التسوية السلمية في ألاسكا، ومنذ ذلك الحين "لم تحدث أي تطورات جديدة بشأن هذا الموضوع بين الطرفين".