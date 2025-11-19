https://sarabic.ae/20251119/إعلام-يكشف-عن-الخطة-الأمريكية-المقترحة-حول-أوكرانيا--1107304609.html
2025-11-19T19:42+0000
2025-11-19T19:42+0000
2025-11-19T19:42+0000
وقالت تلك الوسائل نقلا عن مسؤول أمريكي: "رغم أن هذه الأراضي ستكون تحت سيطرة روسيا، فإن المناطق في دونباس التي ستتنازل عنها أوكرانيا ستعتبر منطقة منزوعة السلاح، ولا يمكن لروسيا نشر قواتها فيها".وتابعت أن من مصلحة كييف التخلي عن الأراضي في الشرق الآن، لأنها ستخسرها على أي حال إذا استمر الصراع، ، وفقا لما أورده موقع "أكسيوس" الأمريكي.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة ترامب تعمل سرا بالتشاور مع روسيا على وضع خطة جديدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا. ونقلت تلك الوسائل عن مصادر أمريكية وروسية، بأن الخطة الأمريكية المكونة من 28 نقطة مستوحاة من الدفع الناجح للرئيس ترامب من أجل التوصل إلى صفقة في غزة.ووفق لتلك الوسائل، فإن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف هو المسؤول عن الخطة ويقوم بمناقشتها بالتفصيل مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف.يذكر أن دميترييف زار الولايات المتحدة برفقة وفد روسي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وصرح سابقا لموقع "أكسيوس" أنه ناقش خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأمريكيين قضايا إنسانية، مثل تبادل محتمل للأسرى.
إعلام يكشف عن الخطة الأمريكية المقترحة حول أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الخطة المقترحة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا تنص على أن الأراضي الواقعة في دونباس، والتي ستتنازل عنها كييف، ستعتبر منطقة منزوعة السلاح.
وقالت تلك الوسائل نقلا عن مسؤول أمريكي: "رغم أن هذه الأراضي ستكون تحت سيطرة روسيا، فإن المناطق في دونباس التي ستتنازل عنها أوكرانيا ستعتبر منطقة منزوعة السلاح، ولا يمكن لروسيا نشر قواتها فيها".
وأضافت تلك الوسائل أن "الاقتراح الأمريكي محل التفاوض، ينص أيضا على أن خطوط التماس في زابوروجيه وخيرسون ستظل مجمدة إلى حد كبير، وأن روسيا يفترض أن تعيد جزءا من الأراضي إلى كييف".
وتابعت أن من مصلحة كييف التخلي عن الأراضي في الشرق الآن، لأنها ستخسرها على أي حال إذا استمر الصراع، ، وفقا لما أورده موقع "أكسيوس" الأمريكي.
وكتب الموقع: "وفقا للمسؤول الأمريكي، يعتقد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستخسر هذه الأراضي على الأرجح بغض النظر عن استمرار الحرب، ولذلك، من مصلحة أوكرانيا التوصل إلى اتفاق الآن".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة ترامب تعمل سرا بالتشاور مع روسيا على وضع خطة جديدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا. ونقلت تلك الوسائل عن مصادر أمريكية وروسية
، بأن الخطة الأمريكية المكونة من 28 نقطة مستوحاة من الدفع الناجح للرئيس ترامب من أجل التوصل إلى صفقة في غزة.
ووفق لتلك الوسائل، فإن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف هو المسؤول عن الخطة ويقوم بمناقشتها بالتفصيل مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف.
يذكر أن دميترييف زار الولايات المتحدة برفقة وفد روسي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وصرح سابقا لموقع "أكسيوس" أنه ناقش خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأمريكيين قضايا إنسانية، مثل تبادل محتمل للأسرى.