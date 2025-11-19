عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251119/إعلام-يكشف-عن-الخطة-الأمريكية-المقترحة-حول-أوكرانيا--1107304609.html
إعلام يكشف عن الخطة الأمريكية المقترحة حول أوكرانيا
إعلام يكشف عن الخطة الأمريكية المقترحة حول أوكرانيا
إعلام يكشف عن الخطة الأمريكية المقترحة حول أوكرانيا

19:42 GMT 19.11.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الخطة المقترحة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا تنص على أن الأراضي الواقعة في دونباس، والتي ستتنازل عنها كييف، ستعتبر منطقة منزوعة السلاح.
وقالت تلك الوسائل نقلا عن مسؤول أمريكي: "رغم أن هذه الأراضي ستكون تحت سيطرة روسيا، فإن المناطق في دونباس التي ستتنازل عنها أوكرانيا ستعتبر منطقة منزوعة السلاح، ولا يمكن لروسيا نشر قواتها فيها".

وأضافت تلك الوسائل أن "الاقتراح الأمريكي محل التفاوض، ينص أيضا على أن خطوط التماس في زابوروجيه وخيرسون ستظل مجمدة إلى حد كبير، وأن روسيا يفترض أن تعيد جزءا من الأراضي إلى كييف".

الوفد الروسي في الرياض خلال المحادثات الروسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
إعلام: واشنطن وموسكو تعملان على "خطة جديدة" للتسوية في أوكرانيا
07:01 GMT
وتابعت أن من مصلحة كييف التخلي عن الأراضي في الشرق الآن، لأنها ستخسرها على أي حال إذا استمر الصراع، ، وفقا لما أورده موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وكتب الموقع: "وفقا للمسؤول الأمريكي، يعتقد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستخسر هذه الأراضي على الأرجح بغض النظر عن استمرار الحرب، ولذلك، من مصلحة أوكرانيا التوصل إلى اتفاق الآن".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة ترامب تعمل سرا بالتشاور مع روسيا على وضع خطة جديدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا. ونقلت تلك الوسائل عن مصادر أمريكية وروسية، بأن الخطة الأمريكية المكونة من 28 نقطة مستوحاة من الدفع الناجح للرئيس ترامب من أجل التوصل إلى صفقة في غزة.
مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مساعد الرئيس الروسي: نهاية الصراع في أوكرانيا باتت قريبة رغم الظلام والحرب النفسية المكثفة
05:31 GMT
ووفق لتلك الوسائل، فإن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف هو المسؤول عن الخطة ويقوم بمناقشتها بالتفصيل مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف.
يذكر أن دميترييف زار الولايات المتحدة برفقة وفد روسي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وصرح سابقا لموقع "أكسيوس" أنه ناقش خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأمريكيين قضايا إنسانية، مثل تبادل محتمل للأسرى.
إعلام: واشنطن ترسل إعلام: واشنطن ترسل وفدا إلى كييف برئاسة وزير الجيش
لافروف يؤكد أن مبادرة عقد لقاء بين بوتين وترامب لا تزال قائمة
