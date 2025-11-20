https://sarabic.ae/20251120/ترامب-يوافق-على-خطة-من-28-نقطة-لتسوية-النزاع-الأوكراني-1107308953.html

ترامب يوافق على خطة من 28 نقطة لتسوية النزاع الأوكراني

ترامب يوافق على خطة من 28 نقطة لتسوية النزاع الأوكراني

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وافق هذا الأسبوع على خطة من 28 نقطة تهدف إلى تسوية النزاع في أوكرانيا. 20.11.2025, سبوتنيك عربي

ووفق ما أفادت به قناة NBC نقلاً عن مسؤول رفيع في إدارة الرئيس، فإن الخطة، التي تهدف إلى تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، تم إعدادها بهدوء خلال الأسابيع الماضية بواسطة كبار المسؤولين في الإدارة، بالتشاور مع المبعوث الروسي ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميترييف، بالإضافة إلى مسؤولين أوكرانيين.كما أفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة لم تُطلع حلفاءها الأوروبيين بخطتها التي أعدتها لحل النزاع الأوكراني، إذ نقلت صحيفة "تلغراف" عن مصادر أوروبية لم تسمها قولها: "كانوا يجهلون تفاصيل الخطة بخصوص أوكرانيا".وأكد وزير الخارجية الألماني يوهانس فاديفول في وقت سابق أن الولايات المتحدة لم تُطلع ألمانيا على ما يزعم أنه خطة جديدة للتسوية السلمية.وكان الموقع الأمريكي "أكسيوس" قد أفاد في وقت سابق نقلا عن مصادر روسية وأمريكية بأن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية" مع روسيا لوضع خطة جديدة لتسوية النزاع في أوكرانيا، مع الإشارة إلى أنه "لا يزال من غير الواضح كيف سيكون رد فعل كييف وحلفائها الأوروبيين".من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا التسوية السلمية في ألاسكا، ومنذ ذلك الحين "لم تحدث أي تطورات جديدة بشأن هذا الموضوع بين الطرفين".يذكر أن روسيا وأوكرانيا أجرتا ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول أسفرت عن تبادل الأسرى وتسليم جثث الجنود الأوكرانيين القتلى، كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات بشأن تسوية النزاع.

