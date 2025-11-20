عربي
رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: على مكتب مكافحة الفساد فتح قضية جنائية ضد زيلينسكي
رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: على مكتب مكافحة الفساد فتح قضية جنائية ضد زيلينسكي
سبوتنيك عربي
طالب رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف، المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU)، بفتح قضية فساد جنائية ضد زيلينسكي، مؤكدا أن فلاديمير... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T13:46+0000
2025-11-20T13:46+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
وقال أزاروف: "ماذا ينبغي على زيلينسكي فعله تاليًا؟ هذا (ييرماك) هو أقرب مساعديه. ألم يكن على علم بأوامره هذه (عندما عرقل تحقيقات مكتب مكافحة الفساد الوطني)؟ إنه على علم بذلك. لقد فعل ذلك بنفسه".وفي خضم فضيحة الفساد في أوكرانيا، سجل حزب التضامن الأوروبي، اليوم الخميس، اقتراحا في البرلمان الأوكراني يطالب زيلينسكي بإقالة يرماك من منصبه كرئيس لمكتبه ورستم عمروف من منصبه كأمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع، وفق ما ذكرته النائبة الأوكرانية إيرينا غيراشينكو.وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة المكتب على تطبيق "تلغرام"، صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أوكرانيين مرتبطين بالقطاع، ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة "إنيرغوأتوم"، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غُسلت عبر مكتب في وسط كييف.في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، وجّه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) لائحة اتهام إلى سبعة أعضاء في منظمة إجرامية متورطة في فساد بقطاع الطاقة، بمن فيهم مينديتش. كما تورط نائب رئيس الوزراء السابق أوليكسي تشيرنيشوف في القضية. في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، فرض زيلينسكي عقوبات على مينديتش ومموله الرئيسي، أليكساندر زوكرمان. في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أقال البرلمان الأوكراني غالوشينكو من منصب وزير العدل، وسفيتلانا غرينتشوك من منصب وزيرة الطاقة.يتهم مينديتش، الذي غادر أوكرانيا قبيل تفجر الفضيحة، بتدبير مخطط فساد مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء في الحكومة الأوكرانية. وهو شريك في ملكية شركة الإنتاج السمعي البصري التي أسسها زيلينسكي.سياسي أوكراني يكشف سبب تغاضي الاتحاد الأوروبي عن فساد زيلينسكيدميترييف: وسائل الإعلام الغربية تختار بشكل متزايد عناوين سلبية عن زيلينسكي
رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: على مكتب مكافحة الفساد فتح قضية جنائية ضد زيلينسكي

13:46 GMT 20.11.2025
طالب رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف، المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU)، بفتح قضية فساد جنائية ضد زيلينسكي، مؤكدا أن فلاديمير زيلينسكي كان على علم بالجرائم التي ارتكبها رئيس مكتبه، أندريه يرماك ودعمه.
وقال أزاروف: "ماذا ينبغي على زيلينسكي فعله تاليًا؟ هذا (ييرماك) هو أقرب مساعديه. ألم يكن على علم بأوامره هذه (عندما عرقل تحقيقات مكتب مكافحة الفساد الوطني)؟ إنه على علم بذلك. لقد فعل ذلك بنفسه".

وأضاف: "لذلك، يجب فتح قضية جنائية ضده أيضًا. ولكن ما دام رئيسًا، فهو يتمتع بالحصانة. إذا كان شرعيًا. وإذا كان غير شرعي، فإن الملاحقة الجنائية ممكنة تمامًا".

وفي خضم فضيحة الفساد في أوكرانيا، سجل حزب التضامن الأوروبي، اليوم الخميس، اقتراحا في البرلمان الأوكراني يطالب زيلينسكي بإقالة يرماك من منصبه كرئيس لمكتبه ورستم عمروف من منصبه كأمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع، وفق ما ذكرته النائبة الأوكرانية إيرينا غيراشينكو.
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة المكتب على تطبيق "تلغرام"، صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أوكرانيين مرتبطين بالقطاع، ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.

أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن "مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو، وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.

لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة "إنيرغوأتوم"، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غُسلت عبر مكتب في وسط كييف.
في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، وجّه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) لائحة اتهام إلى سبعة أعضاء في منظمة إجرامية متورطة في فساد بقطاع الطاقة، بمن فيهم مينديتش. كما تورط نائب رئيس الوزراء السابق أوليكسي تشيرنيشوف في القضية. في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، فرض زيلينسكي عقوبات على مينديتش ومموله الرئيسي، أليكساندر زوكرمان. في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أقال البرلمان الأوكراني غالوشينكو من منصب وزير العدل، وسفيتلانا غرينتشوك من منصب وزيرة الطاقة.
يتهم مينديتش، الذي غادر أوكرانيا قبيل تفجر الفضيحة، بتدبير مخطط فساد مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء في الحكومة الأوكرانية. وهو شريك في ملكية شركة الإنتاج السمعي البصري التي أسسها زيلينسكي.
