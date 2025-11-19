عربي
دميترييف: وسائل الإعلام الغربية تختار بشكل متزايد عناوين سلبية عن زيلينسكي
دميترييف: وسائل الإعلام الغربية تختار بشكل متزايد عناوين سلبية عن زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أشار كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، إلى أن وسائل الإعلام الغربية... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T06:07+0000
2025-11-19T06:08+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673779_0:222:2855:1827_1920x0_80_0_0_4f4e981d03b56911e2d21a73535ff9b6.jpg
وكتب على منصة "إكس": "العناوين الرئيسية والصور ( زيلينسكي في وسائل الإعلام) تزداد سوءا".وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU)، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة المكتب على تطبيق "تلغرام"، صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عُثر عليها أثناء عمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أوكرانيين مرتبطين بالقطاع، ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن "مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو، وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة "إنيرغوأتوم"، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غُسلت عبر مكتب في وسط كييف.الكرملين: معظم الأموال التي خصصتها الإدارة الأمريكية السابقة لكييف اختلست في أوكرانياسياسي أوكراني يكشف سبب تغاضي الاتحاد الأوروبي عن فساد زيلينسكي
أشار كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، إلى أن وسائل الإعلام الغربية التي تغطي الأحداث في أوكرانيا تختار عناوين سلبية بشكل متزايد بشأن فلاديمير زيلينسكي في ظل فضيحة الفساد التي تعصف بالبلاد.
وكتب على منصة "إكس": "العناوين الرئيسية والصور ( زيلينسكي في وسائل الإعلام) تزداد سوءا".

هكذا علق دميترييف على المقالات الأخيرة في صحيفة "التلغراف" البريطانية بعنوان "زيلينسكي يفقد الاتصال بالواقع" و"فضيحة الفساد هذه قد تؤدي إلى سقوط زيلينسكي".

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU)، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة المكتب على تطبيق "تلغرام"، صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عُثر عليها أثناء عمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أوكرانيين مرتبطين بالقطاع، ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
دميترييف: لندن تتبع مسار بايدن المدمر بشكل أعمى
15 نوفمبر, 13:51 GMT
أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن "مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو، وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.
لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة "إنيرغوأتوم"، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غُسلت عبر مكتب في وسط كييف.
الكرملين: معظم الأموال التي خصصتها الإدارة الأمريكية السابقة لكييف اختلست في أوكرانيا
سياسي أوكراني يكشف سبب تغاضي الاتحاد الأوروبي عن فساد زيلينسكي
