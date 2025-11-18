https://sarabic.ae/20251118/سياسي-أوكراني-يكشف-سبب-تغاضي-الاتحاد-الأوروبي-عن-فساد-زيلينسكي-1107258962.html
سياسي أوكراني يكشف سبب تغاضي الاتحاد الأوروبي عن فساد زيلينسكي
صرح فيكتور ميدفيدتشوك، الزعيم السابق لحزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" المحظور في أوكرانيا ورئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى"، أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم...
وقال ميدفيدتشوك لوكالة "سبوتنيك": "الآن يتصرفون وكأنهم يقولون، زيلينسكي ابن عاق، ولكنه هو ابننا العاق".في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام ومدونون أوكرانيون، ولا سيما أناتولي شاري، أن سفيرة الاتحاد الأوروبي في كييف، كاتارينا ماتيرنوفا، غير راضية عن الكشف العلني للفساد في قطاع الطاقة الأوكراني، الأمر الذي يعرقل التحقيق في قضية كبرى.في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة "تلغرام" التابعة للمكتب صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات التفتيش. ولم يكشف عن المبلغ الدقيق. وفي وقت لاحق، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة إنيرغوأتوم، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غسلت عبر مكتب في وسط كييف.أوربان: لن نقدم الدعم المالي لأوكرانيا بعد فضيحة الفساد لنظام زيلينسكيالكرملين: الغرب يدرك أن الأموال المخصصة لأوكرانيا تسرق من قبل نظام كييف
صرح فيكتور ميدفيدتشوك، الزعيم السابق لحزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" المحظور في أوكرانيا ورئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى"، أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم فلاديمير زيلينسكي، على الرغم من فضائح الفساد المتنامية، لأنه يعتبره "واحدا منهم".
وقال ميدفيدتشوك لوكالة "سبوتنيك": "الآن يتصرفون وكأنهم يقولون، زيلينسكي ابن عاق، ولكنه هو ابننا العاق".
وأكد ميدفيدتشوك أنه على الرغم من قلق السفراء والمخاوف المتعلقة بالفساد، يواصل الاتحاد الأوروبي التصريح بضرورة استمرار المساعدة لأوكرانيا.
في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام ومدونون أوكرانيون، ولا سيما أناتولي شاري، أن سفيرة الاتحاد الأوروبي في كييف، كاتارينا ماتيرنوفا، غير راضية عن الكشف العلني للفساد في قطاع الطاقة الأوكراني، الأمر الذي يعرقل التحقيق في قضية كبرى.
في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة "تلغرام" التابعة للمكتب صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات التفتيش. ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.
وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، أن مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) أيضا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.
وفي وقت لاحق، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة إنيرغوأتوم، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غسلت عبر مكتب في وسط كييف.