أوربان: لن نقدم الدعم المالي لأوكرانيا بعد فضيحة الفساد لنظام زيلينسكي

أوربان: لن نقدم الدعم المالي لأوكرانيا بعد فضيحة الفساد لنظام زيلينسكي

في أعقاب فضيحة الفساد في أوكرانيا، أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن فلاديمير زيلينسكي قد لا يتمكن من الاعتماد على المساعدة المالية من المجر.

وكتب على منصة "إكس": "الوهم الذهبي لأوكرانيا ينهار. تم الكشف عن شبكة مافيا عسكرية لها علاقات لا حصر لها مع الرئيس، تم الكشف عنها. استقال وزير الطاقة بالفعل، وفر المشتبه به الرئيسي من البلاد".وأضاف: "لن نرسل أموال الشعب المجري إلى أوكرانيا، يمكن استخدامها في وطننا بشكل أفضل بكثير، بعد كل هذا، لن نستسلم بالتأكيد للمطالب المالية وابتزاز رئيس نظام كييف".يوم أمس الخميس، ودعا وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، إلى وقف المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، بسبب تفشي الفساد هناك.أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق هيرمان غالوشينكو وشركة إنيرجوأتوم. ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة إنيرجوأتوم، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المُحصلة من مخططات مشبوهة قد غُسلت عبر مكتب في وسط كييف .الكرملين: الغرب يدرك أن الأموال المخصصة لأوكرانيا تسرق من قبل نظام كييفباحث في العلاقات الدولية: الفساد يهيمن على نظام زيلينسكي الساقط أخلاقيا وقانونيا

