وأشار جيرار في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الفساد في النظام الأوكراني يكشف عن قضيتين، الأولى: ترهل النظام خاصة مع تقدم ميداني وحضور للجيش الروسي في أكثر من منطقة، وهذا يسرع الدخول في منظومة الفساد، والثانية: الهرمية التي بدأت تتساقط وهي عدم ثقة الاتحاد الأوروبي في هذا النظام تحديدا".وأكد جيرار أن "نظام زيلينسكي سقط أخلاقيا وقانونيا وكمصدر ثقة بالنسبة لحلفائه الأوروبيين"، مضيفا أن "ترامب كشف عمق هذا الفساد بقوله إنه لم يتم توصيل المساعدات لا على الصعيد العسكري ولا اللوجستي إلى أوكرانيا، لكونه يعلم بعمق الفساد المستشري".ونوّه ديب بأن "هناك إمكانية تعاون بين الإدارة الأمريكية وروسيا"، مضيفا: "بالنسبة للواقع الميداني الأوروبي الأوكراني سيذهب زيلينسكي إلى تصعيد عملياته لقطع السبيل أمام الأوكرانيين لإقامة تظاهرات".واعتبر ديب أن "زيلينسكي يريد تخليص نفسه بحرب مفتوحة على كل المقاطعات لزرع الخوف لدى الأوكراني لينسى مسألة الفساد".طواقم الدفاع الجوي الروسي تدمر 22 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاعمصدر عسكري لـ"سبوتنيك": استسلام أوكراني "بالجملة" على محور خاركوف
باحث في العلاقات الدولية: الفساد يهيمن على نظام زيلينسكي الساقط أخلاقيا وقانونيا
علّق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، من بيروت، الدكتور جيرار ديب، على الفساد المتجذر في النظام الأوكراني، مؤكدا أن "حجم الفساد يهيمن على الهيكلية الهرمية لنظام زيلينسكي".
وأشار جيرار في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الفساد في النظام الأوكراني
يكشف عن قضيتين، الأولى: ترهل النظام خاصة مع تقدم ميداني وحضور للجيش الروسي في أكثر من منطقة، وهذا يسرع الدخول في منظومة الفساد، والثانية: الهرمية التي بدأت تتساقط وهي عدم ثقة الاتحاد الأوروبي في هذا النظام تحديدا".
وأكد جيرار أن "نظام زيلينسكي سقط أخلاقيا وقانونيا وكمصدر ثقة بالنسبة لحلفائه الأوروبيين"، مضيفا أن "ترامب كشف عمق هذا الفساد بقوله إنه لم يتم توصيل المساعدات لا على الصعيد العسكري ولا اللوجستي إلى أوكرانيا، لكونه يعلم بعمق الفساد المستشري".
ورأى الباحث أن "لا أحد خاصة في الدوائر الضيقة يقدم على عملية فساد في وقت تنهار فيه الدولة والشعب، إلا بالاتفاق الضمني مع صاحب القرار، وهو زيلينسكي، الذي سرّع انهيار هيكله وسقوط المشروع الذي كان هو في واجهته، لإضعاف روسيا"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة لن تسلم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا".
وتابع ديب: "يوجد مأزق حقيقي للاتحاد الأوروبي بين رهاب الوحدة الخاص به وبين الضغط الأمريكي"، مؤكدا أن "الأمريكي حسم خياره بعدم دعم نظام زيلينسكي".
ونوّه ديب بأن "هناك إمكانية تعاون بين الإدارة الأمريكية وروسيا"، مضيفا: "بالنسبة للواقع الميداني الأوروبي الأوكراني سيذهب زيلينسكي إلى تصعيد عملياته لقطع السبيل أمام الأوكرانيين لإقامة تظاهرات".
واعتبر ديب أن "زيلينسكي يريد تخليص نفسه بحرب مفتوحة على كل المقاطعات لزرع الخوف لدى الأوكراني لينسى مسألة الفساد".