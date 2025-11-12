https://sarabic.ae/20251112/باحث-في-العلاقات-الدولية-الفساد-يهيمن-على-نظام-زيلينسكي-الساقط-أخلاقيا-وقانونيا-1107024509.html

باحث في العلاقات الدولية: الفساد يهيمن على نظام زيلينسكي الساقط أخلاقيا وقانونيا

وأشار جيرار في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الفساد في النظام الأوكراني يكشف عن قضيتين، الأولى: ترهل النظام خاصة مع تقدم ميداني وحضور للجيش الروسي في أكثر من منطقة، وهذا يسرع الدخول في منظومة الفساد، والثانية: الهرمية التي بدأت تتساقط وهي عدم ثقة الاتحاد الأوروبي في هذا النظام تحديدا".وأكد جيرار أن "نظام زيلينسكي سقط أخلاقيا وقانونيا وكمصدر ثقة بالنسبة لحلفائه الأوروبيين"، مضيفا أن "ترامب كشف عمق هذا الفساد بقوله إنه لم يتم توصيل المساعدات لا على الصعيد العسكري ولا اللوجستي إلى أوكرانيا، لكونه يعلم بعمق الفساد المستشري".ونوّه ديب بأن "هناك إمكانية تعاون بين الإدارة الأمريكية وروسيا"، مضيفا: "بالنسبة للواقع الميداني الأوروبي الأوكراني سيذهب زيلينسكي إلى تصعيد عملياته لقطع السبيل أمام الأوكرانيين لإقامة تظاهرات".واعتبر ديب أن "زيلينسكي يريد تخليص نفسه بحرب مفتوحة على كل المقاطعات لزرع الخوف لدى الأوكراني لينسى مسألة الفساد".طواقم الدفاع الجوي الروسي تدمر 22 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاعمصدر عسكري لـ"سبوتنيك": استسلام أوكراني "بالجملة" على محور خاركوف

