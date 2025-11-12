عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
باحث في العلاقات الدولية: الفساد يهيمن على نظام زيلينسكي الساقط أخلاقيا وقانونيا
باحث في العلاقات الدولية: الفساد يهيمن على نظام زيلينسكي الساقط أخلاقيا وقانونيا
باحث في العلاقات الدولية: الفساد يهيمن على نظام زيلينسكي الساقط أخلاقيا وقانونيا

11:42 GMT 12.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
حصري
علّق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، من بيروت، الدكتور جيرار ديب، على الفساد المتجذر في النظام الأوكراني، مؤكدا أن "حجم الفساد يهيمن على الهيكلية الهرمية لنظام زيلينسكي".
وأشار جيرار في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الفساد في النظام الأوكراني يكشف عن قضيتين، الأولى: ترهل النظام خاصة مع تقدم ميداني وحضور للجيش الروسي في أكثر من منطقة، وهذا يسرع الدخول في منظومة الفساد، والثانية: الهرمية التي بدأت تتساقط وهي عدم ثقة الاتحاد الأوروبي في هذا النظام تحديدا".
وأكد جيرار أن "نظام زيلينسكي سقط أخلاقيا وقانونيا وكمصدر ثقة بالنسبة لحلفائه الأوروبيين"، مضيفا أن "ترامب كشف عمق هذا الفساد بقوله إنه لم يتم توصيل المساعدات لا على الصعيد العسكري ولا اللوجستي إلى أوكرانيا، لكونه يعلم بعمق الفساد المستشري".

ورأى الباحث أن "لا أحد خاصة في الدوائر الضيقة يقدم على عملية فساد في وقت تنهار فيه الدولة والشعب، إلا بالاتفاق الضمني مع صاحب القرار، وهو زيلينسكي، الذي سرّع انهيار هيكله وسقوط المشروع الذي كان هو في واجهته، لإضعاف روسيا"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة لن تسلم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا".

الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
الكرملين: الغرب يدرك أن الأموال المخصصة لأوكرانيا تسرق من قبل نظام كييف
09:35 GMT

وتابع ديب: "يوجد مأزق حقيقي للاتحاد الأوروبي بين رهاب الوحدة الخاص به وبين الضغط الأمريكي"، مؤكدا أن "الأمريكي حسم خياره بعدم دعم نظام زيلينسكي".

ونوّه ديب بأن "هناك إمكانية تعاون بين الإدارة الأمريكية وروسيا"، مضيفا: "بالنسبة للواقع الميداني الأوروبي الأوكراني سيذهب زيلينسكي إلى تصعيد عملياته لقطع السبيل أمام الأوكرانيين لإقامة تظاهرات".
واعتبر ديب أن "زيلينسكي يريد تخليص نفسه بحرب مفتوحة على كل المقاطعات لزرع الخوف لدى الأوكراني لينسى مسألة الفساد".
طواقم الدفاع الجوي الروسي تدمر 22 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": استسلام أوكراني "بالجملة" على محور خاركوف
