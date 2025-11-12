عربي
القوات الروسية تطهر بلدة سوخوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية من قوات كييف- وزارة الدفاع
الكرملين-الغرب-يدرك-أن-الأموال-المخصصة-لأوكرانيا-تسرق-من-قبل-نظام-كييف--عاجل
الكرملين: الغرب يدرك أن الأموال المخصصة لأوكرانيا تسرق من قبل نظام كييف- عاجل
الكرملين: الغرب يدرك أن الأموال المخصصة لأوكرانيا تسرق من قبل نظام كييف- عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الغرب يدرك بشكل متزايد، أن نظام كييف يختلس الأموال المخصصة لمساعدة لأوكرانيا. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف ردا على السؤال عما إذا كان الكرملين قد انتبه لفضيحة الفساد المتكشفة في أوكرانيا: "نعتقد أن العواصم الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة، لاحظت ذلك، ففي نهاية المطاف، هذه الدول مانحة نشطة لنظام كييف، وبالطبع، تدرك هذه الدول بشكل متزايد أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي تأخذها من دافعي الضرائب، يتم اختلاسها من قبل نظام كييف، وهذا أمر بديهي، ويدرك المزيد والمزيد من الناس هذا الأمر".
الكرملين: الغرب يدرك أن الأموال المخصصة لأوكرانيا تسرق من قبل نظام كييف- عاجل

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الغرب يدرك بشكل متزايد، أن نظام كييف يختلس الأموال المخصصة لمساعدة لأوكرانيا.
وقال بيسكوف ردا على السؤال عما إذا كان الكرملين قد انتبه لفضيحة الفساد المتكشفة في أوكرانيا: "نعتقد أن العواصم الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة، لاحظت ذلك، ففي نهاية المطاف، هذه الدول مانحة نشطة لنظام كييف، وبالطبع، تدرك هذه الدول بشكل متزايد أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي تأخذها من دافعي الضرائب، يتم اختلاسها من قبل نظام كييف، وهذا أمر بديهي، ويدرك المزيد والمزيد من الناس هذا الأمر".
