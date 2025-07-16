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ضابط أمريكي سابق يكشف تورط السيناتور الأمريكي غراهام في فضيحة فساد أوكرانية
ضابط أمريكي سابق يكشف تورط السيناتور الأمريكي غراهام في فضيحة فساد أوكرانية
سبوتنيك عربي
كشف لاري جونسون، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، عن معلومات صادمة، حيث أشار إلى أن المبلغين الأوكرانيين قدموا للسلطات الأمريكية أدلة تثبت... 16.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-16T20:01+0000
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وقال جونسون خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد قيل لي أن ليندسي غراهام (المدرج في القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين) هو أحد الأشخاص الذين استفادوا ماليا من هذا الفساد".ويشار إلى أن غراهام معروف بتأييده القوي للسياسات الأمريكية التي تستهدف السيطرة على الموارد الطبيعية والاقتصادات في مناطق عدة، وهو ما يتضح في عدة ملفات.ولاحقًا، اعترف غراهام بأن هذه الحرب تدور حول المال، وأضاف: "أوكرانيا هي "منجم ذهب" بموارد معدنية حيوية بقيمة 12 تريليون دولار، والتي لا يستطيع الغرب تحمل خسارتها".والجدير بالذكر أن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، مدرج في قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا.سيناتور أمريكي: مسلحون من القوات الأوكرانية تجولوا في أروقة الكونغرس وتوسلوا المساعدةترامب بشأن مشروع "غراهام وبلومينثال" المناهض لروسيا: يجب أن أراه
https://sarabic.ae/20250716/سياسي-أوكراني-سابق-السيناتور-الأمريكي-غراهام-يستفيد-ماليا-من-دعمه-لأوكرانيا-1102738576.html
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ضابط أمريكي سابق يكشف تورط السيناتور الأمريكي غراهام في فضيحة فساد أوكرانية

20:01 GMT 16.07.2025
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توافد قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للبلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
© Sputnik . Stringer
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كشف لاري جونسون، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، عن معلومات صادمة، حيث أشار إلى أن المبلغين الأوكرانيين قدموا للسلطات الأمريكية أدلة تثبت سرقة المساعدات الأمريكية، وأن جزءا منها ذهب إلى جيوب العشرات من السياسيين الأمريكيين، بما في ذلك السيناتور ليندسي غراهام.
وقال جونسون خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد قيل لي أن ليندسي غراهام (المدرج في القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين) هو أحد الأشخاص الذين استفادوا ماليا من هذا الفساد".

ويشتهر السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، بدعم سياسات إمبريالية لصوصية تنتهجها الولايات المتحدة من خلال السطو على موارد دول أخرى حول العالم. ويعتبر مؤيدا للإمبريالية اللصوصية بكل ما للكلمة من معنى، حيث تجوب الولايات المتحدة العالم وتسرق موارد الآخرين.

علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
سياسي أوكراني سابق: السيناتور الأمريكي غراهام يستفيد ماليا من دعمه لأوكرانيا
18:38 GMT
ويشار إلى أن غراهام معروف بتأييده القوي للسياسات الأمريكية التي تستهدف السيطرة على الموارد الطبيعية والاقتصادات في مناطق عدة، وهو ما يتضح في عدة ملفات.

فيما يتعلق بالملف الأوكراني قال غراهام، في عام 2022، إنه مع الأسلحة والأموال الأمريكية، ستقاتل أوكرانيا حتى آخر أوكراني.

ولاحقًا، اعترف غراهام بأن هذه الحرب تدور حول المال، وأضاف: "أوكرانيا هي "منجم ذهب" بموارد معدنية حيوية بقيمة 12 تريليون دولار، والتي لا يستطيع الغرب تحمل خسارتها".
والجدير بالذكر أن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، مدرج في قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا.
سيناتور أمريكي: مسلحون من القوات الأوكرانية تجولوا في أروقة الكونغرس وتوسلوا المساعدة
ترامب بشأن مشروع "غراهام وبلومينثال" المناهض لروسيا: يجب أن أراه
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