https://sarabic.ae/20250531/ترامب-بشأن-مشروع-غراهام-وبلومينثال-المناهض-لروسيا-يجب-أن-أراه-1101152848.html

ترامب بشأن مشروع "غراهام وبلومينثال" المناهض لروسيا: يجب أن أراه

ترامب بشأن مشروع "غراهام وبلومينثال" المناهض لروسيا: يجب أن أراه

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لم يطّلع بعد على مشروع "القانون" المقدم من السيناتورين الجمهوري ليندسي غراهام (المُدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين... 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T05:31+0000

2025-05-31T05:31+0000

2025-05-31T05:31+0000

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وقال ترامب، ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان يؤيد مشروع "قانون غراهام وبلومينثال": "لا أعرف، سأضطر إلى رؤيته، سوف ننظر فيه".وجاء مشروع "القانون" بمبادرة من السيناتورين الجمهوري ليندسي غراهام من كارولينا الجنوبية، المدرج على القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين، والديمقراطي ريتشارد بلومنتال من كونيتيكت.وكان غراهام، قد صرح خلال زيارة سابقة إلى كييف، بأنه يتوقع بدء مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، معربًا عن اعتقاده بأنه "سيجد تأييدا مماثلا في مجلس النواب"، على حد زعمه.وقدّم غراهام، أوائل أبريل/ نيسان الماضي، المعروف بخطابه المناهض لروسيا، مشروع "قانون" إلى الكونغرس الأمريكي بشأن العقوبات، يفرض رسومًا جمركية بنسبة 500% على السلع التي تستوردها الولايات المتحدة الأمريكية من الدول التي تشتري النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي واليورانيوم من روسيا، وذلك خلال المفاوضات المكثفة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة ضد روسيا. وفي الدول الغربية ذاتها، تكررت الآراء التي تُشير إلى عدم فعالية العقوبات ضد روسيا.عضو في البرلمان الأوروبي: سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا فشلت تماماالكرملين يحدد شرطا للاجتماع بين بوتين وترامب وزيلينسكيمحكمة أمريكية تمنع رسوم "يوم التحرير" التي فرضها ترامب

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