https://sarabic.ae/20250530/ترامب-أعرف-بوتين-جيدا-ومررنا-بالكثير-معا-1101147243.html

ترامب: أعرف بوتين جيدا ومررنا بالكثير معا

ترامب: أعرف بوتين جيدا ومررنا بالكثير معا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعرف نظيره الروسي فلاديمير بوتين جيدا، و"مر بالكثير معه". 30.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-30T19:28+0000

2025-05-30T19:28+0000

2025-05-30T19:28+0000

فلاديمير بوتين

دونالد ترامب

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097730700_0:0:3463:1949_1920x0_80_0_0_b417bfe2e24d91d726882ac22586075c.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: "أعرف بوتين جيدا، ومررت بالكثير معه، لأن... خدعة 'روسيا، روسيا، روسيا' اتضح أنها كذبة كاملة".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح يوم الأربعاء الماضي، بأنه لن يكشف عن العواقب المحتملة على روسيا، في حال عدم حل الأزمة الأوكرانية، لكنه أكد أن "كلامه مؤثر للغاية". وفي يوم الثلاثاء الماضي، زعم ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، بأنه لولاه، لكانت "أمور سيئة للغاية" قد حدثت لموسكو، كما قال إن روسيا "تلعب بالنار".وردا على ذلك، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف: "بالنسبة لتصريحات ترامب حول (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين "يلعب بالنار" و"أشياء سيئة حقا" تحدث لروسيا، الشيء الوحيد السيئ الذي أعرفه هو الحرب العالمية الثالثة، آمل أن يفهم ترامب هذا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد دعا كييف إلى استئناف مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدًا إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال هذه المفاوضات.وكان وفدان، روسي وأوكراني، قد اجتمعا في 16 مايو/ أيار الجاري، بمدينة إسطنبول التركية، عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق على تبادل الأسرى بواقع ألف أسير من كل طرف، إضافة إلى اتفاق ينص على أن تقدم موسكو وكييف، بشكل مفصّل ومكتوب، رؤيتيهما بشأن وقف إطلاق النار، ومواصلة الاجتماعات في وقت لاحق.

https://sarabic.ae/20250530/الكرملين-يحدد-شرطا-للاجتماع-بين-بوتين-وترامب-وزيلينسكي-1101133220.html

https://sarabic.ae/20250530/فيدان-تركيا-مستعدة-لاستضافة-اجتماع-بين-بوتين-وترامب-وزيلينسكي-1101126152.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن