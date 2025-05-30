https://sarabic.ae/20250530/ترامب-أعرف-بوتين-جيدا-ومررنا-بالكثير-معا-1101147243.html
ترامب: أعرف بوتين جيدا ومررنا بالكثير معا
ترامب: أعرف بوتين جيدا ومررنا بالكثير معا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعرف نظيره الروسي فلاديمير بوتين جيدا، و"مر بالكثير معه". 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T19:28+0000
2025-05-30T19:28+0000
2025-05-30T19:28+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: "أعرف بوتين جيدا، ومررت بالكثير معه، لأن... خدعة 'روسيا، روسيا، روسيا' اتضح أنها كذبة كاملة".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح يوم الأربعاء الماضي، بأنه لن يكشف عن العواقب المحتملة على روسيا، في حال عدم حل الأزمة الأوكرانية، لكنه أكد أن "كلامه مؤثر للغاية". وفي يوم الثلاثاء الماضي، زعم ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، بأنه لولاه، لكانت "أمور سيئة للغاية" قد حدثت لموسكو، كما قال إن روسيا "تلعب بالنار".وردا على ذلك، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف: "بالنسبة لتصريحات ترامب حول (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين "يلعب بالنار" و"أشياء سيئة حقا" تحدث لروسيا، الشيء الوحيد السيئ الذي أعرفه هو الحرب العالمية الثالثة، آمل أن يفهم ترامب هذا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد دعا كييف إلى استئناف مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدًا إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال هذه المفاوضات.وكان وفدان، روسي وأوكراني، قد اجتمعا في 16 مايو/ أيار الجاري، بمدينة إسطنبول التركية، عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق على تبادل الأسرى بواقع ألف أسير من كل طرف، إضافة إلى اتفاق ينص على أن تقدم موسكو وكييف، بشكل مفصّل ومكتوب، رؤيتيهما بشأن وقف إطلاق النار، ومواصلة الاجتماعات في وقت لاحق.
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https://sarabic.ae/20250530/فيدان-تركيا-مستعدة-لاستضافة-اجتماع-بين-بوتين-وترامب-وزيلينسكي-1101126152.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب: أعرف بوتين جيدا ومررنا بالكثير معا
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعرف نظيره الروسي فلاديمير بوتين جيدا، و"مر بالكثير معه".
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: "أعرف بوتين جيدا، ومررت بالكثير معه، لأن... خدعة 'روسيا، روسيا، روسيا' اتضح أنها كذبة كاملة".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح يوم الأربعاء الماضي، بأنه لن يكشف عن العواقب المحتملة على روسيا، في حال عدم حل الأزمة الأوكرانية، لكنه أكد أن "كلامه مؤثر للغاية".
وفي يوم الثلاثاء الماضي، زعم ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، بأنه لولاه، لكانت "أمور سيئة للغاية" قد حدثت لموسكو، كما قال إن روسيا "تلعب بالنار".
وردا على ذلك، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف: "بالنسبة لتصريحات ترامب حول (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين "يلعب بالنار" و"أشياء سيئة حقا" تحدث لروسيا، الشيء الوحيد السيئ الذي أعرفه هو الحرب العالمية الثالثة، آمل أن يفهم ترامب هذا".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد دعا كييف إلى استئناف مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة
في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدًا إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال هذه المفاوضات.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا تسعى بجدية إلى حل سلمي طويل الأمد، يهدف إلى إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالحها.
وكان وفدان، روسي وأوكراني
، قد اجتمعا في 16 مايو/ أيار الجاري، بمدينة إسطنبول التركية، عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق على تبادل الأسرى بواقع ألف أسير من كل طرف، إضافة إلى اتفاق ينص على أن تقدم موسكو وكييف، بشكل مفصّل ومكتوب، رؤيتيهما بشأن وقف إطلاق النار، ومواصلة الاجتماعات في وقت لاحق.