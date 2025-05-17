https://sarabic.ae/20250517/محلل-سياسي-مفاوضات-روسيا-وأوكرانيا-خطوة-أولى-لبناء-الثقة-بين-الطرفين-1100662668.html

محلل سياسي: مفاوضات روسيا وأوكرانيا خطوة أولى لبناء الثقة بين الطرفين

محلل سياسي: مفاوضات روسيا وأوكرانيا خطوة أولى لبناء الثقة بين الطرفين

سبوتنيك عربي

قال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا تُعد خطوة إيجابية كبداية لبناء الثقة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الثلاثي... 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T10:37+0000

2025-05-17T10:37+0000

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وأوضح العبدلي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن الاجتماع أسفر عن عدة نقاط محورية، أبرزها مناقشة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وقد يصل عدد الأسرى المتبادل إلى ألف أسير من الجانبين، كجزء من مبادرات حسن النية.وأضاف أنه لم تصدر عن أي من الطرفين تصريحات سلبية أو متشائمة بعد اللقاء، إلا أن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مسؤول أوكراني مزاعم تفيد بأن "روسيا طالبت كييف بالتخلي عن مزيد من الأراضي".وأشار العبدلي إلى أن المفاوضات يقودها من الجانب الروسي مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، فلاديمير ميدينسكي، بينما يمثل أوكرانيا وزير الدفاع رستمر عمروف، واصفًا إياهما بأنهما من الشخصيات الفاعلة في بلديهما، وقد تم اختيارهما بعناية نظرًا لما يتمتعان به من مرونة وفعالية.وأكد أن نجاح هذه المفاوضات يتوقف على شرطين رئيسيين: قبول أوكرانيا بوقف إطلاق النار، والانسحاب من الجمهوريتين الروسيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وتوقع العبدلي أن يكون هناك لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرًا أن "ترامب قادر على التأثير على الموقف الأوكراني والغربي، ومن خلال هذا اللقاء قد سيتم التوصل إلى اتفاق مباشر بينه وبين بوتين".وأكد أن "روسيا لا تريد الأذى لأوكرانيا، التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي السابق"، مضيفًا أن "الروس يرون أنفسهم مجبرين على هذه الحرب، التي كان من الممكن تفاديها، لولا تدخل أطراف خارجية دفعت أوكرانيا إلى المواجهة".

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