https://sarabic.ae/20250517/محلل-سياسي-مفاوضات-روسيا-وأوكرانيا-خطوة-أولى-لبناء-الثقة-بين-الطرفين-1100662668.html
محلل سياسي: مفاوضات روسيا وأوكرانيا خطوة أولى لبناء الثقة بين الطرفين
محلل سياسي: مفاوضات روسيا وأوكرانيا خطوة أولى لبناء الثقة بين الطرفين
سبوتنيك عربي
قال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا تُعد خطوة إيجابية كبداية لبناء الثقة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الثلاثي... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T10:37+0000
2025-05-17T10:37+0000
2025-05-17T10:39+0000
حصري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100600907_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_0d6806fdeddfc3d9a4fa9b46a1c9f947.jpg
وأوضح العبدلي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن الاجتماع أسفر عن عدة نقاط محورية، أبرزها مناقشة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وقد يصل عدد الأسرى المتبادل إلى ألف أسير من الجانبين، كجزء من مبادرات حسن النية.وأضاف أنه لم تصدر عن أي من الطرفين تصريحات سلبية أو متشائمة بعد اللقاء، إلا أن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مسؤول أوكراني مزاعم تفيد بأن "روسيا طالبت كييف بالتخلي عن مزيد من الأراضي".وأشار العبدلي إلى أن المفاوضات يقودها من الجانب الروسي مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، فلاديمير ميدينسكي، بينما يمثل أوكرانيا وزير الدفاع رستمر عمروف، واصفًا إياهما بأنهما من الشخصيات الفاعلة في بلديهما، وقد تم اختيارهما بعناية نظرًا لما يتمتعان به من مرونة وفعالية.وأكد أن نجاح هذه المفاوضات يتوقف على شرطين رئيسيين: قبول أوكرانيا بوقف إطلاق النار، والانسحاب من الجمهوريتين الروسيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وتوقع العبدلي أن يكون هناك لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرًا أن "ترامب قادر على التأثير على الموقف الأوكراني والغربي، ومن خلال هذا اللقاء قد سيتم التوصل إلى اتفاق مباشر بينه وبين بوتين".وأكد أن "روسيا لا تريد الأذى لأوكرانيا، التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي السابق"، مضيفًا أن "الروس يرون أنفسهم مجبرين على هذه الحرب، التي كان من الممكن تفاديها، لولا تدخل أطراف خارجية دفعت أوكرانيا إلى المواجهة".
https://sarabic.ae/20250516/خبير-عسكري-أمريكي-روسيا-وأوكرانيا-حققتا-النتائج-المرجوة-في-محادثات-إسطنبول-1100645776.html
https://sarabic.ae/20250516/خبير-مفاوضات-روسيا-وأوكرانيا-خطوة-أولى-لفتح-باب-الحوار-الذي-لطالما-كان-مغلقا-من-قبل-كييف---1100634475.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100600907_6:0:1143:853_1920x0_80_0_0_da5a7e4a62ca36ed3509feebd79563c0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
محلل سياسي: مفاوضات روسيا وأوكرانيا خطوة أولى لبناء الثقة بين الطرفين
10:37 GMT 17.05.2025 (تم التحديث: 10:39 GMT 17.05.2025)
حصري
قال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا تُعد خطوة إيجابية كبداية لبناء الثقة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الثلاثي الذي ضم الوفدين الروسي والأوكراني، بحضور الوسيط التركي برئاسة وزير الخارجية التركي، يمثل أول لقاء مباشر بين الطرفين منذ عام 2022.
وأوضح العبدلي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن الاجتماع أسفر عن عدة نقاط محورية، أبرزها مناقشة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وقد يصل عدد الأسرى المتبادل إلى ألف أسير من الجانبين، كجزء من مبادرات حسن النية.
وأضاف أنه لم تصدر عن أي من الطرفين تصريحات سلبية أو متشائمة بعد اللقاء، إلا أن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مسؤول أوكراني مزاعم تفيد بأن "روسيا طالبت كييف بالتخلي عن مزيد من الأراضي".
وعلّق العبدلي على هذه التصريحات قائلاً: "هذا الخبر غير صحيح ومجرد تشويش إعلامي يهدف إلى تقويض جهود السلام، ومحاولة من بعض الأطراف الغربية لإثارة الفتن بين الشعبين الروسي والأوكراني، وإظهار فشل المفاوضات".
وأشار العبدلي إلى أن المفاوضات يقودها من الجانب الروسي مساعد الرئيس فلاديمير بوتين
، فلاديمير ميدينسكي، بينما يمثل أوكرانيا وزير الدفاع رستمر عمروف، واصفًا إياهما بأنهما من الشخصيات الفاعلة في بلديهما، وقد تم اختيارهما بعناية نظرًا لما يتمتعان به من مرونة وفعالية.
وأكد أن نجاح هذه المفاوضات يتوقف على شرطين رئيسيين: قبول أوكرانيا بوقف إطلاق النار، والانسحاب من الجمهوريتين الروسيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وتوقع العبدلي أن يكون هناك لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرًا أن "ترامب قادر على التأثير على الموقف الأوكراني والغربي، ومن خلال هذا اللقاء قد سيتم التوصل إلى اتفاق مباشر بينه وبين بوتين".
وأكد أن "روسيا لا تريد الأذى لأوكرانيا، التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي السابق"، مضيفًا أن "الروس يرون أنفسهم مجبرين على هذه الحرب، التي كان من الممكن تفاديها، لولا تدخل أطراف خارجية دفعت أوكرانيا إلى المواجهة".