https://sarabic.ae/20250530/الكرملين-يحدد-شرطا-للاجتماع-بين-بوتين-وترامب-وزيلينسكي-1101133220.html

الكرملين يحدد شرطا للاجتماع بين بوتين وترامب وزيلينسكي

الكرملين يحدد شرطا للاجتماع بين بوتين وترامب وزيلينسكي

سبوتنيك عربي

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عن شرط للاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب،... 30.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-30T11:57+0000

2025-05-30T11:57+0000

2025-05-30T11:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بيسكوف للصحفيين: "أولًا، يجب التوصل إلى نتيجة في المفاوضات المباشرة بين البلدين (روسيا وأوكرانيا). بعد ذلك، إذا تم التوصل إلى هذه النتيجة، فعندئذٍ، بالطبع، يمكننا الحديث عن اتصالات على أعلى مستوى (بين بوتين وترامب وزيلينسكي)".وذكر بيسكوف أن الوفد الروسي يتوجه، اليوم الجمعة، إلى إسطنبول، ويستعد لجولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الأوكراني، في 2 يونيو/ حزيران المقبل.وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تتوقع مناقشة مسودتي المذكرتين الروسية والأوكرانية خلال الجولة الثانية من المحادثات في إسطنبول، وأوضح: "نأمل أن تُناقش مسودتا المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات، التي سيكون الوفد الروسي جاهزًا لها صباح الاثنين (المقبل) في إسطنبول"، وأكد أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل مسودة المذكرة الروسية بشأن التسوية الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20250530/الكرملين-الوفد-الروسي-يتوجه-إلى-إسطنبول-ويستعد-لجولة-جديدة-من-المفاوضات-مع-كييف--1101127144.html

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