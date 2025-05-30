https://sarabic.ae/20250530/الكرملين-يحدد-شرطا-للاجتماع-بين-بوتين-وترامب-وزيلينسكي-1101133220.html
الكرملين يحدد شرطا للاجتماع بين بوتين وترامب وزيلينسكي
الكرملين يحدد شرطا للاجتماع بين بوتين وترامب وزيلينسكي
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عن شرط للاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب،... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T11:57+0000
2025-05-30T11:57+0000
2025-05-30T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف للصحفيين: "أولًا، يجب التوصل إلى نتيجة في المفاوضات المباشرة بين البلدين (روسيا وأوكرانيا). بعد ذلك، إذا تم التوصل إلى هذه النتيجة، فعندئذٍ، بالطبع، يمكننا الحديث عن اتصالات على أعلى مستوى (بين بوتين وترامب وزيلينسكي)".وذكر بيسكوف أن الوفد الروسي يتوجه، اليوم الجمعة، إلى إسطنبول، ويستعد لجولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الأوكراني، في 2 يونيو/ حزيران المقبل.وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تتوقع مناقشة مسودتي المذكرتين الروسية والأوكرانية خلال الجولة الثانية من المحادثات في إسطنبول، وأوضح: "نأمل أن تُناقش مسودتا المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات، التي سيكون الوفد الروسي جاهزًا لها صباح الاثنين (المقبل) في إسطنبول"، وأكد أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل مسودة المذكرة الروسية بشأن التسوية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250530/الكرملين-الوفد-الروسي-يتوجه-إلى-إسطنبول-ويستعد-لجولة-جديدة-من-المفاوضات-مع-كييف--1101127144.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين يحدد شرطا للاجتماع بين بوتين وترامب وزيلينسكي
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عن شرط للاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي.
وقال بيسكوف للصحفيين: "أولًا، يجب التوصل إلى نتيجة في المفاوضات المباشرة بين البلدين (روسيا وأوكرانيا). بعد ذلك، إذا تم التوصل إلى هذه النتيجة، فعندئذٍ، بالطبع، يمكننا الحديث عن اتصالات على أعلى مستوى (بين بوتين وترامب وزيلينسكي)".
وأضاف بيسكوف أن الرئيس بوتين يؤيد مبدئيًا الاتصالات على أعلى مستوى، قائلًا: "أكد الرئيس بوتين، في مناسبات عدة، أنه يؤيد مبدئيًا الاتصالات على أعلى مستوى. بالطبع، هناك طلب عليها، ولكن يجب الاستعداد لها".
وذكر بيسكوف أن الوفد الروسي يتوجه، اليوم الجمعة، إلى إسطنبول، ويستعد لجولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الأوكراني، في 2 يونيو/ حزيران المقبل.
وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "أردت أيضا أن أبلغكم اليوم، أن وفدنا، الوفد الروسي للمفاوضات، يغادر إلى إسطنبول"، وأضاف: "وفد المفاوضين الروس، سيذهب إلى إسطنبول، وسيكون جاهزًا ابتداء من صباح يوم الاثنين (المقبل)، لمواصلة المفاوضات في الجولة الثانية منها".
وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تتوقع مناقشة مسودتي المذكرتين الروسية والأوكرانية خلال الجولة الثانية من المحادثات في إسطنبول، وأوضح: "نأمل أن تُناقش مسودتا المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات، التي سيكون الوفد الروسي جاهزًا لها صباح الاثنين (المقبل) في إسطنبول"، وأكد أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل مسودة المذكرة الروسية بشأن التسوية الأوكرانية.