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الكرملين: الوفد الروسي يتوجه إلى إسطنبول ويستعد لجولة جديدة من المفاوضات مع كييف
الكرملين: الوفد الروسي يتوجه إلى إسطنبول ويستعد لجولة جديدة من المفاوضات مع كييف
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الوفد الروسي يتوجه إلى إسطنبول، ويستعد لجولة جديدة من المفاوضات مع وفد كييف، في 2... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T10:09+0000
2025-05-30T10:58+0000
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وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "أردت أيضا أن أبلغكم اليوم، أن وفدنا، الوفد الروسي للمفاوضات، يغادر إلى إسطنبول"، وأضاف: "وفد المفاوضين الروس، سيذهب إلى إسطنبول، وسيكون جاهزًا ابتداء من صباح يوم الاثنين (المقبل)، لمواصلة المفاوضات في الجولة الثانية من هذه المفاوضات".وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تتوقع مناقشة مسودتي المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول، وقال: "نأمل أن تناقش مسودتا المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات، التي سيكون الوفد الروسي جاهزًا لها صباح الاثنين (المقبل) في إسطنبول". وأكد أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل مسودة المذكرة الروسية بشأن التسوية الأوكرانية.ويوم الأربعاء الماضي، صرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، بأنه سلّم الجانب الروسي مسودة مذكرة تتضمن الرؤية الأوكرانية لحل النزاع.وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، أكد مرات عدة، أنه يؤيد مبدئيًا إجراء اتصالات على أعلى مستوى، وقال: "أكد الرئيس بوتين مرارًا وتكرارًا، أنه يؤيد مبدئيًا إجراء اتصالات على أعلى مستوى. بالطبع، هناك طلب عليها، ولكن يجب الاستعداد لها".وأشار بيسكوف إلى أن مناقشة مستقبل الأمن الأوروبي ينبغي أن تكون مع الأوروبيين، ولكن في إسطنبول ستكون المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. وشدد على أن الرئيس بوتين ينقل باستمرار إلى محاوريه، بما في ذلك في الولايات المتحدة، موقف روسيا بشأن عدم توسع حلف شمال الأطلسي شرقا.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الوفد الروسي مستعد لتقديم مذكرة تفاهم إلى الجانب الأوكراني بشأن التسوية خلال الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول، في 2 يونيو المقبل.إعلام: مكتب زيلينسكي يعلن استعداد كييف حضور الاجتماع المقبل مع روسيا في إسطنبولالخارجية الروسية تعلق على تشكيلة الوفد الروسي في محادثات إسطنبول المقبلة
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, إسطنبول, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, إسطنبول, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم

الكرملين: الوفد الروسي يتوجه إلى إسطنبول ويستعد لجولة جديدة من المفاوضات مع كييف

10:09 GMT 30.05.2025 (تم التحديث: 10:58 GMT 30.05.2025)
© Sputnikرئيس الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا في تركيا فلاديمير ميدينسكي
رئيس الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا في تركيا فلاديمير ميدينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الوفد الروسي يتوجه إلى إسطنبول، ويستعد لجولة جديدة من المفاوضات مع وفد كييف، في 2 يونيو/ حزيران المقبل.
وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "أردت أيضا أن أبلغكم اليوم، أن وفدنا، الوفد الروسي للمفاوضات، يغادر إلى إسطنبول"، وأضاف: "وفد المفاوضين الروس، سيذهب إلى إسطنبول، وسيكون جاهزًا ابتداء من صباح يوم الاثنين (المقبل)، لمواصلة المفاوضات في الجولة الثانية من هذه المفاوضات".
وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تتوقع مناقشة مسودتي المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول، وقال: "نأمل أن تناقش مسودتا المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات، التي سيكون الوفد الروسي جاهزًا لها صباح الاثنين (المقبل) في إسطنبول". وأكد أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل مسودة المذكرة الروسية بشأن التسوية الأوكرانية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
الخارجية الروسية: كييف تفتعل هستيريا معتادة قبيل الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول
09:16 GMT
ويوم الأربعاء الماضي، صرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، بأنه سلّم الجانب الروسي مسودة مذكرة تتضمن الرؤية الأوكرانية لحل النزاع.

وأشار بيسكوف إلى أن قضايا الأمن في البحر الأسود، ستكون جزءًا لا يتجزأ من الشروط التي يجري وضعها لهدنة مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا.

وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتعامل كييف بجدية مع محادثات إسطنبول
03:56 GMT
وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، أكد مرات عدة، أنه يؤيد مبدئيًا إجراء اتصالات على أعلى مستوى، وقال: "أكد الرئيس بوتين مرارًا وتكرارًا، أنه يؤيد مبدئيًا إجراء اتصالات على أعلى مستوى. بالطبع، هناك طلب عليها، ولكن يجب الاستعداد لها".
وأضاف بيسكوف: "أولًا، يجب التوصل إلى نتيجة في المفاوضات المباشرة بين البلدين. بعد ذلك، إذا تم التوصل إلى هذه النتيجة، ومتى تم التوصل إليها، فعندئذٍ، بالطبع، يمكننا الحديث عن اتصالات على أعلى مستوى (بين بوتين وترامب وزيلينسكي)".
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا: أوكرانيا أمام خيارين إما السلام عبر المفاوضات أو الهزيمة الحتمية في ساحة المعركة
أمس, 23:59 GMT
وأشار بيسكوف إلى أن مناقشة مستقبل الأمن الأوروبي ينبغي أن تكون مع الأوروبيين، ولكن في إسطنبول ستكون المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. وشدد على أن الرئيس بوتين ينقل باستمرار إلى محاوريه، بما في ذلك في الولايات المتحدة، موقف روسيا بشأن عدم توسع حلف شمال الأطلسي شرقا.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الوفد الروسي مستعد لتقديم مذكرة تفاهم إلى الجانب الأوكراني بشأن التسوية خلال الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول، في 2 يونيو المقبل.
إعلام: مكتب زيلينسكي يعلن استعداد كييف حضور الاجتماع المقبل مع روسيا في إسطنبول
الخارجية الروسية تعلق على تشكيلة الوفد الروسي في محادثات إسطنبول المقبلة
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