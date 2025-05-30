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الخارجية الروسية: كييف تفتعل هستيريا معتادة قبيل الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول
الخارجية الروسية: كييف تفتعل هستيريا معتادة قبيل الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن كييف، كما هي العادة، تثير نوبة غضب قبيل الجولة الثانية من المفاوضات في... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا عبر القناة الأولى الروسية: "هكذا هو حالهم دائمًا. تذكروا مقطع الأغنية "لن أعطي آها لا لصديق ولا لعدوّ". يبدو لي أنه منطق يتبعونه بالفعل".وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أن الموقف الروسي بناء وتم عرضه على أعلى مستوى.وأجابت زاخاروفا، ردًا على سؤال حول التهديدات ضد فلاديمير ميدينسكي (مساعد الرئيس الروسي، رئيس وفد التفاوض) وأقاربه: "نظام كييف ومن يقفون وراءه يبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق الأنشطة الإرهابية، ليس فقط بالأقوال بل بالأفعال أيضًا. لقد توقفوا منذ فترة طويلة عن الشعور بالحرج أو إخفاء حقيقة أنهم ينفذون أعمالًا متطرفة وإرهابية، لذا فإن هذا مجرد عامل إضافي آخر يؤكد طبيعتهم الإرهابية".وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا عازمة على مواصلة عملية المفاوضات المباشرة الجادة مع أوكرانيا.وكان وفدان روسي وأوكراني، قد اجتمعا في 16 مايو/ أيار الجاري، بمدينة إسطنبول التركية، عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانية إجراء "مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.البيت الأبيض: واشنطن تأمل أن تحرز محادثات الأسبوع المقبل بين روسيا وأوكرانيا "تقدما فعليا"الرئاسة التركية: نتوقع عقد محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول الأسبوع المقبل
https://sarabic.ae/20250530/الخارجية-الروسية-روسيا-تأمل-أن-تتعامل-كييف-بجدية-مع-محادثات-إسطنبول--1101114985.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: كييف تفتعل هستيريا معتادة قبيل الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول
09:16 GMT 30.05.2025 (تم التحديث: 09:22 GMT 30.05.2025)
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن كييف، كما هي العادة، تثير نوبة غضب قبيل الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول لرفع سقف مطالبها، لكنها في كل مرة تتلقى العواقب.
وقالت زاخاروفا عبر القناة الأولى الروسية: "هكذا هو حالهم دائمًا. تذكروا مقطع الأغنية "لن أعطي آها لا لصديق ولا لعدوّ". يبدو لي أنه منطق يتبعونه بالفعل".
وأضافت: "لقد أحدثوا ذات الهستيريا، ضجيجًا غير بناء في المرة السابقة (في مايو/ أيار الجاري)... هكذا يجب أن نتعامل مع الموجة المقبلة من الضجيج الإعلامي. تحت وطأة هذا الضجيج، يريدون المساومة على شيء ما مجددًا، لجذب الانتباه إليهم مجددًا، لرفع سقف مطالبهم مجددًا، مع أنهم في كل مرة يتلقون العواقب".
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أن الموقف الروسي بناء وتم عرضه على أعلى مستوى.
وأجابت زاخاروفا، ردًا على سؤال حول التهديدات ضد فلاديمير ميدينسكي (مساعد الرئيس الروسي، رئيس وفد التفاوض) وأقاربه: "نظام كييف ومن يقفون وراءه يبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق الأنشطة الإرهابية، ليس فقط بالأقوال بل بالأفعال أيضًا. لقد توقفوا منذ فترة طويلة عن الشعور بالحرج أو إخفاء حقيقة أنهم ينفذون أعمالًا متطرفة وإرهابية، لذا فإن هذا مجرد عامل إضافي آخر يؤكد طبيعتهم الإرهابية".
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا عازمة على مواصلة عملية المفاوضات المباشرة الجادة مع أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، دون شروط مسبقة.
وكان وفدان روسي وأوكراني
، قد اجتمعا في 16 مايو/ أيار الجاري، بمدينة إسطنبول التركية، عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانية إجراء "مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.