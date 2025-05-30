الخارجية الروسية: كييف تفتعل هستيريا معتادة قبيل الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
09:03 GMT
55 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا ستضرب كل الأهداف العسكرية الموجودة في ألمانيا إذا ضربت بصواريخ "تاوروس"
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
10:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
16:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:23 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:36 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250530/الخارجية-الروسية-كييف-تفتعل-هستيريا-معتادة-قبيل-الجولة-الثانية-من-مفاوضات-إسطنبول--1101125166.html
الخارجية الروسية: كييف تفتعل هستيريا معتادة قبيل الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول
الخارجية الروسية: كييف تفتعل هستيريا معتادة قبيل الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن كييف، كما هي العادة، تثير نوبة غضب قبيل الجولة الثانية من المفاوضات في... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T09:16+0000
2025-05-30T09:22+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا عبر القناة الأولى الروسية: "هكذا هو حالهم دائمًا. تذكروا مقطع الأغنية "لن أعطي آها لا لصديق ولا لعدوّ". يبدو لي أنه منطق يتبعونه بالفعل".وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أن الموقف الروسي بناء وتم عرضه على أعلى مستوى.وأجابت زاخاروفا، ردًا على سؤال حول التهديدات ضد فلاديمير ميدينسكي (مساعد الرئيس الروسي، رئيس وفد التفاوض) وأقاربه: "نظام كييف ومن يقفون وراءه يبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق الأنشطة الإرهابية، ليس فقط بالأقوال بل بالأفعال أيضًا. لقد توقفوا منذ فترة طويلة عن الشعور بالحرج أو إخفاء حقيقة أنهم ينفذون أعمالًا متطرفة وإرهابية، لذا فإن هذا مجرد عامل إضافي آخر يؤكد طبيعتهم الإرهابية".وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا عازمة على مواصلة عملية المفاوضات المباشرة الجادة مع أوكرانيا.وكان وفدان روسي وأوكراني، قد اجتمعا في 16 مايو/ أيار الجاري، بمدينة إسطنبول التركية، عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانية إجراء "مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.البيت الأبيض: واشنطن تأمل أن تحرز محادثات الأسبوع المقبل بين روسيا وأوكرانيا "تقدما فعليا"الرئاسة التركية: نتوقع عقد محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول الأسبوع المقبل
https://sarabic.ae/20250530/الخارجية-الروسية-روسيا-تأمل-أن-تتعامل-كييف-بجدية-مع-محادثات-إسطنبول--1101114985.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: كييف تفتعل هستيريا معتادة قبيل الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول

09:16 GMT 30.05.2025 (تم التحديث: 09:22 GMT 30.05.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن كييف، كما هي العادة، تثير نوبة غضب قبيل الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول لرفع سقف مطالبها، لكنها في كل مرة تتلقى العواقب.
وقالت زاخاروفا عبر القناة الأولى الروسية: "هكذا هو حالهم دائمًا. تذكروا مقطع الأغنية "لن أعطي آها لا لصديق ولا لعدوّ". يبدو لي أنه منطق يتبعونه بالفعل".

وأضافت: "لقد أحدثوا ذات الهستيريا، ضجيجًا غير بناء في المرة السابقة (في مايو/ أيار الجاري)... هكذا يجب أن نتعامل مع الموجة المقبلة من الضجيج الإعلامي. تحت وطأة هذا الضجيج، يريدون المساومة على شيء ما مجددًا، لجذب الانتباه إليهم مجددًا، لرفع سقف مطالبهم مجددًا، مع أنهم في كل مرة يتلقون العواقب".

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أن الموقف الروسي بناء وتم عرضه على أعلى مستوى.
وأجابت زاخاروفا، ردًا على سؤال حول التهديدات ضد فلاديمير ميدينسكي (مساعد الرئيس الروسي، رئيس وفد التفاوض) وأقاربه: "نظام كييف ومن يقفون وراءه يبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق الأنشطة الإرهابية، ليس فقط بالأقوال بل بالأفعال أيضًا. لقد توقفوا منذ فترة طويلة عن الشعور بالحرج أو إخفاء حقيقة أنهم ينفذون أعمالًا متطرفة وإرهابية، لذا فإن هذا مجرد عامل إضافي آخر يؤكد طبيعتهم الإرهابية".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتعامل كييف بجدية مع محادثات إسطنبول
03:56 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا عازمة على مواصلة عملية المفاوضات المباشرة الجادة مع أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، دون شروط مسبقة.

وكان وفدان روسي وأوكراني، قد اجتمعا في 16 مايو/ أيار الجاري، بمدينة إسطنبول التركية، عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانية إجراء "مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.
البيت الأبيض: واشنطن تأمل أن تحرز محادثات الأسبوع المقبل بين روسيا وأوكرانيا "تقدما فعليا"
الرئاسة التركية: نتوقع عقد محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول الأسبوع المقبل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала