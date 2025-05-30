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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250530/الخارجية-الروسية-روسيا-تأمل-أن-تتعامل-كييف-بجدية-مع-محادثات-إسطنبول--1101114985.html
الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتعامل كييف بجدية مع محادثات إسطنبول
الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتعامل كييف بجدية مع محادثات إسطنبول
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الجمعة، بأن روسيا تأمل بأن تتعامل الحكومة الأوكرانية بجدية مع مفاوضات إسطنبول، وتستغل الفرصة للتوصل إلى حل... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T03:56+0000
2025-05-30T05:03+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال رودينكو، خلال مشاركته في مؤتمر "روسيا والصين: التعاون في عصر جديد"، في نسخته العاشرة: "روسيا مهتمة بتسوية سريعة للنزاع في أوكرانيا، وقد أكد ذلك مجددًا الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين، الذي طرح في 10 مايو (أيار الجاري)، مبادرة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع كييف، والتي توقفت في ربيع عام 2022".وأشار إلى أن "اللقاء الذي جرى بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، أتاح لهم الاتفاق على عدد من الخطوات العملية للتسوية".وختم نائب وزير الخارجية الروسي، بالقول: "نأمل أن تتعامل كييف بجدية مع هذه المفاوضات، هذه المرة، وأن تستغل الفرصة لتحقيق حل سلمي للأزمة".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد صرح يوم الأربعاء الماضي، بأن الوفد الروسي مستعد لتقديم مذكرة تسوية للطرف الأوكراني، خلال الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول، والمقررة في 2 يونيو/ حزيران المقبل. وفي الوقت نفسه، أشار الكرملين إلى أن روسيا لم تتلق بعد أي رد من أوكرانيا على اقتراحها بعقد الجلسة الثانية من المفاوضات في مدينة إسطنبول التركية، يوم الاثنين المقبل.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا تسعى بجدية إلى حل سلمي طويل الأمد، يهدف إلى إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالحها.وكان وفدان روسي وأوكراني، قد اجتمعا في 16 مايو الجاري، بمدينة إسطنبول التركية، عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق على تبادل الأسرى بواقع ألف أسير من كل طرف، إضافة إلى اتفاق ينص على أن تقدم موسكو وكييف، بشكل مفصّل ومكتوب، رؤيتيهما بشأن وقف إطلاق النار، ومواصلة الاجتماعات في وقت لاحق.
https://sarabic.ae/20250529/روسيا-أوكرانيا-أمام-خيارين-إما-السلام-عبر-المفاوضات-أو-الهزيمة-الحتمية-في-ساحة-المعركة-1101114026.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الخارجية الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتعامل كييف بجدية مع محادثات إسطنبول

03:56 GMT 30.05.2025 (تم التحديث: 05:03 GMT 30.05.2025)
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© ALEXANDER NEMENOV
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الجمعة، بأن روسيا تأمل بأن تتعامل الحكومة الأوكرانية بجدية مع مفاوضات إسطنبول، وتستغل الفرصة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.
وقال رودينكو، خلال مشاركته في مؤتمر "روسيا والصين: التعاون في عصر جديد"، في نسخته العاشرة: "روسيا مهتمة بتسوية سريعة للنزاع في أوكرانيا، وقد أكد ذلك مجددًا الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين، الذي طرح في 10 مايو (أيار الجاري)، مبادرة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع كييف، والتي توقفت في ربيع عام 2022".
وأشار إلى أن "اللقاء الذي جرى بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، أتاح لهم الاتفاق على عدد من الخطوات العملية للتسوية".
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا: أوكرانيا أمام خيارين إما السلام عبر المفاوضات أو الهزيمة الحتمية في ساحة المعركة
أمس, 23:59 GMT
وختم نائب وزير الخارجية الروسي، بالقول: "نأمل أن تتعامل كييف بجدية مع هذه المفاوضات، هذه المرة، وأن تستغل الفرصة لتحقيق حل سلمي للأزمة".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد صرح يوم الأربعاء الماضي، بأن الوفد الروسي مستعد لتقديم مذكرة تسوية للطرف الأوكراني، خلال الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول، والمقررة في 2 يونيو/ حزيران المقبل.
وفي الوقت نفسه، أشار الكرملين إلى أن روسيا لم تتلق بعد أي رد من أوكرانيا على اقتراحها بعقد الجلسة الثانية من المفاوضات في مدينة إسطنبول التركية، يوم الاثنين المقبل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد دعا كييف إلى استئناف مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدًا إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال هذه المفاوضات.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا تسعى بجدية إلى حل سلمي طويل الأمد، يهدف إلى إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالحها.
وكان وفدان روسي وأوكراني، قد اجتمعا في 16 مايو الجاري، بمدينة إسطنبول التركية، عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق على تبادل الأسرى بواقع ألف أسير من كل طرف، إضافة إلى اتفاق ينص على أن تقدم موسكو وكييف، بشكل مفصّل ومكتوب، رؤيتيهما بشأن وقف إطلاق النار، ومواصلة الاجتماعات في وقت لاحق.
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