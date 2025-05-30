https://sarabic.ae/20250530/إعلام-مكتب-زيلينسكي-يعلن-استعداد-كييف-حضور-الاجتماع-المقبل-مع-روسيا-في-إسطنبول-1101125720.html
إعلام: مكتب زيلينسكي يعلن استعداد كييف حضور الاجتماع المقبل مع روسيا في إسطنبول
إعلام: مكتب زيلينسكي يعلن استعداد كييف حضور الاجتماع المقبل مع روسيا في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فرنسية، بإعلان أندريه يرماك، مدير مكتب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن استعداد أوكرانيا لحضور الاجتماع المقبل مع روسيا، في مدينة إسطنبول... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T09:40+0000
2025-05-30T09:40+0000
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وبحسب ما نقلته تلك الوسائل عن مدير مكتب زيلينسكي، بشأن المفاوضات مع روسيا في إسطنبول المقررة الاثنين المقبل، فإن "أوكرانيا مستعدة لحضور الاجتماع المقبل مع الوفد الروسي".وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا عازمة على مواصلة عملية المفاوضات المباشرة الجادة مع أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، دون شروط مسبقة.وكان وفدان روسي وأوكراني، قد اجتمعا في 16 مايو/ أيار الجاري، بمدينة إسطنبول التركية، عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانية إجراء "مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.البيت الأبيض: واشنطن تأمل أن تحرز محادثات الأسبوع المقبل بين روسيا وأوكرانيا "تقدما فعليا"الرئاسة التركية: نتوقع عقد محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول الأسبوع المقبل
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
إعلام: مكتب زيلينسكي يعلن استعداد كييف حضور الاجتماع المقبل مع روسيا في إسطنبول
أفادت وسائل إعلام فرنسية، بإعلان أندريه يرماك، مدير مكتب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن استعداد أوكرانيا لحضور الاجتماع المقبل مع روسيا، في مدينة إسطنبول التركية.
وبحسب ما نقلته تلك الوسائل عن مدير مكتب زيلينسكي، بشأن المفاوضات مع روسيا في إسطنبول المقررة الاثنين المقبل، فإن "أوكرانيا مستعدة لحضور الاجتماع المقبل مع الوفد الروسي".
ونقلت عن يرماك، قوله: "لكننا نريد نقاشا بناء. هذا يعني أنه من المهم تسلم المسودة (مذكرة التفاهم) الروسية".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد أن الوفد الروسي مستعد لتقديم مذكرة تفاهم للجانب الأوكراني بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول، يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل.
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا عازمة على مواصلة عملية المفاوضات المباشرة الجادة مع أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، دون شروط مسبقة.
وكان وفدان روسي وأوكراني
، قد اجتمعا في 16 مايو/ أيار الجاري، بمدينة إسطنبول التركية، عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانية إجراء "مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.