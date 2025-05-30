https://sarabic.ae/20250530/إعلام-مكتب-زيلينسكي-يعلن-استعداد-كييف-حضور-الاجتماع-المقبل-مع-روسيا-في-إسطنبول-1101125720.html

إعلام: مكتب زيلينسكي يعلن استعداد كييف حضور الاجتماع المقبل مع روسيا في إسطنبول

إعلام: مكتب زيلينسكي يعلن استعداد كييف حضور الاجتماع المقبل مع روسيا في إسطنبول

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بإعلان أندريه يرماك، مدير مكتب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن استعداد أوكرانيا لحضور الاجتماع المقبل مع روسيا، في مدينة إسطنبول... 30.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-30T09:40+0000

2025-05-30T09:40+0000

2025-05-30T09:40+0000

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وبحسب ما نقلته تلك الوسائل عن مدير مكتب زيلينسكي، بشأن المفاوضات مع روسيا في إسطنبول المقررة الاثنين المقبل، فإن "أوكرانيا مستعدة لحضور الاجتماع المقبل مع الوفد الروسي".وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا عازمة على مواصلة عملية المفاوضات المباشرة الجادة مع أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، دون شروط مسبقة.وكان وفدان روسي وأوكراني، قد اجتمعا في 16 مايو/ أيار الجاري، بمدينة إسطنبول التركية، عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانية إجراء "مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.البيت الأبيض: واشنطن تأمل أن تحرز محادثات الأسبوع المقبل بين روسيا وأوكرانيا "تقدما فعليا"الرئاسة التركية: نتوقع عقد محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول الأسبوع المقبل

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