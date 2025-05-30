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https://sarabic.ae/20250530/إعلام-مكتب-زيلينسكي-يعلن-استعداد-كييف-حضور-الاجتماع-المقبل-مع-روسيا-في-إسطنبول-1101125720.html
إعلام: مكتب زيلينسكي يعلن استعداد كييف حضور الاجتماع المقبل مع روسيا في إسطنبول
إعلام: مكتب زيلينسكي يعلن استعداد كييف حضور الاجتماع المقبل مع روسيا في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فرنسية، بإعلان أندريه يرماك، مدير مكتب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن استعداد أوكرانيا لحضور الاجتماع المقبل مع روسيا، في مدينة إسطنبول... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T09:40+0000
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وبحسب ما نقلته تلك الوسائل عن مدير مكتب زيلينسكي، بشأن المفاوضات مع روسيا في إسطنبول المقررة الاثنين المقبل، فإن "أوكرانيا مستعدة لحضور الاجتماع المقبل مع الوفد الروسي".وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا عازمة على مواصلة عملية المفاوضات المباشرة الجادة مع أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، دون شروط مسبقة.وكان وفدان روسي وأوكراني، قد اجتمعا في 16 مايو/ أيار الجاري، بمدينة إسطنبول التركية، عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانية إجراء "مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.البيت الأبيض: واشنطن تأمل أن تحرز محادثات الأسبوع المقبل بين روسيا وأوكرانيا "تقدما فعليا"الرئاسة التركية: نتوقع عقد محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول الأسبوع المقبل
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

إعلام: مكتب زيلينسكي يعلن استعداد كييف حضور الاجتماع المقبل مع روسيا في إسطنبول

09:40 GMT 30.05.2025
© Sputnikوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال افتتاح المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال افتتاح المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فرنسية، بإعلان أندريه يرماك، مدير مكتب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن استعداد أوكرانيا لحضور الاجتماع المقبل مع روسيا، في مدينة إسطنبول التركية.
وبحسب ما نقلته تلك الوسائل عن مدير مكتب زيلينسكي، بشأن المفاوضات مع روسيا في إسطنبول المقررة الاثنين المقبل، فإن "أوكرانيا مستعدة لحضور الاجتماع المقبل مع الوفد الروسي".

ونقلت عن يرماك، قوله: "لكننا نريد نقاشا بناء. هذا يعني أنه من المهم تسلم المسودة (مذكرة التفاهم) الروسية".

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
الخارجية الروسية: كييف تفتعل هستيريا معتادة قبيل الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول
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وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد أن الوفد الروسي مستعد لتقديم مذكرة تفاهم للجانب الأوكراني بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول، يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل.
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا عازمة على مواصلة عملية المفاوضات المباشرة الجادة مع أوكرانيا.
كيث كيلوغ، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
مبعوث ترامب الخاص إلى أوكرانيا: الناتو قد يتوقف عن التوسع نحو حدود روسيا
07:59 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، دون شروط مسبقة.
وكان وفدان روسي وأوكراني، قد اجتمعا في 16 مايو/ أيار الجاري، بمدينة إسطنبول التركية، عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانية إجراء "مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.
البيت الأبيض: واشنطن تأمل أن تحرز محادثات الأسبوع المقبل بين روسيا وأوكرانيا "تقدما فعليا"
الرئاسة التركية: نتوقع عقد محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول الأسبوع المقبل
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