https://sarabic.ae/20250530/عضو-في-البرلمان-الأوروبي-سياسة-العقوبات-الأوروبية-ضد-روسيا-فشلت-تماما-1101117153.html

عضو في البرلمان الأوروبي: سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا فشلت تماما

عضو في البرلمان الأوروبي: سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا فشلت تماما

سبوتنيك عربي

أكد فرناند كارثيزر، عضو البرلمان الأوروبي، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، لم تحقق أهدافها المعلنة، وأضرت بالاقتصاد الأوروبي فقط. 30.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-30T06:29+0000

2025-05-30T06:29+0000

2025-05-30T06:29+0000

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وقال كارثيزر لوكالة "سبوتنيك"، حول محاولات الاتحاد الأوروبي "إضعاف" روسيا من خلال سياسة العقوبات: "فُرضت العقوبات عام 2022، كنا نخطط لإضعاف الاقتصاد الروسي، وإجبار الحكومة على تغيير سياستها، وربما إثارة استياء شعبي أو حتى تغيير النظام. كانت الفكرة (من العقوبات) تحديدًا إضعاف روسيا وإجبارها على تغيير مسارها، لقد فشلت هذه الفكرة فشلًا ذريعًا وفرض المزيد منها غير عقلاني".وقال كارثيزر، مستذكرًا التوسع الأيديولوجي للاتحاد السوفييتي: "لا، لا أرى أي مؤشرات على ذلك. أتذكر حقبة الحرب الباردة، حيث كان للاتحاد السوفييتي آنذاك أيديولوجية توسعية حقيقية، فكرة تحرير البروليتاريا في العالم أجمع. كانت هذه المهمة الأيديولوجية تُشكّل خطرًا محتملًا، كان تحرير البروليتاريا وحلف وارسو، ممكنًا آنذاك، لكن روسيا اليوم لا تنتهج سياسة توسعية".وشدد عضو البرلمان الأوروبي على أن روسيا الحديثة لا نية لديها لمهاجمة أوروبا، والاتهامات تلك تُستخدم لتبرير عسكرة أوروبا لنفسها.وأكدت روسيا الاتحادية، في مناسبات عدة، قدرتها على مواجهة ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ سنوات عدة، والتي تتزايد باستمرار. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة ضد روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، أعربت الدول، مرات عدة، عن آراء مفادها أن العقوبات المفروضة ضد روسيا "غير فعالة".عضو في البرلمان الأوروبي لا يستبعد فصله بسبب زيارته لروسياروسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تدخل دول أوروبا بالتسوية في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250530/عضو-في-البرلمان-الأوروبي-الكثيرون-في-أوروبا-يعتبرون-عزل-روسيا-ليس-مفيدا-1101115825.html

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