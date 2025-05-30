https://sarabic.ae/20250530/عضو-في-البرلمان-الأوروبي-الكثيرون-في-أوروبا-يعتبرون-عزل-روسيا-ليس-مفيدا-1101115825.html
عضو في البرلمان الأوروبي: الكثيرون في أوروبا يعتبرون عزل روسيا ليس مفيدا
عضو في البرلمان الأوروبي: الكثيرون في أوروبا يعتبرون عزل روسيا ليس مفيدا
سبوتنيك عربي
صرح فرناند كارثيزر، عضو البرلمان الأوروبي، أن الكثيرين في الدول الأوروبية يعارضون عزل روسيا، "ولا يعتبرون ذلك مفيدًا". 30.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال كارثيزر، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الكثير من الناس في دول أوروبية عدة، يرغبون في إنهاء عزلة روسيا، لأنهم لا يعتبرون ذلك يجدي نفعًا".وبحسب برأيه، بدلًا من مناقشة روسيا في غيابها، ينبغي إجراء حوار مباشر معها.وأردف كارثيزر: "ربما بعد بضعة أسابيع أو أشهر، سيرغب أوروبيون آخرون في التواصل مع روسيا".ووصل عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ فرناند كارثيزر، إلى روسيا، يوم 25 مايو/ أيار الجاري، وأجرى اجتماعات مع نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، ورئيس لجنة مجلس الفدرالية الروسية للشؤون الدولية غريغوري كاراسين، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي.وفي وقت سابق من شهر مايو الجاري، هدد باتريك جاكي، الرئيس المشارك لفصيل المجموعة الأوروبية للمحافظين والإصلاحيين في البرلمان الأوروبي، باقتراح استبعاد النائب اللوكسمبورغي فرناند كارثيزر، من المجموعة إذا زار روسيا.وأقر الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، الحزمة الـ17 من العقوبات ضد روسيا، والتي تستهدف ما يقرب من 200 سفينة مشاركة في نقل النفط و75 فردا وكيانا وقطاعات المالية والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية.كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجحة، لافتًا إلى أن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.الرئيسة السلوفينية: الاتحاد الأوروبي يحاول استعادة التواصل مع موسكوإعلام: زيلينسكي يتوسل مجددا إلى الغرب للحصول على مليارات الدولارات لتمويل الأسلحة في أوكرانياروسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تدخل دول أوروبا بالتسوية في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250529/عضو-البرلمان-الأوروبي-لايستبعد-فصله-بسبب-زيارته-لروسيا-1101079987.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, روسيا
عضو في البرلمان الأوروبي: الكثيرون في أوروبا يعتبرون عزل روسيا ليس مفيدا
04:45 GMT 30.05.2025 (تم التحديث: 04:46 GMT 30.05.2025)
صرح فرناند كارثيزر، عضو البرلمان الأوروبي، أن الكثيرين في الدول الأوروبية يعارضون عزل روسيا، "ولا يعتبرون ذلك مفيدًا".
وقال كارثيزر، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الكثير من الناس في دول أوروبية عدة، يرغبون في إنهاء عزلة روسيا، لأنهم لا يعتبرون ذلك يجدي نفعًا".
وأكد أن سياسة العقوبات تضر بالاقتصاد والصناعة الأوروبية.
وبحسب برأيه، بدلًا من مناقشة روسيا في غيابها، ينبغي إجراء حوار مباشر معها.
وأردف كارثيزر: "ربما بعد بضعة أسابيع أو أشهر، سيرغب أوروبيون آخرون في التواصل مع روسيا".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولًا أخرى، استأنفت بالفعل الحوار مع موسكو، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي في هذه العمليات. وبحسب قوله، فإن زيارة روسيا قد تكون مثالًا على أن العزلة ليست ضرورية.
ووصل عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ فرناند كارثيزر، إلى روسيا، يوم 25 مايو/ أيار الجاري، وأجرى اجتماعات مع نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، ورئيس لجنة مجلس الفدرالية الروسية للشؤون الدولية غريغوري كاراسين، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي.
وفي وقت سابق من شهر مايو الجاري، هدد باتريك جاكي، الرئيس المشارك لفصيل المجموعة الأوروبية للمحافظين والإصلاحيين في البرلمان الأوروبي، باقتراح استبعاد النائب اللوكسمبورغي فرناند كارثيزر، من المجموعة إذا زار روسيا.
وأقر الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، الحزمة الـ17 من العقوبات ضد روسيا، والتي تستهدف ما يقرب من 200 سفينة مشاركة في نقل النفط و75 فردا وكيانا وقطاعات المالية والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عدة على فرض عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري لنظام كييف.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجحة، لافتًا إلى أن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.