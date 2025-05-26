الرئيسة السلوفينية: الاتحاد الأوروبي يحاول استعادة التواصل مع موسكو

عربي
القوات الروسية تحرر بلدتي فلاديميروفكا وبيلوفودي في مقاطعة سومي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:19 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية السعودي يبحث في مدريد تحضيرات المؤتمر الدولي لحل الدولتين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
09:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي وتحديات إعادة الاعمار
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
16:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250526/الرئيسة-السلوفينية-الاتحاد-الأوروبي-يحاول-استعادة-التواصل-مع-موسكو-1100967170.html
الرئيسة السلوفينية: الاتحاد الأوروبي يحاول استعادة التواصل مع موسكو
الرئيسة السلوفينية: الاتحاد الأوروبي يحاول استعادة التواصل مع موسكو
سبوتنيك عربي
وصفت الرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرك موسار، رفض الاتحاد الأوروبي التواصل مع روسيا بالخطأ، مشيرة لتلقيها "إشارة" من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T06:58+0000
2025-05-26T06:58+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101376/87/1013768717_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_040acddb123a05cf328526999f2e29f3.jpg
وأشارت الرئيسة السلوفينية، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن "أحد أخطاء الاتحاد الأوروبي هو أننا توقفنا عن التواصل مع روسيا".وبحسب رأيها، ينبغي على الاتحاد تشكيل مجموعة من "الحكماء"، الذين سينخرطون في دبلوماسية "هادئة" مع روسيا، لاستعادة الحوار معها.وأشارت إلى أن أوروبا يجب أن تركّز جهودها في الحصول على دعوة إلى طاولة المفاوضات، التي تجلس عليها بالفعل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.وأكدت روسيا، في مناسبات عدة، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب فرضها على البلاد منذ سنوات عدة، والتي تستمر بالتزايد.وفي البلدان الغربية ذاتها، أعربت سلطاتها عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأكمله.مجلس الأمن الروسي: على الدول الأوروبية إدراك خطورة المواجهة مع روسيا
https://sarabic.ae/20250525/المجر-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-كارثة-مالية-محتملة-1100948429.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101376/87/1013768717_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_d5123003b19c8d1c7154ca07d236c3d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

الرئيسة السلوفينية: الاتحاد الأوروبي يحاول استعادة التواصل مع موسكو

06:58 GMT 26.05.2025
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا والاتحاد الأوروبي
علم روسيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
© Sputnik . Vladimir Sergeev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصفت الرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرك موسار، رفض الاتحاد الأوروبي التواصل مع روسيا بالخطأ، مشيرة لتلقيها "إشارة" من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن بروكسل تعمل على استعادة التواصل والحوار مع موسكو.
وأشارت الرئيسة السلوفينية، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن "أحد أخطاء الاتحاد الأوروبي هو أننا توقفنا عن التواصل مع روسيا".
وبحسب رأيها، ينبغي على الاتحاد تشكيل مجموعة من "الحكماء"، الذين سينخرطون في دبلوماسية "هادئة" مع روسيا، لاستعادة الحوار معها.

وبحسب موسار، فإن رفض التعامل مع روسيا أصبح "أحد الأسباب التي تجعل الاتحاد الأوروبي لا يعتبر مجموعة قوية سياسيا".

وأشارت إلى أن أوروبا يجب أن تركّز جهودها في الحصول على دعوة إلى طاولة المفاوضات، التي تجلس عليها بالفعل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.

وقالت موسار، إنها ناقشت في الآونة الأخيرة مع فون دير لاين، مسألة استئناف الحوار مع موسكو، وأكدت أن الأخيرة أبلغتها أن "الاتحاد الأوروبي يعمل على ذلك".

وأكدت روسيا، في مناسبات عدة، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب فرضها على البلاد منذ سنوات عدة، والتي تستمر بالتزايد.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
المجر: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي "كارثة مالية محتملة"
أمس, 08:24 GMT
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.
وفي البلدان الغربية ذاتها، أعربت سلطاتها عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأكمله.
مجلس الأمن الروسي: على الدول الأوروبية إدراك خطورة المواجهة مع روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала