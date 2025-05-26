https://sarabic.ae/20250526/الرئيسة-السلوفينية-الاتحاد-الأوروبي-يحاول-استعادة-التواصل-مع-موسكو-1100967170.html
الرئيسة السلوفينية: الاتحاد الأوروبي يحاول استعادة التواصل مع موسكو
الرئيسة السلوفينية: الاتحاد الأوروبي يحاول استعادة التواصل مع موسكو
سبوتنيك عربي
وصفت الرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرك موسار، رفض الاتحاد الأوروبي التواصل مع روسيا بالخطأ، مشيرة لتلقيها "إشارة" من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T06:58+0000
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2025-05-26T06:58+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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وأشارت الرئيسة السلوفينية، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن "أحد أخطاء الاتحاد الأوروبي هو أننا توقفنا عن التواصل مع روسيا".وبحسب رأيها، ينبغي على الاتحاد تشكيل مجموعة من "الحكماء"، الذين سينخرطون في دبلوماسية "هادئة" مع روسيا، لاستعادة الحوار معها.وأشارت إلى أن أوروبا يجب أن تركّز جهودها في الحصول على دعوة إلى طاولة المفاوضات، التي تجلس عليها بالفعل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.وأكدت روسيا، في مناسبات عدة، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب فرضها على البلاد منذ سنوات عدة، والتي تستمر بالتزايد.وفي البلدان الغربية ذاتها، أعربت سلطاتها عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأكمله.مجلس الأمن الروسي: على الدول الأوروبية إدراك خطورة المواجهة مع روسيا
https://sarabic.ae/20250525/المجر-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-كارثة-مالية-محتملة-1100948429.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
الرئيسة السلوفينية: الاتحاد الأوروبي يحاول استعادة التواصل مع موسكو
وصفت الرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرك موسار، رفض الاتحاد الأوروبي التواصل مع روسيا بالخطأ، مشيرة لتلقيها "إشارة" من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن بروكسل تعمل على استعادة التواصل والحوار مع موسكو.
وأشارت الرئيسة السلوفينية، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن "أحد أخطاء الاتحاد الأوروبي هو أننا توقفنا عن التواصل مع روسيا".
وبحسب رأيها، ينبغي على الاتحاد تشكيل مجموعة من "الحكماء"، الذين سينخرطون في دبلوماسية "هادئة" مع روسيا، لاستعادة الحوار معها.
وبحسب موسار، فإن رفض التعامل مع روسيا أصبح "أحد الأسباب التي تجعل الاتحاد الأوروبي لا يعتبر مجموعة قوية سياسيا".
وأشارت إلى أن أوروبا يجب أن تركّز جهودها في الحصول على دعوة إلى طاولة المفاوضات، التي تجلس عليها بالفعل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.
وقالت موسار، إنها ناقشت في الآونة الأخيرة مع فون دير لاين، مسألة استئناف الحوار مع موسكو، وأكدت أن الأخيرة أبلغتها أن "الاتحاد الأوروبي يعمل على ذلك".
وأكدت روسيا، في مناسبات عدة، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب فرضها على البلاد منذ سنوات عدة، والتي تستمر بالتزايد.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.
وفي البلدان الغربية ذاتها، أعربت سلطاتها عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأكمله.