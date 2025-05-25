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المجر: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي "كارثة مالية محتملة"
المجر: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي "كارثة مالية محتملة"
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأحد، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، سيفتح الباب أمام استنزاف موارد الاتحاد. 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T08:24+0000
2025-05-25T08:28+0000
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وقال أوربان في مقابلة إذاعية، نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي؟ إذا سمحنا لأوكرانيا بالانضمام، فسيفتح ذلك الباب أمام استنزاف مواردنا. المجر لن تدفع ثمن ذلك".وبحسب قوله، فإن بودابست لا تريد السماح بمثل هذا السيناريو.وفي 14 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت في المجر عملية استطلاع رأي عام بين المواطنين بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذ تم إرسال الاستبيانات عن طريق البريد. تتضمن ورقة الاستطلاع سؤالا واحدا "هل تؤيد عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي؟ يمكنك الإجابة بنعم أو لا". وبمجرد الانتهاء من المسح في شهر يونيو/ حزيران المقبل، سيتم إرسال نتائجه إلى بروكسل. وعلى النقيض من الاستفتاءات، فإن مثل هذه المشاورات في المجر لا تضمن حدًا أدنى لمشاركة كييف في الاتحاد.وكما ذكر أوربان، فإن بروكسل تريد أن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، ولكن الكلمة الأخيرة تبقى للمجر. وبحسب قوله، فإن دخول كييف إلى الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدمر الاقتصاد المجري.وأكد أن "المجر تؤيد الاتحاد الأوروبي، لكنها ضد التكامل الأوروبي المتسارع لأوكرانيا، ومن دون موافقة بودابست، لن تنضم كييف إلى الاتحاد أبدًا".أوربان: أوكرانيا تحصل على المال والأسلحة وأوروبا تدفع الفاتورةالمجر: الاستراتيجية الغربية الرامية لتدمير روسيا فشلت
https://sarabic.ae/20250523/أوربان-إنشاء-جيش-أوكراني-ضخم-بتمويل-أوروبي-مقامرة-خطيرة-1100882270.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, المجر, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, المجر, أخبار أوكرانيا

المجر: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي "كارثة مالية محتملة"

08:24 GMT 25.05.2025 (تم التحديث: 08:28 GMT 25.05.2025)
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
© Sputnik . Алексей Витвицкий
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأحد، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، سيفتح الباب أمام استنزاف موارد الاتحاد.
وقال أوربان في مقابلة إذاعية، نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي؟ إذا سمحنا لأوكرانيا بالانضمام، فسيفتح ذلك الباب أمام استنزاف مواردنا. المجر لن تدفع ثمن ذلك".

وكان أوربان، قد أشار في وقت سابق، إلى أن "الاتحاد الأوروبي يهدف إلى قبول أوكرانيا سريعا في الاتحاد، لأنه حينها سيكون من الأسهل من الناحية القانونية تزويدها بالأموال الأوروبية، التي ستمتصها كييف مثل الإسفنج".

وبحسب قوله، فإن بودابست لا تريد السماح بمثل هذا السيناريو.
وفي 14 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت في المجر عملية استطلاع رأي عام بين المواطنين بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذ تم إرسال الاستبيانات عن طريق البريد. تتضمن ورقة الاستطلاع سؤالا واحدا "هل تؤيد عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي؟ يمكنك الإجابة بنعم أو لا". وبمجرد الانتهاء من المسح في شهر يونيو/ حزيران المقبل، سيتم إرسال نتائجه إلى بروكسل. وعلى النقيض من الاستفتاءات، فإن مثل هذه المشاورات في المجر لا تضمن حدًا أدنى لمشاركة كييف في الاتحاد.
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وكما ذكر أوربان، فإن بروكسل تريد أن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، ولكن الكلمة الأخيرة تبقى للمجر. وبحسب قوله، فإن دخول كييف إلى الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدمر الاقتصاد المجري.
وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي لا يريد مساعدة أوكرانيا، بل استعمارها، وإجبار كييف على مواصلة الصراع هو أحد الأساليب لتحقيق ذلك.
وأكد أن "المجر تؤيد الاتحاد الأوروبي، لكنها ضد التكامل الأوروبي المتسارع لأوكرانيا، ومن دون موافقة بودابست، لن تنضم كييف إلى الاتحاد أبدًا".
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