https://sarabic.ae/20250525/المجر-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-كارثة-مالية-محتملة-1100948429.html

المجر: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي "كارثة مالية محتملة"

المجر: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي "كارثة مالية محتملة"

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأحد، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، سيفتح الباب أمام استنزاف موارد الاتحاد. 25.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-25T08:24+0000

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وقال أوربان في مقابلة إذاعية، نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي؟ إذا سمحنا لأوكرانيا بالانضمام، فسيفتح ذلك الباب أمام استنزاف مواردنا. المجر لن تدفع ثمن ذلك".وبحسب قوله، فإن بودابست لا تريد السماح بمثل هذا السيناريو.وفي 14 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت في المجر عملية استطلاع رأي عام بين المواطنين بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذ تم إرسال الاستبيانات عن طريق البريد. تتضمن ورقة الاستطلاع سؤالا واحدا "هل تؤيد عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي؟ يمكنك الإجابة بنعم أو لا". وبمجرد الانتهاء من المسح في شهر يونيو/ حزيران المقبل، سيتم إرسال نتائجه إلى بروكسل. وعلى النقيض من الاستفتاءات، فإن مثل هذه المشاورات في المجر لا تضمن حدًا أدنى لمشاركة كييف في الاتحاد.وكما ذكر أوربان، فإن بروكسل تريد أن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، ولكن الكلمة الأخيرة تبقى للمجر. وبحسب قوله، فإن دخول كييف إلى الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدمر الاقتصاد المجري.وأكد أن "المجر تؤيد الاتحاد الأوروبي، لكنها ضد التكامل الأوروبي المتسارع لأوكرانيا، ومن دون موافقة بودابست، لن تنضم كييف إلى الاتحاد أبدًا".أوربان: أوكرانيا تحصل على المال والأسلحة وأوروبا تدفع الفاتورةالمجر: الاستراتيجية الغربية الرامية لتدمير روسيا فشلت

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