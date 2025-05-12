https://sarabic.ae/20250512/المجر-الاستراتيجية-الغربية-الرامية-لتدمير-روسيا-فشلت-1100455943.html
المجر: الاستراتيجية الغربية الرامية لتدمير روسيا فشلت
المجر: الاستراتيجية الغربية الرامية لتدمير روسيا فشلت
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، أن "استراتيجية الغرب الرامية إلى تدمير روسيا" فشلت وخسرت، رغم أنها لا تجرؤ على الاعتراف بذلك. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال أوربان: "لقد فشلت الاستراتيجية الغربية الرامية لتدمير روسيا. لا أحد يجرؤ على الاعتراف بذلك، لكننا خسرنا هذه الحرب، لم ينهر الاقتصاد الروسي، ولم تحقق العقوبات هدفها، ومنع الروس أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".وأضاف أوربان أن "العالم تغير، لكن الأوروبيين لم يتبعوه"، والاتحاد الأوروبي "أهدر" السنوات الخمس عشرة الماضية بدلا من استغلالها للتنمية، وبالتالي فهو غير مستعد للتحولات واسعة النطاق التي يشهدها العالم.وأوضح أن الغرب "يحتاج إلى استراتيجية جديدة وقادة أوروبيون أقوياء، ويجب إظهار المزيد من الاحترام للبرلمانات الوطنية".وأشار الرئيس فلاديمير بوتين، فإن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، لكن القيود وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.المجر تطرد جاسوسين أوكرانيين كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسيمستشار أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكلف 2.5 تريليون يورو
https://sarabic.ae/20250512/المجر-تجمد-محادثات-مع-أوكرانيا-بشأن-الأقليات-القومية-بسبب-فضيحة-تجسس-1100415072.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر
روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر
المجر: الاستراتيجية الغربية الرامية لتدمير روسيا فشلت
صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، أن "استراتيجية الغرب الرامية إلى تدمير روسيا" فشلت وخسرت، رغم أنها لا تجرؤ على الاعتراف بذلك.
وقال أوربان: "لقد فشلت الاستراتيجية الغربية الرامية لتدمير روسيا. لا أحد يجرؤ على الاعتراف بذلك، لكننا خسرنا هذه الحرب، لم ينهر الاقتصاد الروسي، ولم تحقق العقوبات هدفها، ومنع الروس أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".
وأشار أوربان إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت هذا الأمر وانتقلت إلى المفاوضات، في حين يخاطر الاتحاد الأوروبي "بأن يترك وحيداً بجانب الحرب بينما ينفق كل أمواله على نصر لا يمكن تحقيقه".
وأضاف أوربان أن "العالم تغير، لكن الأوروبيين لم يتبعوه"، والاتحاد الأوروبي "أهدر" السنوات الخمس عشرة الماضية بدلا من استغلالها للتنمية، وبالتالي فهو غير مستعد للتحولات واسعة النطاق التي يشهدها العالم.
وأوضح أن الغرب "يحتاج إلى استراتيجية جديدة وقادة أوروبيون أقوياء، ويجب إظهار المزيد من الاحترام للبرلمانات الوطنية".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أشار أوربان إلى أن عصر هيمنة الحضارة الغربية الذي دام 500 عام قد انتهى، وأن استراتيجية تغريب العالم بأسره قد فشلت، وأن مركز الاقتصاد العالمي قد انتقل إلى الشرق، وأن القرن المقبل سيكون قرن أوراسيا.
وأشار الرئيس فلاديمير بوتين، فإن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، لكن القيود وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.