https://sarabic.ae/20250512/المجر-تجمد-محادثات-مع-أوكرانيا-بشأن-الأقليات-القومية-بسبب-فضيحة-تجسس-1100415072.html

المجر تجمد محادثات مع أوكرانيا بشأن الأقليات القومية بسبب فضيحة تجسس

المجر تجمد محادثات مع أوكرانيا بشأن الأقليات القومية بسبب فضيحة تجسس

سبوتنيك عربي

ألغت المجر محادثات مع أوكرانيا بشأن وضع الأقلية القومية المجرية في منطقة ترانسكارباتيا، والتي كانت مقررة في 12 مايو/أيار. 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T02:00+0000

2025-05-12T02:00+0000

2025-05-12T02:00+0000

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بودابست –سبوتنيك. جاء ذلك على خلفية اتهامات الجانب الأوكراني بالتجسس قبل ثلاثة أيام من الاجتماع، مما يُثير الشكوك حول صدق نية كييف في حل القضايا الخلافية مع بودابست، وفقًا لما صرّح نائب وزير الخارجية المجري، ليفينتي ماجيار.يوم الجمعة، أعلن جهاز المخابرات الأوكراني (SBU) أنه كشف، ولأول مرة في تاريخ أوكرانيا، شبكة من عملاء المخابرات العسكرية المجرية يُزعم أنهم نفذوا أنشطة تجسس؛ حيث تم اعتقال جندي سابق يبلغ من العمر 40 عامًا وجندية سابقة في الجيش الأوكراني، استقالت من الوحدة عام 2025.وأكد ماجيار أنه بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولها ستيفانيشينا إلى المجر، اتفق الطرفان على مواصلة المحادثات بشأن استعادة حقوق الأقلية المجرية في 12 مايو.وكتب ماجيار على فيسبوك (المحظور في روسيا باعتباره متطرفًا): "مع ذلك، ألغيت مساء أمس اجتماع الغد، معتبرًا أن أحداث الأيام الأخيرة في العلاقات المجرية الأوكرانية لا تسمح بإجراء محادثات صادقة وبناءة حول موضوع بالغ الأهمية والحساسية كحقوق الأقليات".ووفقًا للوزير، فإن قيام السلطات الأوكرانية، قبل ثلاثة أيام من الاجتماع، بتوجيه اتهامات بالتجسس لصالح المجر إلى عسكريين سابقين، و"عرضها هذه التهمة على المجتمع الإعلامي على الفور"، "يُشكك في صدق النوايا لحل القضايا العالقة".وأضاف "سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة. ومن جانبنا، نبقى مستعدين للحوار".

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المجر, أخبار أوكرانيا, العالم