https://sarabic.ae/20250512/المجر-تجمد-محادثات-مع-أوكرانيا-بشأن-الأقليات-القومية-بسبب-فضيحة-تجسس-1100415072.html
المجر تجمد محادثات مع أوكرانيا بشأن الأقليات القومية بسبب فضيحة تجسس
المجر تجمد محادثات مع أوكرانيا بشأن الأقليات القومية بسبب فضيحة تجسس
سبوتنيك عربي
ألغت المجر محادثات مع أوكرانيا بشأن وضع الأقلية القومية المجرية في منطقة ترانسكارباتيا، والتي كانت مقررة في 12 مايو/أيار. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T02:00+0000
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2025-05-12T02:00+0000
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بودابست –سبوتنيك. جاء ذلك على خلفية اتهامات الجانب الأوكراني بالتجسس قبل ثلاثة أيام من الاجتماع، مما يُثير الشكوك حول صدق نية كييف في حل القضايا الخلافية مع بودابست، وفقًا لما صرّح نائب وزير الخارجية المجري، ليفينتي ماجيار.يوم الجمعة، أعلن جهاز المخابرات الأوكراني (SBU) أنه كشف، ولأول مرة في تاريخ أوكرانيا، شبكة من عملاء المخابرات العسكرية المجرية يُزعم أنهم نفذوا أنشطة تجسس؛ حيث تم اعتقال جندي سابق يبلغ من العمر 40 عامًا وجندية سابقة في الجيش الأوكراني، استقالت من الوحدة عام 2025.وأكد ماجيار أنه بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولها ستيفانيشينا إلى المجر، اتفق الطرفان على مواصلة المحادثات بشأن استعادة حقوق الأقلية المجرية في 12 مايو.وكتب ماجيار على فيسبوك (المحظور في روسيا باعتباره متطرفًا): "مع ذلك، ألغيت مساء أمس اجتماع الغد، معتبرًا أن أحداث الأيام الأخيرة في العلاقات المجرية الأوكرانية لا تسمح بإجراء محادثات صادقة وبناءة حول موضوع بالغ الأهمية والحساسية كحقوق الأقليات".ووفقًا للوزير، فإن قيام السلطات الأوكرانية، قبل ثلاثة أيام من الاجتماع، بتوجيه اتهامات بالتجسس لصالح المجر إلى عسكريين سابقين، و"عرضها هذه التهمة على المجتمع الإعلامي على الفور"، "يُشكك في صدق النوايا لحل القضايا العالقة".وأضاف "سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة. ومن جانبنا، نبقى مستعدين للحوار".
https://sarabic.ae/20250509/المجر-تطرد-جاسوسين-أوكرانيين-كانا-يعملان-تحت-غطاء-دبلوماسي--1100354240.html
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المجر, أخبار أوكرانيا, العالم
المجر, أخبار أوكرانيا, العالم
المجر تجمد محادثات مع أوكرانيا بشأن الأقليات القومية بسبب فضيحة تجسس
ألغت المجر محادثات مع أوكرانيا بشأن وضع الأقلية القومية المجرية في منطقة ترانسكارباتيا، والتي كانت مقررة في 12 مايو/أيار.
بودابست –سبوتنيك. جاء ذلك على خلفية اتهامات الجانب الأوكراني بالتجسس
قبل ثلاثة أيام من الاجتماع، مما يُثير الشكوك حول صدق نية كييف في حل القضايا الخلافية مع بودابست، وفقًا لما صرّح نائب وزير الخارجية المجري، ليفينتي ماجيار.
يوم الجمعة، أعلن جهاز المخابرات الأوكراني (SBU) أنه كشف، ولأول مرة في تاريخ أوكرانيا، شبكة من عملاء المخابرات العسكرية المجرية يُزعم أنهم نفذوا أنشطة تجسس؛ حيث تم اعتقال جندي سابق يبلغ من العمر 40 عامًا وجندية سابقة في الجيش الأوكراني، استقالت من الوحدة عام 2025.
ردّ وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، قائلاً إن المجر طردت جاسوسين أوكرانيين كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي في السفارة في بودابست، ثم أعلنت أوكرانيا طرد دبلوماسيين مجريين.
وأكد ماجيار أنه بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولها ستيفانيشينا إلى المجر، اتفق الطرفان على مواصلة المحادثات بشأن استعادة حقوق الأقلية المجرية في 12 مايو.
وكتب ماجيار على فيسبوك (المحظور في روسيا باعتباره متطرفًا): "مع ذلك، ألغيت مساء أمس اجتماع الغد، معتبرًا أن أحداث الأيام الأخيرة في العلاقات المجرية الأوكرانية لا تسمح بإجراء محادثات صادقة وبناءة حول موضوع بالغ الأهمية والحساسية كحقوق الأقليات".
ووفقًا للوزير، فإن قيام السلطات الأوكرانية، قبل ثلاثة أيام من الاجتماع، بتوجيه اتهامات بالتجسس لصالح المجر إلى عسكريين سابقين، و"عرضها هذه التهمة على المجتمع الإعلامي على الفور"، "يُشكك في صدق النوايا لحل القضايا العالقة".
وأضاف "سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة. ومن جانبنا، نبقى مستعدين للحوار".