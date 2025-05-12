المجر تجمد محادثات مع أوكرانيا بشأن الأقليات القومية بسبب فضيحة تجسس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:19 GMT
35 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250512/المجر-تجمد-محادثات-مع-أوكرانيا-بشأن-الأقليات-القومية-بسبب-فضيحة-تجسس-1100415072.html
المجر تجمد محادثات مع أوكرانيا بشأن الأقليات القومية بسبب فضيحة تجسس
المجر تجمد محادثات مع أوكرانيا بشأن الأقليات القومية بسبب فضيحة تجسس
سبوتنيك عربي
ألغت المجر محادثات مع أوكرانيا بشأن وضع الأقلية القومية المجرية في منطقة ترانسكارباتيا، والتي كانت مقررة في 12 مايو/أيار. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T02:00+0000
2025-05-12T02:00+0000
المجر
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1099006923_0:0:1526:858_1920x0_80_0_0_31c6b631e1e9926e59a95160f929b0ec.jpg
بودابست –سبوتنيك. جاء ذلك على خلفية اتهامات الجانب الأوكراني بالتجسس قبل ثلاثة أيام من الاجتماع، مما يُثير الشكوك حول صدق نية كييف في حل القضايا الخلافية مع بودابست، وفقًا لما صرّح نائب وزير الخارجية المجري، ليفينتي ماجيار.يوم الجمعة، أعلن جهاز المخابرات الأوكراني (SBU) أنه كشف، ولأول مرة في تاريخ أوكرانيا، شبكة من عملاء المخابرات العسكرية المجرية يُزعم أنهم نفذوا أنشطة تجسس؛ حيث تم اعتقال جندي سابق يبلغ من العمر 40 عامًا وجندية سابقة في الجيش الأوكراني، استقالت من الوحدة عام 2025.وأكد ماجيار أنه بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولها ستيفانيشينا إلى المجر، اتفق الطرفان على مواصلة المحادثات بشأن استعادة حقوق الأقلية المجرية في 12 مايو.وكتب ماجيار على فيسبوك (المحظور في روسيا باعتباره متطرفًا): "مع ذلك، ألغيت مساء أمس اجتماع الغد، معتبرًا أن أحداث الأيام الأخيرة في العلاقات المجرية الأوكرانية لا تسمح بإجراء محادثات صادقة وبناءة حول موضوع بالغ الأهمية والحساسية كحقوق الأقليات".ووفقًا للوزير، فإن قيام السلطات الأوكرانية، قبل ثلاثة أيام من الاجتماع، بتوجيه اتهامات بالتجسس لصالح المجر إلى عسكريين سابقين، و"عرضها هذه التهمة على المجتمع الإعلامي على الفور"، "يُشكك في صدق النوايا لحل القضايا العالقة".وأضاف "سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة. ومن جانبنا، نبقى مستعدين للحوار".
https://sarabic.ae/20250509/المجر-تطرد-جاسوسين-أوكرانيين-كانا-يعملان-تحت-غطاء-دبلوماسي--1100354240.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1099006923_86:0:1526:1080_1920x0_80_0_0_f60d66a2bd1971e199327e2a57528fbd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المجر, أخبار أوكرانيا, العالم
المجر, أخبار أوكرانيا, العالم

المجر تجمد محادثات مع أوكرانيا بشأن الأقليات القومية بسبب فضيحة تجسس

02:00 GMT 12.05.2025
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ألغت المجر محادثات مع أوكرانيا بشأن وضع الأقلية القومية المجرية في منطقة ترانسكارباتيا، والتي كانت مقررة في 12 مايو/أيار.
بودابست –سبوتنيك. جاء ذلك على خلفية اتهامات الجانب الأوكراني بالتجسس قبل ثلاثة أيام من الاجتماع، مما يُثير الشكوك حول صدق نية كييف في حل القضايا الخلافية مع بودابست، وفقًا لما صرّح نائب وزير الخارجية المجري، ليفينتي ماجيار.
يوم الجمعة، أعلن جهاز المخابرات الأوكراني (SBU) أنه كشف، ولأول مرة في تاريخ أوكرانيا، شبكة من عملاء المخابرات العسكرية المجرية يُزعم أنهم نفذوا أنشطة تجسس؛ حيث تم اعتقال جندي سابق يبلغ من العمر 40 عامًا وجندية سابقة في الجيش الأوكراني، استقالت من الوحدة عام 2025.
ردّ وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، قائلاً إن المجر طردت جاسوسين أوكرانيين كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي في السفارة في بودابست، ثم أعلنت أوكرانيا طرد دبلوماسيين مجريين.
وأكد ماجيار أنه بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولها ستيفانيشينا إلى المجر، اتفق الطرفان على مواصلة المحادثات بشأن استعادة حقوق الأقلية المجرية في 12 مايو.
وكتب ماجيار على فيسبوك (المحظور في روسيا باعتباره متطرفًا): "مع ذلك، ألغيت مساء أمس اجتماع الغد، معتبرًا أن أحداث الأيام الأخيرة في العلاقات المجرية الأوكرانية لا تسمح بإجراء محادثات صادقة وبناءة حول موضوع بالغ الأهمية والحساسية كحقوق الأقليات".
وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
المجر تطرد جاسوسين أوكرانيين كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي
9 مايو, 13:15 GMT
ووفقًا للوزير، فإن قيام السلطات الأوكرانية، قبل ثلاثة أيام من الاجتماع، بتوجيه اتهامات بالتجسس لصالح المجر إلى عسكريين سابقين، و"عرضها هذه التهمة على المجتمع الإعلامي على الفور"، "يُشكك في صدق النوايا لحل القضايا العالقة".
وأضاف "سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة. ومن جانبنا، نبقى مستعدين للحوار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала