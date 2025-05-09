https://sarabic.ae/20250509/المجر-تطرد-جاسوسين-أوكرانيين-كانا-يعملان-تحت-غطاء-دبلوماسي--1100354240.html
المجر تطرد جاسوسين أوكرانيين كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي
المجر تطرد جاسوسين أوكرانيين كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، بأن المجر طردت جاسوسين أوكرانيين كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي في السفارة الأوكرانية في بودابست. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T13:15+0000
2025-05-09T13:15+0000
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وقال سيارتو في رسالة فيديو نشرت على شبكة التواصل الاجتماعي: "طردنا اليوم من المجر جاسوسين كانا يعملان في السفارة الأوكرانية في بودابست تحت غطاء دبلوماسي".وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر ممتنة للإدارة الأمريكية الجديدة لوقفها محاولات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي على الفور تقريبًا إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.وصرح سيارتو أن الاتحاد الأوروبي يريد إرسال مستشارين عسكريين ونقل مهمة تدريب القوات المسلحة الأوكرانية، إلى الأراضي الأوكرانية، وتعتبر المجر هذا الأمر "خطا أحمر" وتعارضه.وأكد سيارتو أن وجود مدربين عسكريين أوروبيين على الأراضي الأوكرانية يعد "خطا أحمر" بالنسبة للمجر.المجر ترفض مشروع الاتحاد الأوروبي بشأن "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا المجر: سنصوت ضد أي مبادرة تهدد نجاح المفاوضات الروسية الأمريكية
https://sarabic.ae/20250414/المجر-إرسال-مستشارين-عسكريين-أوروبيين-إلى-أوكرانيا-خط-أحمر-1099537571.html
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المجر, أخبار المجر, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
المجر, أخبار المجر, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
المجر تطرد جاسوسين أوكرانيين كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي
أفاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، بأن المجر طردت جاسوسين أوكرانيين كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي في السفارة الأوكرانية في بودابست.
وقال سيارتو في رسالة فيديو نشرت على شبكة التواصل الاجتماعي: "طردنا اليوم من المجر جاسوسين كانا يعملان في السفارة الأوكرانية في بودابست تحت غطاء دبلوماسي".
وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر ممتنة للإدارة الأمريكية الجديدة لوقفها محاولات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي على الفور تقريبًا إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.
وقال سيارتو للصحفيين المجريين بعد اجتماع مجلس وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي: "نشكر الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب على توضيح الوضع ووضع حدٍّ لتأكيدات أوكرانيا بإمكانية انضمامها إلى حلف الناتو. من البديهي أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيؤدي على الفور تقريبًا إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، والمجر، بالطبع، لن تدعم هذا الأمر أبدًا".
وصرح سيارتو أن الاتحاد الأوروبي يريد إرسال مستشارين عسكريين
ونقل مهمة تدريب القوات المسلحة الأوكرانية، إلى الأراضي الأوكرانية، وتعتبر المجر هذا الأمر "خطا أحمر" وتعارضه.
وأكد سيارتو أن وجود مدربين عسكريين أوروبيين على الأراضي الأوكرانية
يعد "خطا أحمر" بالنسبة للمجر.