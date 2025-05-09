المجر تطرد جاسوسين أوكرانيين كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
243 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
العلم السوفياتي على الريخستاغ الألماني - اندحار المانيا النازية
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العفو الدولية: الدول النافذة لا تتحرك لوقف الإبادة الجماعية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250509/المجر-تطرد-جاسوسين-أوكرانيين-كانا-يعملان-تحت-غطاء-دبلوماسي--1100354240.html
المجر تطرد جاسوسين أوكرانيين كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي
المجر تطرد جاسوسين أوكرانيين كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، بأن المجر طردت جاسوسين أوكرانيين كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي في السفارة الأوكرانية في بودابست. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T13:15+0000
2025-05-09T13:15+0000
المجر
أخبار المجر
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_fc73df2f7ea9f83da9ec573c9dacab06.jpg
وقال سيارتو في رسالة فيديو نشرت على شبكة التواصل الاجتماعي: "طردنا اليوم من المجر جاسوسين كانا يعملان في السفارة الأوكرانية في بودابست تحت غطاء دبلوماسي".وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر ممتنة للإدارة الأمريكية الجديدة لوقفها محاولات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي على الفور تقريبًا إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.وصرح سيارتو أن الاتحاد الأوروبي يريد إرسال مستشارين عسكريين ونقل مهمة تدريب القوات المسلحة الأوكرانية، إلى الأراضي الأوكرانية، وتعتبر المجر هذا الأمر "خطا أحمر" وتعارضه.وأكد سيارتو أن وجود مدربين عسكريين أوروبيين على الأراضي الأوكرانية يعد "خطا أحمر" بالنسبة للمجر.المجر ترفض مشروع الاتحاد الأوروبي بشأن "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا المجر: سنصوت ضد أي مبادرة تهدد نجاح المفاوضات الروسية الأمريكية
https://sarabic.ae/20250414/المجر-إرسال-مستشارين-عسكريين-أوروبيين-إلى-أوكرانيا-خط-أحمر-1099537571.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_f4e60cd8c57eebda04f4a3afb05a2df9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المجر, أخبار المجر, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
المجر, أخبار المجر, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

المجر تطرد جاسوسين أوكرانيين كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي

13:15 GMT 09.05.2025
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، بأن المجر طردت جاسوسين أوكرانيين كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي في السفارة الأوكرانية في بودابست.
وقال سيارتو في رسالة فيديو نشرت على شبكة التواصل الاجتماعي: "طردنا اليوم من المجر جاسوسين كانا يعملان في السفارة الأوكرانية في بودابست تحت غطاء دبلوماسي".
وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر ممتنة للإدارة الأمريكية الجديدة لوقفها محاولات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي على الفور تقريبًا إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وقال سيارتو للصحفيين المجريين بعد اجتماع مجلس وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي: "نشكر الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب على توضيح الوضع ووضع حدٍّ لتأكيدات أوكرانيا بإمكانية انضمامها إلى حلف الناتو. من البديهي أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيؤدي على الفور تقريبًا إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، والمجر، بالطبع، لن تدعم هذا الأمر أبدًا".

وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
المجر: إرسال مستشارين عسكريين أوروبيين إلى أوكرانيا "خط أحمر"
14 أبريل, 13:58 GMT
وصرح سيارتو أن الاتحاد الأوروبي يريد إرسال مستشارين عسكريين ونقل مهمة تدريب القوات المسلحة الأوكرانية، إلى الأراضي الأوكرانية، وتعتبر المجر هذا الأمر "خطا أحمر" وتعارضه.
وأكد سيارتو أن وجود مدربين عسكريين أوروبيين على الأراضي الأوكرانية يعد "خطا أحمر" بالنسبة للمجر.
المجر ترفض مشروع الاتحاد الأوروبي بشأن "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا
المجر: سنصوت ضد أي مبادرة تهدد نجاح المفاوضات الروسية الأمريكية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала